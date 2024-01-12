Тур: 20. Стадион: Никола Чераволо.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Luca Bonadeo
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
История личных встреч
Катанзаро
Лекко
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.32
|Бьяши Томмазо
|5
|0.26
|Йемелло Пьетро
|4
|0.21
|Верна Лука
|2
|0.11
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.11
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.11
|Сунас Димитрис
|1
|0.05
|Помпетти Марко
|1
|0.05
|Бриньола Энрико
|1
|0.05
|Гион Андреа
|1
|0.05
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|5
|0.26
|Новакович Андрия
|4
|0.21
|Ионице Артур
|3
|0.16
|Лепоре Франко
|2 (1)
|0.11
|Alessandro Caporale
|1
|0.05
|Крочата Джованни
|1
|0.05
|Эусепи Умберто
|1
|0.05
|Alessandro Bianconi
|1
|0.05
|Mattia Tordini
|1
|0.05
|Серсанти Алессандро
|1
|0.05
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
|Luca Giudici
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|7
|0
|Бригенти Николо
|4
|0
|Panos Katseris
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Бьяши Томмазо
|3
|0
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Шитум Марио
|2
|0
|Сунас Димитрис
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Крайнц Лука
|1
|0
|Верна Лука
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|7
|0
|Серсанти Алессандро
|7
|0
|Лемменс Матс
|4
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Alessandro Bianconi
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Лепоре Франко
|2
|0
|Matteo Battistini
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Lorenzo Di Stefano
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Лекко
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
4
Катанзаро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Лекко
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
11
6
Катанзаро
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Лекко
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
15
10
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
4
31%
1
13%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
7
58%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
6
38%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
25%
3
19%
76-90
Забито
25
20
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
4
16%
1
5%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
7
28%
3
15%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
3
12%
4
20%
76-90
Пропущено
27
29
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
11%
3
10%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
5
19%
9
31%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
8
30%
30%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0
Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1
Лекко
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0
Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2
Результаты матчей
Катанзаро
Лекко
Точный счет
3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
45
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
46
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
118
109
712
316
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|3.
|19
|10
|5
|4
|25 - 21
|35
|4.
|19
|9
|6
|4
|25 - 20
|33
|5.
|19
|9
|5
|5
|28 - 16
|32
|6.
|19
|9
|5
|5
|32 - 23
|32
|7.
|0:0
|20
|9
|4
|7
|28 - 24
|31
|8.
|19
|7
|7
|5
|19 - 22
|28
|9.
|19
|7
|4
|8
|24 - 25
|25
|10.
|19
|6
|7
|6
|20 - 20
|25
|11.
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|12.
|19
|4
|11
|4
|18 - 20
|23
|13.
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|14.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|15.
|0:0
|20
|5
|6
|9
|20 - 29
|21
|16.
|19
|5
|5
|9
|26 - 28
|20
|17.
|19
|4
|6
|9
|23 - 27
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|19
|3
|8
|8
|16 - 27
|17
|20.
|19
|3
|5
|11
|17 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|0:0
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|10.
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|15.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|6.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|8 - 13
|11
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|7 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|8