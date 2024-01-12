Тур: 20. Стадион: Никола Чераволо.
0'
1:0
18' ГолВерна Лука
19' Желтая карточкаЛемменс Матс
22' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
1:1
25' ГолLorenzo Di Stefano
1:2
29' ГолЛемменс Матс
2:2
48' ГолСунас Димитрис
51' Желтая карточкаСунас Димитрис
3:2
52' ГолЙемелло Пьетро
3:3
55' ГолНовакович Андрия
4:3
65' ГолСунас Димитрис
72' Желтая карточкаКрайнц Лука
5:3
88' ГолБьяши Томмазо
90' Желтая карточкаКрочата Джованни
90'+9
Ход матча
18'
1:0
19'
25'
29'
1:2
48'
2:2
51'
52'
3:2
55'
3:3
65'
4:3
72'
88'
5:3
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
431 Количество передач 435
-
50 Владение мячом, % 50
32
Крайнц
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Luca Bonadeo
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
История личных встреч
Катанзаро
Лекко
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.3
|Бьяши Томмазо
|6
|0.3
|Йемелло Пьетро
|5
|0.25
|Сунас Димитрис
|3
|0.15
|Верна Лука
|3
|0.15
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.1
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.1
|Помпетти Марко
|1
|0.05
|Бриньола Энрико
|1
|0.05
|Гион Андреа
|1
|0.05
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|5
|0.25
|Бузо Николо
|5
|0.25
|Ионице Артур
|3
|0.15
|Лепоре Франко
|2 (1)
|0.1
|Alessandro Caporale
|1
|0.05
|Lorenzo Di Stefano
|1
|0.05
|Крочата Джованни
|1
|0.05
|Эусепи Умберто
|1
|0.05
|Alessandro Bianconi
|1
|0.05
|Mattia Tordini
|1
|0.05
|Серсанти Алессандро
|1
|0.05
|Лемменс Матс
|1
|0.05
|Luca Giudici
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|8
|0
|Бригенти Николо
|4
|0
|Panos Katseris
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Сунас Димитрис
|3
|0
|Бьяши Томмазо
|3
|0
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Шитум Марио
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Верна Лука
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|8
|0
|Серсанти Алессандро
|7
|0
|Лемменс Матс
|5
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Alessandro Bianconi
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Лепоре Франко
|2
|0
|Matteo Battistini
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Lorenzo Di Stefano
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Лекко
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
7
Катанзаро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Лекко
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
11
6
Катанзаро
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Лекко
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
4
22%
1
9%
1-15
3
17%
5
45%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
6
33%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
5
28%
4
22%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
5
28%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
28%
4
22%
76-90
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
7
58%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
6
38%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
25%
3
19%
76-90
Забито
30
23
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
7
30%
16-30
7
23%
3
13%
31-45
8
27%
3
13%
46-60
3
10%
5
22%
61-75
4
13%
4
17%
76-90
Пропущено
30
34
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
3
10%
3
9%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
6
20%
11
32%
46-60
1
3%
6
18%
61-75
8
27%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0
Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1
Лекко
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0
Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2
Результаты матчей
Катанзаро
Лекко
Точный счет
3:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
73
45
37
27
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
65
46
47
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
128
119
812
416
317
218
119
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|7 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Катанзаро
|Сконьямилло Стефано
|8