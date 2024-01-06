Первый тайм

15' В центре поля Антоньин нарушил правила в борьбе против Сёюнджю. Фол в атаке зафиксировал судья.

14' Сместился с левого фланга в центр Галан и прострелил в центр штрафной, где пробил в ближний угол Депай, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

13' Убежал по флангу Лопес и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не смог дотянуться до мяча Антонин.

12' Снова последовал навес с угла поля, после чего пробил Хименес головой. Мяч в гуще защитников застрял.

11' С угла поля навесил Молина в центр штрафной, но здесь на выходе голкипер вынес сферу подальше от ворот.

10' Прорывался по флангу на скорости Молина и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.