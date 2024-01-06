0:0
Перерыв
0'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Маркес
Хайме
19
Очоа
Дейби
22
Сисэй
Хаджи
12
Атомо
11
Зазу
Карлос
10
Санта
Серхио
24
Гюлер
Арда
32
Пас
Николас
21
Диас
Браим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Маркес ХаймеЗащитник
-
19 Очоа ДейбиЗащитник
-
22 Сисэй ХаджиЗащитник
-
12 АтомоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Зазу КарлосПолузащитник
-
10 Санта СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хара РобертоВратарь
-
5 Байо ФерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Отуо ПепеПолузащитник
-
17 Кабрал РелиНападающий
-
25 Сантин ДиегоНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
-
32 Пас НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
21 Диас БраимНападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартин МариоПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
Бомбардиры внутри турнира
Арандина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Песка Хорхе
|1
|0.33
|Отуо Пепе
|1
|0.33
|Сисэй Хаджи
|1
|0.33
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Арандина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Арандина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арандина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арандина - Кадис 2:1 Арандина - Мурсия 1:0 Арандина - Алавес-2 3:1 Арандина - Наксара 2:1
Арандина - Навалкарнеро 1:2 Арандина - Сеговиана 1:0 Арандина - Нумансия 0:0 Арандина - Паленсия ФК 2:2 Арандина - Бургос Промесас 2000 0:1 Арандина - Сеговиана 2:4 Арандина - Real Burgos CF 1:1 Арандина - Расинг Ферроль 1:4 Понтеведра - Арандина 2:1 Арандина - Сельта-2 3:3 Паленсия - Арандина 1:3 Арандина - Расинг 1:5 Мутильвера - Арандина 1:0 Арандина - Гихуэло 0:0 Каудал Депортиво - Арандина 1:1 Арандина - Исарра 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3
Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0
Результаты матчей
Арандина
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Арандина
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Бетис
|Родри Родриго
|3
|Мальорка
|Пратс Абдон
|3
|Хетафе
|Оскар Родригес
|3
|Алавес
|Алькаин Чебер
|3
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Льягостера
|Juan Segura
|1
|Сеговиана
|Де Ла Мата Хуан
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арандина 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Арандина
6.6% (11)
Ничья
1.8% (3)
Реал Мадрид
91.6% (153)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (80)
Меньше
30.43% (35)
Обе команды забьют
Да
12.17% (14)
Нет
87.83% (101)
Популярный счёт
0:3 Реал Мадрид
26.9% (45)
0:2 Реал Мадрид
17.4% (29)
0:4 Реал Мадрид
7.2% (12)
0:5 Реал Мадрид
3.6% (6)
1:3 Реал Мадрид
3.6% (6)
0:1 Реал Мадрид
3% (5)
1:2 Реал Мадрид
2.4% (4)
0:6 Реал Мадрид
1.8% (3)
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