Тур: 17. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Вериссиму Фабиу
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаЭнрике Педро
39' Желтая карточкаКасерес Факундо
1:0
58' ПенальтиКарлинос
69' Желтая карточкаКарлинос
73' Желтая карточкаДельгадо Франсиско
90' Желтая карточкаМускат Зак
90'+7
Ход матча
18'
39'
58'
1:0
64'
67'
69'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Формига
Игор
43
Алемао
25
Нонока
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
31
Талоша
Жоау
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Формига ИгорЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
77 Варела ХелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ГугаПолузащитник
-
99 ЗиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кампос ЛуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Портимоненсе
Фаренсе
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.57
Среднее время на гол
64
157
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|5 (3)
|0.29
|Варела Хелио
|4
|0.24
|Каррильо Рони
|3
|0.18
|Релвас Филипе
|2
|0.12
|Энрике Педро VI
|2
|0.12
|Джаспер Силвестер
|1
|0.06
|Денер Клементе
|1
|0.06
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.24
|Дуарте Бруно
|4 (2)
|0.24
|Кошта Руи
|3
|0.18
|Беллуми Мохамед
|3
|0.18
|Фалькао Клаудио
|3
|0.18
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.12
|Элвис
|1
|0.06
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.06
|Мускат Зак
|1
|0.06
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.06
|Матиаш Марку
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|7
|0
|Карлинос
|6
|0
|Алемао
|6
|0
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Гуга
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Варела Хелио
|3
|0
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Нонока
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Джаспер Силвестер
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пастор
|5
|0
|Фалькао Клаудио
|5
|0
|Исидоро Фабрисио
|3
|1
|Матеус де Андраде
|4
|0
|Мускат Зак
|2
|1
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Силва Гонсалу
|1
|1
|Кошта Руи
|2
|0
|Касерес Факундо
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Фаренсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
2
Портимоненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Фаренсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
8
11
Портимоненсе
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Фаренсе
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
7%
76-90
Пропущено
22
9
5 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
9%
2
22%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
7
32%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
9
41%
3
33%
76-90
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
4
19%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
6
29%
8
33%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
5
21%
76-90
Пропущено
33
22
11 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
15%
4
18%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
2
6%
3
14%
31-45
8
24%
3
14%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
12
36%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1
Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0
Фаренсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1
Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1
Результаты матчей
Портимоненсе
Фаренсе
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
36
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
413
611
116
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|37 - 17
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 10
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|40 - 23
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 20
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|11.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|30 - 29
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Фаренсе
Исход игры
Портимоненсе
46.1% (59)
Ничья
41.4% (53)
Фаренсе
12.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
21.31% (26)
Меньше
78.69% (96)
Обе команды забьют
Да
61.48% (75)
Нет
38.52% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (49)
1:0 Портимоненсе
28.9% (37)
2:1 Портимоненсе
12.5% (16)
1:2 Фаренсе
5.5% (7)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:1 Фаренсе
2.3% (3)
2:0 Портимоненсе
1.6% (2)
0:2 Фаренсе
1.6% (2)
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