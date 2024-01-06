0:1
Первый тайм: 12'
Ход матча
2'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
6 CastrinЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 _Ojeda T.Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Inigo Velez
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Галан ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
46 Марко МореноЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
Бомбардиры внутри турнира
Луго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонетти Леандро
|2
|0.67
|Фуэнтес Адриан
|1
|0.33
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Луго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Луго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Луго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Луго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Луго - Сельта-2 0:1 Корнелья - Луго 1:0 Луго - Барселона-2 1:1 Луго - Мирандес 2:0
Сестао - Луго 0:1 Луго - Арентейро 0:1 Сабадель - Луго 0:1 Луго - Леонеса 0:3 Унионистас - Луго 1:1 Антониано - Луго 0:1 Луго - Реал Унион 2:0 Райо Махадаонда - Луго 1:2 Луго - СД Логроньес 2:1 Осасуна-2 - Луго 1:2 Луго - Химнастик 0:1 Реал Сосьедад-2 - Луго 1:1 Луго - Понферрадина 0:0 Фуэнлабрада - Луго 0:0 Луго - Депортиво 0:3 Луго - Теруэль 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1
Результаты матчей
Луго
Атлетико М
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Луго
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Бетис
|Родри Родриго
|3
|Мальорка
|Пратс Абдон
|3
|Хетафе
|Оскар Родригес
|3
|Алавес
|Алькаин Чебер
|3
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Льягостера
|Juan Segura
|1
|Сеговиана
|Де Ла Мата Хуан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Луго 0:1 Атлетико М
Исход игры
Луго
2.6% (3)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
97.4% (111)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (36)
Меньше
65.71% (69)
Обе команды забьют
Да
20.95% (22)
Нет
79.05% (83)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
50.9% (58)
0:3 Атлетико М
10.5% (12)
1:3 Атлетико М
8.8% (10)
1:2 Атлетико М
8.8% (10)
0:1 Атлетико М
8.8% (10)
0:4 Атлетико М
1.8% (2)
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