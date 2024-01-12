  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Катанзаро
0:0
Первый тайм: 7'
Лекко
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Лекко
1.86
4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
32
Крайнц
Лука
24
Сунас
Димитрис
18
Гион
Андреа
21
Помпетти
Марко
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
70
Амброзино
Джузеппе
1
Мельграти
Рикардо
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
21
Крочата
Джованни
27
Ионице
Артур
8
Серсанти
Алессандро
99
Бузо
Николо
90
Новакович
Андрия
73
Lorenzo
Di
Stefano
Катанзаро
4-4-2
Лекко
4-3-3

История личных встреч

Катанзаро
Лекко

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 6 (1) 0.32
Бьяши Томмазо 5 0.26
Йемелло Пьетро 4 0.21
Верна Лука 2 0.11
Амброзино Джузеппе 2 0.11
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.11
Сунас Димитрис 1 0.05
Помпетти Марко 1 0.05
Бриньола Энрико 1 0.05
Гион Андреа 1 0.05
Стоппа Маттео 0 0
Panos Katseris 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 5 0.26
Новакович Андрия 4 0.21
Ионице Артур 3 0.16
Лепоре Франко 2 (1) 0.11
Alessandro Caporale 1 0.05
Крочата Джованни 1 0.05
Эусепи Умберто 1 0.05
Alessandro Bianconi 1 0.05
Mattia Tordini 1 0.05
Серсанти Алессандро 1 0.05
Lorenzo Di Stefano 0 0
Luca Giudici 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 7 0
Бригенти Николо 4 0
Panos Katseris 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Бьяши Томмазо 3 0
Вандепутте Яри 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Шитум Марио 2 0
Сунас Димитрис 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Davide Veroli 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Крайнц Лука 1 0
Верна Лука 1 0
Помпетти Марко 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 7 0
Серсанти Алессандро 7 0
Лемменс Матс 4 1
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Alessandro Caporale 4 0
Новакович Андрия 3 0
Alessandro Bianconi 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Лепоре Франко 2 0
Matteo Battistini 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Lorenzo Di Stefano 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Лекко
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
4
Катанзаро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Лекко
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

11
6
Катанзаро
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Лекко
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
4
31%
1
13%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
7
58%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
6
38%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Забито

25
20
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
4
16%
1
5%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
7
28%
3
15%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
3
12%
4
20%
76-90

Пропущено

27
29
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
11%
3
10%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
5
19%
9
31%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
8
30%
30%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0
Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1
Лекко
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0
Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2

Результаты матчей

Катанзаро
Лекко

Точный счет

3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
8
10
9
1.5
7
12
3
16
2.5
2
17
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
5.
Кремонезе
 19 9 5 5 28 - 16 32
6.
Палермо
 19 9 5 5 32 - 23 32
7.
Катанзаро
 0:0 20 9 4 7 28 - 24 31
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Сампдория
 19 7 4 8 24 - 25 25
10.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 19 4 11 4 18 - 20 23
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Лекко
 0:0 20 5 6 9 20 - 29 21
16.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 0:0 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
8.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
9.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 0:0 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 0:0 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 0:0 11 2 5 4 8 - 13 11
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
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  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Лекко
1.86
4.80
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5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Катанзаро
Лекко
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