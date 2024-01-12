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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Катанзаро
5:3
Конец матча
Лекко
0'
1:0
18' Гол
Верна Лука
19' Желтая карточка
Лемменс Матс
22' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
1:1
25' Гол
Lorenzo Di Stefano
1:2
29' Гол
Лемменс Матс
2:2
48' Гол
Сунас Димитрис
51' Желтая карточка
Сунас Димитрис
3:2
52' Гол
Йемелло Пьетро
3:3
55' Гол
Новакович Андрия
4:3
65' Гол
Сунас Димитрис
72' Желтая карточка
Крайнц Лука
5:3
88' Гол
Бьяши Томмазо
90' Желтая карточка
Крочата Джованни
90'+9

Ход матча

18'
Верна Лука
(Вандепутте Яри)
1:0
19'
 
Лемменс Матс
22'
Сконьямилло Стефано
 
25'
1:1
Lorenzo Di Stefano
(Лепоре Франко)
29'
1:2
Лемменс Матс
(Ионице Артур)
46'
 
Luca Giudici
Lorenzo Di Stefano
48'
Сунас Димитрис
(Бьяши Томмазо)
2:2
51'
Сунас Димитрис
 
52'
Йемелло Пьетро
(Вандепутте Яри)
3:2
55'
3:3
Новакович Андрия
(Ионице Артур)
61'
Помпетти Марко
Понтиссо Симоне
 
61'
Шитум Марио
Panos Katseris
 
65'
Сунас Димитрис
(Йемелло Пьетро)
4:3
72'
Крайнц Лука
 
74'
Крастев Димо
Крайнц Лука
 
75'
Амброзино Джузеппе
Йемелло Пьетро
 
79'
 
Сальседо Эдди
Лемменс Матс
86'
Стоппа Маттео
Вандепутте Яри
 
88'
Бьяши Томмазо
5:3
90'
 
Крочата Джованни
90'
 
Davide Guglielmotti
Лепоре Франко

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 431 Количество передач 435
  • 50 Владение мячом, % 50
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
24
Сунас
Димитрис
8
Верна
Лука
20
Понтиссо
Симоне
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
1
Мельграти
Рикардо
83
Лемменс
Матс
6
Alessandro
Bianconi
34
Марроне
Лука
32
Лепоре
Франко
27
Ионице
Артур
8
Серсанти
Алессандро
21
Крочата
Джованни
73
Lorenzo
Di
Stefano
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
Катанзаро
4-4-2
Лекко
4-3-3

История личных встреч

Катанзаро
Лекко

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 6 (1) 0.3
Бьяши Томмазо 6 0.3
Йемелло Пьетро 5 0.25
Сунас Димитрис 3 0.15
Верна Лука 3 0.15
Амброзино Джузеппе 2 0.1
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.1
Помпетти Марко 1 0.05
Бриньола Энрико 1 0.05
Гион Андреа 1 0.05
Стоппа Маттео 0 0
Panos Katseris 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новакович Андрия 5 0.25
Бузо Николо 5 0.25
Ионице Артур 3 0.15
Лепоре Франко 2 (1) 0.1
Alessandro Caporale 1 0.05
Lorenzo Di Stefano 1 0.05
Крочата Джованни 1 0.05
Эусепи Умберто 1 0.05
Alessandro Bianconi 1 0.05
Mattia Tordini 1 0.05
Серсанти Алессандро 1 0.05
Лемменс Матс 1 0.05
Luca Giudici 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 8 0
Бригенти Николо 4 0
Panos Katseris 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Сунас Димитрис 3 0
Бьяши Томмазо 3 0
Вандепутте Яри 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Шитум Марио 2 0
Крайнц Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Davide Veroli 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Верна Лука 1 0
Помпетти Марко 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 8 0
Серсанти Алессандро 7 0
Лемменс Матс 5 1
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Alessandro Caporale 4 0
Новакович Андрия 3 0
Alessandro Bianconi 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Лепоре Франко 2 0
Matteo Battistini 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Lorenzo Di Stefano 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Лекко
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
7
Катанзаро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Лекко
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

11
6
Катанзаро
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Лекко
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
4
22%
1
9%
1-15
3
17%
5
45%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
6
33%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
5
28%
4
22%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
5
28%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
28%
4
22%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
7
58%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
6
38%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Забито

30
23
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
7
30%
16-30
7
23%
3
13%
31-45
8
27%
3
13%
46-60
3
10%
5
22%
61-75
4
13%
4
17%
76-90

Пропущено

30
34
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
3
10%
3
9%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
6
20%
11
32%
46-60
1
3%
6
18%
61-75
8
27%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0
Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1
Лекко
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0
Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2

Результаты матчей

Катанзаро
Лекко

Точный счет

3:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
3
1.5
4
5
3
7
2.5
2
7
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
5
4
6
1.5
4
7
1
9
2.5
1
10
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
12
8
11
9
1.5
8
12
4
16
2.5
3
17
2
18
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
5.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
6.
Кремонезе
 19 9 5 5 28 - 16 32
7.
Палермо
 19 9 5 5 32 - 23 32
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Сампдория
 19 7 4 8 24 - 25 25
10.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 19 4 11 4 18 - 20 23
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
5.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
6.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
8.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
9.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Катанзаро Сконьямилло Стефано 8
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Ионице Артур сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Лемменс Матс бьет в цель!
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