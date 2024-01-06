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  4. Кубок Короля 2023-2024
Луго
0:1
Первый тайм: 12'
Атлетико М
0'
0:1
2' Гол
Корреа Анхель

Ход матча

2'
0:1
Корреа Анхель
Прогнозы 114
Луго 2.6% (3)
X 0% (0)
Атлетико М 97.4% (111)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Луго
Ничья
Атлетико М
41.00
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7.08
6.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Луго
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Луго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонетти Леандро 2 0.67
Фуэнтес Адриан 1 0.33
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 1 1

Карточки

Результаты матчей

Луго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Луго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Луго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Луго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Луго - Сельта-2 0:1 Корнелья - Луго 1:0 Луго - Барселона-2 1:1 Луго - Мирандес 2:0
Сестао - Луго 0:1 Луго - Арентейро 0:1 Сабадель - Луго 0:1 Луго - Леонеса 0:3 Унионистас - Луго 1:1 Антониано - Луго 0:1 Луго - Реал Унион 2:0 Райо Махадаонда - Луго 1:2 Луго - СД Логроньес 2:1 Осасуна-2 - Луго 1:2 Луго - Химнастик 0:1 Реал Сосьедад-2 - Луго 1:1 Луго - Понферрадина 0:0 Фуэнлабрада - Луго 0:0 Луго - Депортиво 0:3 Луго - Теруэль 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1

Результаты матчей

Луго
Атлетико М

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Луго
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1/16 финала
Луго
Атлетико М
Эспаньол
Хетафе
Эльче
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Алавес
Бетис
Арандина
Реал Мадрид
Бургос
Мальорка
Аморебьета
Сельта
Расинг Ферроль
Севилья
Кастельон
Осасуна
Унионистас
Вильярреал
Эйбар
Атлетик Б
Картахена
Валенсия
Барбастро
Барселона
Малага
Реал Сосьедад
Тенерифе
Лас-Пальмас
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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?
?
Финал
?
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Топ бомбардиров
Бетис Виллиан Жозе 4
Бетис Родри Родриго 3
Мальорка Пратс Абдон 3
Хетафе Оскар Родригес 3
Алавес Алькаин Чебер 3
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Льягостера Juan Segura 1
Сеговиана Де Ла Мата Хуан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    В центре поля Антоньин нарушил правила в борьбе против Сёюнджю. Фол в атаке зафиксировал судья.
  • 14'
    Сместился с левого фланга в центр Галан и прострелил в центр штрафной, где пробил в ближний угол Депай, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 13'
    Убежал по флангу Лопес и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не смог дотянуться до мяча Антонин.
  • 12'
    Снова последовал навес с угла поля, после чего пробил Хименес головой. Мяч в гуще защитников застрял.
  • 11'
    С угла поля навесил Молина в центр штрафной, но здесь на выходе голкипер вынес сферу подальше от ворот.
  • Угловой
    10'
    Прорывался по флангу на скорости Молина и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 9'
    Дальний заброс исполнял Антонин в штрафную на ход Антонетти, но тот проиграл борьбу за мяч Хименесу.
  • 8'
    Тонко отдавал пас в штрафную Корреа на Депая, но того опередил Кастрин и отобрал мяч в подкате.
  • 7'
    Диагональный пас исполнял Йоханеко на ход Антонину, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
  • 6'
    В центре поля получил по ногам Молина в борьбе против Хосабеда. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 5'
    Дальний заброс исполнял Галан на ход Депаю, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Пересу.
  • 4'
    Тонкий пас исполнял Корреа в штрафную на ход Галану, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 3'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-бело-синих цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Анхель Корреа! Быстрый гол удалось провести гостям. Галан догнал мяч у лицевой линии и прострелил тут же на дальнюю штангу, где без особых проблем отправил сферу в сетку Корреа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на очередное противостояние в рамках Кубка Испании, "Луго" примет "Атлетико". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 50.9% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Луго 2.6% (3)
    X 0% (0)
    Атлетико М 97.4% (111)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Луго
    Ничья
    Атлетико М
    41.00
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    7.08
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Луго 0:1 Атлетико М

    Исход игры
    Луго
    2.6% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Атлетико М
    97.4% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.29% (36)
    Меньше
    65.71% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    20.95% (22)
    Нет
    79.05% (83)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    50.9% (58)
    0:3 Атлетико М
    10.5% (12)
    1:3 Атлетико М
    8.8% (10)
    1:2 Атлетико М
    8.8% (10)
    0:1 Атлетико М
    8.8% (10)
    0:4 Атлетико М
    1.8% (2)
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    Луго
    Атлетико М
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