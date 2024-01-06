Ход матча
37'
0:1
67'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
14 Фебас АлейксПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дауди МорадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
-
12 Салинас ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Мартин АлексПолузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гарсес БорхаНападающий
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
20 Коуто ЯнЗащитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Эльче
Жирона
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
20 матчей
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.5
Среднее время на гол
81
60
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Среднее время на гол
75
225
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.15
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
78
94
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|1
|0.33
|Фебас Алейкс
|1
|0.33
|Дауди Морад
|1
|0.33
|Гарсес Борха
|1
|0.33
|Мендоза Родри
|1
|0.33
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|2
|0.67
|Фернандес Валери
|2
|0.67
|Савио III
|1
|0.33
|Блинд Дэйли
|1
|0.33
|Порту Кристиан
|1
|0.33
|Торре Пабло
|1
|0.33
Карточки
Результаты матчей
Эльче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Эльче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Жирона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Эльче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Жирона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
3
43%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эльче - Мирандес 0:0 Реал Овьедо - Эльче 3:2 Эльче - Картахена 1:2 Линарес - Эльче 1:3
Алькоркон - Эльче 0:2 Эльче - Аморебьета 2:0 Эспаньол - Эльче 2:0 Эльче - Сарагоса 2:0 Альбасете - Эльче 1:1 Европа Барселона - Эльче 0:2 Эльче - Тенерифе 2:1 Уэска - Эльче 0:1 Эльденсе - Эльче 1:1 Эльче - ФК Андорра 2:1 Спортинг Хихон - Эльче 2:0 Эльче - Леванте 0:0 Бургос - Эльче 4:0 Эльче - Леганес 1:0 Вальядолид - Эльче 1:1 Эльче - Расинг 1:1
Жирона
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4
Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0
Результаты матчей
Эльче
Жирона
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Эльче
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Бетис
|Родри Родриго
|3
|Мальорка
|Пратс Абдон
|3
|Хетафе
|Оскар Родригес
|3
|Алавес
|Алькаин Чебер
|3
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Льягостера
|Juan Segura
|1
|Сеговиана
|Де Ла Мата Хуан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эльче 0:2 Жирона
Исход игры
Эльче
3.9% (5)
Ничья
7.8% (10)
Жирона
88.4% (114)
Тотал 2.5
Больше
64.22% (70)
Меньше
35.78% (39)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
1:2 Жирона
42.6% (55)
0:2 Жирона
13.2% (17)
0:1 Жирона
9.3% (12)
1:1 Ничья
7% (9)
1:3 Жирона
5.4% (7)
0:3 Жирона
2.3% (3)
0:4 Жирона
1.6% (2)
2:1 Эльче
1.6% (2)
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