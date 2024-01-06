Быструю контратаку разогнали "сливочные", в ходе которой Пас решил взять на себя инициативу, выполнив мощный удар с дальней дистанции, но мяч сильно свалился с его ноги и полетел ближе к угловому флажку.

Левым флангом провели атаку гости из Мадрида. После прострела в штрафную площадку Хоселу дважды пробивал, но сначала попал в защитника, а затем всколыхнул сетку с внешней стороны ворот.

В глубине поля штрафной удар заработали арандинцы. Подача последовала в штрафную площадку, но там сработали защитники "Реала". После повторной подачи мяч уже оказался в руках Кепы.

После жёсткого единоборства в середине поля полыхнули страсти. Футболисты "Арандины" на азарте стараются запугивать мадридцев своей агрессией, хотя вряд ли им это удастся.

Вероятность победы "Реала" к концу первого тайма снизилась до 76%, в то время как до стартового свистка превышала 90%.

Гюлер с правого фланга выполнил навес в центр штрафной площади, откуда Пас пробил головой, но получилось над перекладиной.

Первый тайм окончен! "Реал" пока что играет вничью с представителем четвёртого дивизиона. Отдыхаем...

В контратаке по левому флангу прорывался эль-Баттиуи, но в чистом подкате его достал Тобиас, после чего Кепа в подкате сумел предотвратить возможный угловой для "Арандины".

Песка продолжает изо всех сил метать ауты в штрафную площадку, но "сливочные" раз за разом отбиваются. После этого был зафиксирован очередной офсайд у "сине-белых".

Совсем обнаглели уже футболисты из Аранды-де-Дуэро, начав прессинговать соперников непосредственно у чужой штрафной площади, заставляя игроков "королевского клуба" суетиться.

В контратаке "Реала" Диас выполнил навес с левого фланга на дальний край штрафной площади на Гюлера, который ударом с разворота забил, но взятие ворот не зафиксировано, так как мяч покинул пределы поля.

На повторе было видно, что мяч полностью не пересёк лицевую линию поля, но системы VAR на этом матче нет, так что у "Реала" просто отобрали чистый гол.

Снова "Арандина" всем составом отошла на свою половину поля. На протяжении долгого промежутка времени эти ребята всё же работать не могут.

Стоит отметить, что "Арандина" является полупрофессиональным клубом. Подавляющее большинство футболистов этой команды работают в других отраслях жизнедеятельности, в свободное время играя в футбол.

В контратаке хозяева заработали аут на правом фланге, впервые решив разыграть мяч накоротке после этого. В итоге дело закончилось потерей.

Первую атаку провели хозяева поля, заработав аут на левом фланге. Песка выполнил вбрасывание в центр штрафной площади, но мадридские защитники сумели отбиться.

Ауты у "Арандины", это как стандартные положения. Снова последовало метание далеко в штрафную площадку, но пока что без каких-либо дивидендов.

Камавинга упал в борьбе рядом с чужой штрафной площадью но находившийся рядом арбитр решил, что нарушения правил в этом эпизоде не было.

Впервые в этот вечер мадридцы заработали угловой на левом фланге. Гюлер подавал мяч в направлении Хоселу, но борьба в воздухе всё же была выиграна обороняющимися ребятами.

Попытались организовать сейчас быструю контратаку хозяева, но Каррильо здорово сыграл на опережении, выбив мяч за боковую линию рядом с центральной линией.

Теперь арандинцы снова заработали неподалёку от чужой штрафной площади. Традиционно последовало далёкое вбрасывание, но защитники "Реала" снова разобрались.

Заброс на левый край атаки "Арандины" последовал на Сульдеа, но тот коряво обработал мяч, да ещё и судьи зафиксировали у него положение "вне игры".

В ответной атаке "Реала" линейный арбитр также взмахнул клетчатым флажком, зафиксировав положение "вне игры" у Гюлера.

Какой-то парад офсайдов начался. Эль-Баттиуи сейчас забрался в положение "вне игры" на левом фланге атаки "сине-белых" после длинного заброса на полполя.

Более трети матча уже терпит "Арандина". Качество газона при этом становится всё хуже. Нужно стараться "Реалу" забить первый гол ещё до перерыва, так как дальше будет только сложнее.

22' Бросается в глаза то, что практически все футболисты "Арандины" со стильными причёсками. Когда ещё их покажут по центральному телевидению?

21' ОПАСНО! Гюлер здорово исполнял удар со стандартного положения, но всё же чуть-чуть не докрутил, так что мяч угодил в штангу.

20' Себальос заработал опасный штрафной удар для "Реала", неподалёку от левого угла штрафной площади, но ближе к центральной оси. Отсюда вполне можно наносить прямой удар.

19' Карло Анчелотти у кромки поля никакой обеспокоенности не демонстрирует, спокойно наблюдая за игрой, периодически что-то подсказывая подопечным жестами.

18' Постепенно первый тайм стремится к своему экватору. Один момент был только у "Реала", да и то не такой уж голевой. Пока что представитель четвёртого по силе дивизиона Испании держится очень достойно против гранда.

17' После подачи уже пятого корнера защитники "Арандины" отлично отработали, выбив мяч далеко на чужую половину поля. Кепа получил возможность попробовать мяч за пределами штрафной площади.

16' Тобиас теперь выполнил классный скрытый пас на правый край штрафной площади на Гюлера, который тут же пробил на силу в ближний угол, но Альварес не дрогнул, отразив мяч на угловой.

15' Тобиас по правому флангу пошёл вперёд, попытавшись обострить игру у чужих владений, но ничего не вышло у правого крайнего представителя мадридской "Кастильи".

14' Но эффективности при розыгрыше стандартных положений "Реал" пока что не демонстрирует. После очередного розыгрыша накоротке мяч был упущен за лицевую линию поля.

13' Камавинга решил попытать счастья дальним ударом, но снова произошёл блокшот, причём опять мяч ушёл правее на угловой. По этому компоненту статистики зреет серьёзный разгром. Уже - 0:4.

12' Хоселу пока что на совершенно голодном пайке. Диас иногда пересекается с мячом, так как оттягивается в подыгрыш в глубину поля.

11' Перешли хозяева на чужую половину поля, но пока что без мяча, изображая видимость высокого прессинга.

10' Гюлер с дальней дистанции нанёс удар по воротам, но мяч рикошетом от защитника "Арандины" ушёл на очередной угловой, после подачи которого ничего интересного не произошло.

9' Ещё один угловой на правом фланге был разыгран накоротке, после чего Себальос выполнил резкий прострел вдоль ворот, но на перехвате чётко сработал Альварес.

8' Первый угловой на правом фланге теперь заработали "сливочные". Себальос от флажка выполнил низкую подачу на ближнюю штангу, но там на месте был защитник.

7' В районе центрального круга опрокинули Камавингу. Никакой грубости не было, так что повода для жёлтой карточки пока что нет.

6' Никак пока что не удаётся у "королевского клуба" подобраться к чужим воротам, хотя на самом деле особых попыток для этого не предпринимается.

5' 9 500 - такова посещаемость на этом матче по официальным данным. Заполнен стадион в Аранде-де-Дуэро. Практически каждый третий житель этого городка сейчас находится здесь.

4' Пока что всё максимально спокойно и однообразно. "Реал" катает мяч в середине поля, не встречая никаких попыток прессинга со стороны соперника.

3' Команда Карло Анчелотти начала встречу без какой-либо спешки. Нужно им привыкнуть к полю, да и просто присмотреться к массированным оборонительным порядкам соперника.

2' Не самого лучшего качества газон на небольшом стадионе "Арандино". Непросто мадридцам будет здесь комбинировать и подтверждать своё преимущество в классе.