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  4. Кубок Короля 2023-2024
Арандина
0:0
Перерыв
Реал Мадрид
0'
Прогнозы 164
Арандина 6.7% (11)
X 1.8% (3)
Реал Мадрид 91.5% (150)
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Арандина
Ничья
Реал Мадрид
34.40
7.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Альварес
Адриан
4
Песка
Хорхе
18
Маркес
Хайме
19
Очоа
Дейби
22
Сисэй
Хаджи
12
Атомо
6
Витоло
Виктор
Мануэль
11
Зазу
Карлос
10
Санта
Серхио
9
Суальдеа
Альфредо
7
Эль-Баттиуи
Аюб
25
Аррисабалага
Кепа
20
Гарсия
Франсиско
III
6
Начо
Фернандес
34
Каррильо
Альваро
36
Тобиас
Винисиус
19
Себальос
Дани
12
Камавинга
Эдуардо
24
Гюлер
Арда
32
Пас
Николас
14
Хоселу
Санмартин
21
Диас
Браим
Арандина
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Арандина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Песка Хорхе 1 0.33
Отуо Пепе 1 0.33
Сисэй Хаджи 1 0.33
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Арандина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Арандина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арандина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арандина - Кадис 2:1 Арандина - Мурсия 1:0 Арандина - Алавес-2 3:1 Арандина - Наксара 2:1
Арандина - Навалкарнеро 1:2 Арандина - Сеговиана 1:0 Арандина - Нумансия 0:0 Арандина - Паленсия ФК 2:2 Арандина - Бургос Промесас 2000 0:1 Арандина - Сеговиана 2:4 Арандина - Real Burgos CF 1:1 Арандина - Расинг Ферроль 1:4 Понтеведра - Арандина 2:1 Арандина - Сельта-2 3:3 Паленсия - Арандина 1:3 Арандина - Расинг 1:5 Мутильвера - Арандина 1:0 Арандина - Гихуэло 0:0 Каудал Депортиво - Арандина 1:1 Арандина - Исарра 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3
Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0

Результаты матчей

Арандина
Реал Мадрид

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арандина
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1/16 финала
1 Луго
3 Атлетико М
0 Эспаньол
1 Хетафе
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
1 Алавес
0 Бетис
Арандина
Реал Мадрид
Бургос
Мальорка
Аморебьета
Сельта
Расинг Ферроль
Севилья
Кастельон
Осасуна
Унионистас
Вильярреал
Эйбар
Атлетик Б
Картахена
Валенсия
Барбастро
Барселона
Малага
Реал Сосьедад
Тенерифе
Лас-Пальмас
1/8 финала
?
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Бетис Виллиан Жозе 4
Бетис Родри Родриго 3
Мальорка Пратс Абдон 3
Хетафе Оскар Родригес 3
Алавес Алькаин Чебер 3
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Льягостера Juan Segura 1
Сеговиана Де Ла Мата Хуан 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Свисток
    Первый тайм окончен! "Реал" пока что играет вничью с представителем четвёртого дивизиона. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    Гюлер с правого фланга выполнил навес в центр штрафной площади, откуда Пас пробил головой, но получилось над перекладиной.
  • 45'
    Вероятность победы "Реала" к концу первого тайма снизилась до 76%, в то время как до стартового свистка превышала 90%.
  • Судья
    44'
    После жёсткого единоборства в середине поля полыхнули страсти. Футболисты "Арандины" на азарте стараются запугивать мадридцев своей агрессией, хотя вряд ли им это удастся.
  • Фол, нарушение
    43'
    В глубине поля штрафной удар заработали арандинцы. Подача последовала в штрафную площадку, но там сработали защитники "Реала". После повторной подачи мяч уже оказался в руках Кепы.
  • Опасный момент
    42'
    Левым флангом провели атаку гости из Мадрида. После прострела в штрафную площадку Хоселу дважды пробивал, но сначала попал в защитника, а затем всколыхнул сетку с внешней стороны ворот.
  • 41'
    Быструю контратаку разогнали "сливочные", в ходе которой Пас решил взять на себя инициативу, выполнив мощный удар с дальней дистанции, но мяч сильно свалился с его ноги и полетел ближе к угловому флажку.
  • 40'
    В контратаке хозяева заработали аут на правом фланге, впервые решив разыграть мяч накоротке после этого. В итоге дело закончилось потерей.
  • 39'
    Стоит отметить, что "Арандина" является полупрофессиональным клубом. Подавляющее большинство футболистов этой команды работают в других отраслях жизнедеятельности, в свободное время играя в футбол.
  • 38'
    Снова "Арандина" всем составом отошла на свою половину поля. На протяжении долгого промежутка времени эти ребята всё же работать не могут.
  • Видеоповтор
    37'
    На повторе было видно, что мяч полностью не пересёк лицевую линию поля, но системы VAR на этом матче нет, так что у "Реала" просто отобрали чистый гол.
  • Судья
    36'
    В контратаке "Реала" Диас выполнил навес с левого фланга на дальний край штрафной площади на Гюлера, который ударом с разворота забил, но взятие ворот не зафиксировано, так как мяч покинул пределы поля.
  • 35'
    Совсем обнаглели уже футболисты из Аранды-де-Дуэро, начав прессинговать соперников непосредственно у чужой штрафной площади, заставляя игроков "королевского клуба" суетиться.
  • Офсайд
    34'
    Песка продолжает изо всех сил метать ауты в штрафную площадку, но "сливочные" раз за разом отбиваются. После этого был зафиксирован очередной офсайд у "сине-белых".
  • 33'
    В контратаке по левому флангу прорывался эль-Баттиуи, но в чистом подкате его достал Тобиас, после чего Кепа в подкате сумел предотвратить возможный угловой для "Арандины".
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Более трети матча уже терпит "Арандина". Качество газона при этом становится всё хуже. Нужно стараться "Реалу" забить первый гол ещё до перерыва, так как дальше будет только сложнее.
    • Офсайд
      31'
      Какой-то парад офсайдов начался. Эль-Баттиуи сейчас забрался в положение "вне игры" на левом фланге атаки "сине-белых" после длинного заброса на полполя.
    • Офсайд
      30'
      В ответной атаке "Реала" линейный арбитр также взмахнул клетчатым флажком, зафиксировав положение "вне игры" у Гюлера.
    • Офсайд
      29'
      Заброс на левый край атаки "Арандины" последовал на Сульдеа, но тот коряво обработал мяч, да ещё и судьи зафиксировали у него положение "вне игры".
    • 28'
      Теперь арандинцы снова заработали неподалёку от чужой штрафной площади. Традиционно последовало далёкое вбрасывание, но защитники "Реала" снова разобрались.
    • 27'
      Попытались организовать сейчас быструю контратаку хозяева, но Каррильо здорово сыграл на опережении, выбив мяч за боковую линию рядом с центральной линией.
    • Угловой
      26'
      Впервые в этот вечер мадридцы заработали угловой на левом фланге. Гюлер подавал мяч в направлении Хоселу, но борьба в воздухе всё же была выиграна обороняющимися ребятами.
    • Судья
      25'
      Камавинга упал в борьбе рядом с чужой штрафной площадью но находившийся рядом арбитр решил, что нарушения правил в этом эпизоде не было.
    • 24'
      Ауты у "Арандины", это как стандартные положения. Снова последовало метание далеко в штрафную площадку, но пока что без каких-либо дивидендов.
    • 23'
      Первую атаку провели хозяева поля, заработав аут на левом фланге. Песка выполнил вбрасывание в центр штрафной площади, но мадридские защитники сумели отбиться.
    • 22'
      Бросается в глаза то, что практически все футболисты "Арандины" со стильными причёсками. Когда ещё их покажут по центральному телевидению?
    • Штанга
      21'
      ОПАСНО! Гюлер здорово исполнял удар со стандартного положения, но всё же чуть-чуть не докрутил, так что мяч угодил в штангу.
    • Фол, нарушение
      20'
      Себальос заработал опасный штрафной удар для "Реала", неподалёку от левого угла штрафной площади, но ближе к центральной оси. Отсюда вполне можно наносить прямой удар.
    • 19'
      Карло Анчелотти у кромки поля никакой обеспокоенности не демонстрирует, спокойно наблюдая за игрой, периодически что-то подсказывая подопечным жестами.
    • 18'
      Постепенно первый тайм стремится к своему экватору. Один момент был только у "Реала", да и то не такой уж голевой. Пока что представитель четвёртого по силе дивизиона Испании держится очень достойно против гранда.
    • Угловой
      17'
      После подачи уже пятого корнера защитники "Арандины" отлично отработали, выбив мяч далеко на чужую половину поля. Кепа получил возможность попробовать мяч за пределами штрафной площади.
    • Опасный момент
      16'
      Тобиас теперь выполнил классный скрытый пас на правый край штрафной площади на Гюлера, который тут же пробил на силу в ближний угол, но Альварес не дрогнул, отразив мяч на угловой.
    • 15'
      Тобиас по правому флангу пошёл вперёд, попытавшись обострить игру у чужих владений, но ничего не вышло у правого крайнего представителя мадридской "Кастильи".
    • 14'
      Но эффективности при розыгрыше стандартных положений "Реал" пока что не демонстрирует. После очередного розыгрыша накоротке мяч был упущен за лицевую линию поля.
    • Угловой
      13'
      Камавинга решил попытать счастья дальним ударом, но снова произошёл блокшот, причём опять мяч ушёл правее на угловой. По этому компоненту статистики зреет серьёзный разгром. Уже - 0:4.
    • 12'
      Хоселу пока что на совершенно голодном пайке. Диас иногда пересекается с мячом, так как оттягивается в подыгрыш в глубину поля.
    • 11'
      Перешли хозяева на чужую половину поля, но пока что без мяча, изображая видимость высокого прессинга.
    • Угловой
      10'
      Гюлер с дальней дистанции нанёс удар по воротам, но мяч рикошетом от защитника "Арандины" ушёл на очередной угловой, после подачи которого ничего интересного не произошло.
    • Угловой
      9'
      Ещё один угловой на правом фланге был разыгран накоротке, после чего Себальос выполнил резкий прострел вдоль ворот, но на перехвате чётко сработал Альварес.
    • Угловой
      8'
      Первый угловой на правом фланге теперь заработали "сливочные". Себальос от флажка выполнил низкую подачу на ближнюю штангу, но там на месте был защитник.
    • Фол, нарушение
      7'
      В районе центрального круга опрокинули Камавингу. Никакой грубости не было, так что повода для жёлтой карточки пока что нет.
    • 6'
      Никак пока что не удаётся у "королевского клуба" подобраться к чужим воротам, хотя на самом деле особых попыток для этого не предпринимается.
    • 5'
      9 500 - такова посещаемость на этом матче по официальным данным. Заполнен стадион в Аранде-де-Дуэро. Практически каждый третий житель этого городка сейчас находится здесь.
    • 4'
      Пока что всё максимально спокойно и однообразно. "Реал" катает мяч в середине поля, не встречая никаких попыток прессинга со стороны соперника.
    • 3'
      Команда Карло Анчелотти начала встречу без какой-либо спешки. Нужно им привыкнуть к полю, да и просто присмотреться к массированным оборонительным порядкам соперника.
    • 2'
      Не самого лучшего качества газон на небольшом стадионе "Арандино". Непросто мадридцам будет здесь комбинировать и подтверждать своё преимущество в классе.
    • Первый тайм начался
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором "Арандина" сыграет дома с мадридским "Реалом". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 94% завершится ничьей.
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    Прогнозы 164
    Арандина 6.7% (11)
    X 1.8% (3)
    Реал Мадрид 91.5% (150)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арандина
    Ничья
    Реал Мадрид
    34.40
    7.70
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    11.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арандина 0:0 Реал Мадрид

    Исход игры
    Арандина
    6.6% (11)
    Ничья
    1.8% (3)
    Реал Мадрид
    91.6% (153)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (80)
    Меньше
    30.43% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    12.17% (14)
    Нет
    87.83% (101)
    Популярный счёт
    0:3 Реал Мадрид
    26.9% (45)
    0:2 Реал Мадрид
    17.4% (29)
    0:4 Реал Мадрид
    7.2% (12)
    0:5 Реал Мадрид
    3.6% (6)
    1:3 Реал Мадрид
    3.6% (6)
    0:1 Реал Мадрид
    3% (5)
    1:2 Реал Мадрид
    2.4% (4)
    0:6 Реал Мадрид
    1.8% (3)
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    Арандина
    Реал Мадрид
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