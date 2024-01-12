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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Портимоненсе
1:0
Конец матча
Фаренсе
0'
18' Желтая карточка
Энрике Педро
39' Желтая карточка
Касерес Факундо
1:0
58' Пенальти
Карлинос
69' Желтая карточка
Карлинос
73' Желтая карточка
Дельгадо Франсиско
90' Желтая карточка
Мускат Зак
90'+7

Ход матча

18'
Энрике Педро
 
39'
 
Касерес Факундо
56'
 
Кошта Руи
Дуарте Бруно
58'
Карлинос
1:0
64'
 
Элвис
Беллуми Мохамед
64'
 
Гонсалвеш Витор
Исидоро Фабрисио
67'
Кошта Гонсалу
Алемао
 
69'
Карлинос
 
73'
 
Дельгадо Франсиско
79'
 
Понде Кристиан
Дельгадо Франсиско
79'
 
Барбоза Рафаэл
Касерес Факундо
81'
Кампос Луан
Джаспер Силвестер
 
81'
Эштрела Паулу
Карлинос
 
90'
Зиньо
Варела Хелио
 
90'
 
Мускат Зак
Прогнозы 128
Портимоненсе 46.1% (59)
X 41.4% (53)
Фаренсе 12.5% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
43
Алемао
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
13
Денер
Клементе
25
Нонока
7
Джаспер
Силвестер
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
19
Каррильо
Рони
33
Вельо
Рикардо
2
Дельгадо
Франсиско
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
5
Касерес
Факундо
14
Исидоро
Фабрисио
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
Портимоненсе
4-2-3-1
Фаренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Фаренсе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ТМК
3:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:2
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
3:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.57

Среднее время на гол

64
157

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 5 (3) 0.29
Варела Хелио 4 0.24
Каррильо Рони 3 0.18
Релвас Филипе 2 0.12
Энрике Педро VI 2 0.12
Джаспер Силвестер 1 0.06
Денер Клементе 1 0.06
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеус де Андраде 4 (1) 0.24
Дуарте Бруно 4 (2) 0.24
Кошта Руи 3 0.18
Беллуми Мохамед 3 0.18
Фалькао Клаудио 3 0.18
Исидоро Фабрисио 2 0.12
Элвис 1 0.06
Гонсалвеш Витор 1 0.06
Мускат Зак 1 0.06
Барбоза Рафаэл II 1 0.06
Матиаш Марку 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 7 0
Карлинос 6 0
Алемао 6 0
Энрике Педро VI 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Гуга 4 0
Релвас Филипе 4 0
Аморим Рилдо 3 0
Варела Хелио 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Сек Мустафа 2 0
Нонока 2 0
Формига Игор 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Джаспер Силвестер 1 0
Кампос Луан 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пастор 5 0
Фалькао Клаудио 5 0
Исидоро Фабрисио 3 1
Матеус де Андраде 4 0
Мускат Зак 2 1
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Кошта Руи 2 0
Касерес Факундо 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Фаренсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
2
Портимоненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Фаренсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

8
11
Портимоненсе
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Фаренсе
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
7%
76-90

Пропущено

22
9
5 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
9%
2
22%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
7
32%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
9
41%
3
33%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
4
19%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
6
29%
8
33%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
5
21%
76-90

Пропущено

33
22
11 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
15%
4
18%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
2
6%
3
14%
31-45
8
24%
3
14%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
12
36%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1
Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0
Фаренсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1
Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1

Результаты матчей

Портимоненсе
Фаренсе

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
4
13
1.5
6
11
1
16
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 5 4 21 - 17 26
7.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
8.
Каса Пия
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Фамаликан
 Заявка 16 4 7 5 15 - 20 19
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
11.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
12.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Риу Аве
 Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
18.
Шавиш
 Заявка 16 3 2 11 18 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
6.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
12.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Касерес Факундо получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Энрике Педро VI получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 128
    Портимоненсе 46.1% (59)
    X 41.4% (53)
    Фаренсе 12.5% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Фаренсе

    Исход игры
    Портимоненсе
    46.1% (59)
    Ничья
    41.4% (53)
    Фаренсе
    12.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.31% (26)
    Меньше
    78.69% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    61.48% (75)
    Нет
    38.52% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (49)
    1:0 Портимоненсе
    28.9% (37)
    2:1 Портимоненсе
    12.5% (16)
    1:2 Фаренсе
    5.5% (7)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    0:1 Фаренсе
    2.3% (3)
    2:0 Портимоненсе
    1.6% (2)
    0:2 Фаренсе
    1.6% (2)
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