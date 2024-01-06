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  3. Испания
  4. Кубок Короля 2023-2024
Эльче
0:2
Второй тайм: 77'
Жирона
0'
0:1
37' Гол
Блинд Дэйли
0:2
67' Гол
Коуто Ян

Ход матча

37'
0:1
Блинд Дэйли
67'
0:2
Коуто Ян
Прогнозы 129
Эльче 3.9% (5)
X 7.8% (10)
Жирона 88.4% (114)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эльче
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Эльче
Жирона

История личных встреч

Эльче
Жирона

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
1:4
С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
3:2
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Среднее время на гол

81
60

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Среднее время на гол

75
225

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.15
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

78
94

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 1 0.33
Фебас Алейкс 1 0.33
Дауди Морад 1 0.33
Гарсес Борха 1 0.33
Мендоза Родри 1 0.33
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 0.67
Фернандес Валери 2 0.67
Савио III 1 0.33
Блинд Дэйли 1 0.33
Порту Кристиан 1 0.33
Торре Пабло 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Эльче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Эльче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Жирона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Эльче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Жирона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
3
43%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эльче - Мирандес 0:0 Реал Овьедо - Эльче 3:2 Эльче - Картахена 1:2 Линарес - Эльче 1:3
Алькоркон - Эльче 0:2 Эльче - Аморебьета 2:0 Эспаньол - Эльче 2:0 Эльче - Сарагоса 2:0 Альбасете - Эльче 1:1 Европа Барселона - Эльче 0:2 Эльче - Тенерифе 2:1 Уэска - Эльче 0:1 Эльденсе - Эльче 1:1 Эльче - ФК Андорра 2:1 Спортинг Хихон - Эльче 2:0 Эльче - Леванте 0:0 Бургос - Эльче 4:0 Эльче - Леганес 1:0 Вальядолид - Эльче 1:1 Эльче - Расинг 1:1
Жирона
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4
Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0

Результаты матчей

Эльче
Жирона

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эльче
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1/16 финала
1 Луго
3 Атлетико М
0 Эспаньол
1 Хетафе
Эльче
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Алавес
Бетис
Арандина
Реал Мадрид
Бургос
Мальорка
Аморебьета
Сельта
Расинг Ферроль
Севилья
Кастельон
Осасуна
Унионистас
Вильярреал
Эйбар
Атлетик Б
Картахена
Валенсия
Барбастро
Барселона
Малага
Реал Сосьедад
Тенерифе
Лас-Пальмас
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бетис Виллиан Жозе 4
Бетис Родри Родриго 3
Мальорка Пратс Абдон 3
Хетафе Оскар Родригес 3
Алавес Алькаин Чебер 3
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Льягостера Juan Segura 1
Сеговиана Де Ла Мата Хуан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Эльче": вместо Морада Дауди на поле вышел Серхио Леон.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Жироны": вместо Кристиана Стуани на поле вышел Артём Довбик.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Жироны": вместо Джона Солиса на поле вышел Ибрахима Кебе.
  • Угловой
    74'
    Порту от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Нванкво.
  • 73'
    Хосан Фернандес справа пас на ход Каррейре сделал слишком сильно. Серхио догнал мяч уже за пределами поля.
  • Угловой
    72'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес справа в штрафную площадь нацеленным не получился.
  • 71'
    Подачу Марио Гаспара справа к воротам заблокировал Блинд.
  • Опасный момент
    70'
    Хосан Фернандес справа от угла штрафной площади хлёстко пробил рядом с дальней штангой.
  • 69'
    "Жирона" старается начинать прессинг на чужой половине поля.
  • Описание гола
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    КОУТО!!! Порту со смещение справа в центр прошёл вперёд и сделал пас направо в штрафную площадь на ход Коуто. Ян удачно пробил в дальний угол мимо Сан Романа.
  • Угловой
    66'
    Николас Фернандес исполнил подачу от углового флага в центр штрафной площади. Гости мяч выбили к центральному кругу.
  • 66'
    Моренте слева навесил к воротам. Хуанпе отправил мяч головой за пределы поля.
  • 65'
    Николас Фернандес сделал заброс к воротам, где Хуанпе помешал Нванкво пробить по воротам.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Эльче": вместо Педро Бигаса на поле вышел Хосан Фернандес.
  • Травма, повреждение
    63'
    Солис и Бигас неудачно столкнулись у центрального круга. Обоим игрокам срочно требуется помощь медиков.
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    • 62'
      Навес Моренте слева в штрафную площадь прервал Мартинес.
    • Угловой
      61'
      Порту от углового флага навесил на Мартина, который головой пробил правее ворот.
    • 60'
      Удар Коуто справа из пределов штрафной площади заблокировал Моренте.
    • 59'
      Гости подержали мяч у центрального круга.
    • 58'
      Навес Моренте слева в штрафную площадь перехватил Солис.
    • 56'
      Мендоза справа с трудом сохранил мяч, вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр, где партнёров не оказалось.
    • Угловой
      55'
      Николас Фернандес очень высоко исполнил подачу от углового флага. Каррейра справа сыграл на подборе и навесил на Мендозу, который головой пробил в сантиметрах над перекладиной.
    • 54'
      Удар Николаса Фернандеса слева с линии штрафной площади заблокировал Порту.
    • Угловой
      53'
      Порту от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
    • Опасный момент
      52'
      Коуто справа сделал пас в центр штрафной площади на Валери Фекрнандеса, который сместился вправо и с пяти метров пробил в ближний угол. Сан Роман мяч отразил.
    • 51'
      Хозяева активно начали и второй тайм. Вновь активен слева Николас Фернандес. Сейчас его навес в штрафную площадь соперниками перехвачен.
    • Опасный момент
      50'
      Удар Николаса Фернандеса справа с семи метров соперники заблокировали. Мяч отскочил к Мендозе, который с восьми метров низом пробил немного левее ворот.
    • 49'
      В следующей атаке Моренте слева прошёл вперёд и прострелил к воротам. после серии рикошетов мяч оказался в руках Хуана Карлоса.
    • 48'
      Моренте слева не решился продвинуться вперёд и откатил мяч к центральному кругу на Клерка.
    • 47'
      Команды обменялись длинными забросами вперёд, которые были перехвачены соперниками.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Эльче!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Эльче" - "Жирона" - 0:1.
    • 45'
      Прострел Мендозы справа в центр штрафной площади перехватил Блинд.
    • 45'
      Моренте с двадцати восьми метров пробил выше ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Рохас в первом тайме.
    • 45'
      Гутьеррес слева навесил в центр штрафной площади, где Стуани не попал головой по мячу.
    • Угловой
      44'
      Порту от углового флага навесил к ближней штанге, где Солис не достал мяч головой. На подборе сыграл Коуто, пробивший с лёта выше ворот.
    • 43'
      Навес Коуто справа заблокировал Клерк.
    • 42'
      Пас Бигаса вперёд получился сильным и неточным. Мяч прикатился в руки Хуану Карлосу.
    • Фол, нарушение
      41'
      Марио в центре поля ударил по ногам Валери Фернандеса.
    • 40'
      Коуто справа с восемнадцати метров пробил по воротам. Сан Роман сделал шаг в сторону и забрал мяч в руки.
    • Офсайд
      39'
      Николас Фернандес сделал пас направо в штрафную площадь на Фебаса, который находился в офсайде.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      БЛИНД!!! Порту от углового флага навесил к ближней штанге. Солис сделал скидку к дальней штанге, где Блинд ногой переправил мяч в сетку.
    • Фол, нарушение
      36'
      Нванкво в центральном круге завалил на газон Солиса.
    • Фол, нарушение
      35'
      Николас Фернандес на чужой половине поля сзади ударил по ноге Хуанпе.
    • 34'
      Заброс Валери Фернандеса к правой штанге нацеленным не получился. Хозяева сыграли на вынос, но быструю контратаку не организовали.
    • 32'
      Нванкво сделал заброс к воротам на Дауди, но Хуан Карлос вовремя выдвинулся вперёд и сыграл вверху на перехвате.
    • Замена
      31'
      Замена в составе "Жироны": вместо Эрика Гарсии на поле вышел Дэйли Блинд.
    • Травма, повреждение
      30'
      Эрику Гарсии потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • Угловой
      29'
      Николас Фернандес от углового флага навесил к дальней штанге, где удар Моренте головой точным не получился.
    • Желтая карточка
      28'
      Бигас у центрального круга ударил ногой по голове Стуани и получил жёлтую карточку.
    • 27'
      Мендоза слева навесил на Дауди, который головой пробил правее ворот.
    • Угловой
      26'
      Николас Ферннадес от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
    • Опасный момент
      25'
      Нванкво слева с семнадцати метров пробил под перекладину. Хуан Карлосу в прыжке удалось отвести угрозу от ворот.
    • Фол, нарушение
      24'
      Мендоза на правом фланге атаки завалил на газон Гутьерреса.
    • Фол, нарушение
      23'
      Стуани в центре поля отмахнулся от Бигаса.
    • Офсайд
      22'
      Мендоза справа забежал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      21'
      Порту у центрального круга ударил по ногам Каррейру.
    • 20'
      Заброс Порту вперёд в штрафную площадь хозяев перехвачен соперниками.
    • 19'
      Хозяевам с мячом всё чаще приходится отходить на свою половину поля. "Жирона" чаще стала использовать прессинг.
    • 18'
      Мендоза справа из пределов штрафной площади неточно пробил в ближний угол.
    • 16'
      Команды по очереди владеют мячом в центре поля. Игра постепенно выравнялась.
    • 15'
      Николас Фернандес слева навесил на Мендозу, удар пяткой которого опасным не получился. Мяч по дуге опустился в руки Хуан Карлосу.
    • 14'
      Мартинес справа прострелил к ближней штанге, где Валери Фернандесу не удалось опередить Бигаса.
    • 13'
      Моренте слева с двадцати восьми метров пробил выше ворот.
    • Офсайд
      12'
      Стуани забежал в офсайд.
    • 11'
      Коуто сделал заброс к левой штанге, где Стуани головой пробил немного левее цели.
    • Судья
      10'
      Коуто справа ворвался в штрафную площадь и оказался на газоне. Арбитр уверенно показывает, что повода для назначения пенальти нет.
    • Опасный момент
      9'
      Стуани слева прорвался к воротам и пробил в дальний угол. Сан Роман в прыжке смог отбить мяч.
    • 8'
      Николас Фернандес на первых минутах матча очень активен на левом фланге атаки. почти все атаки хозяева строятся через Николаса.
    • 7'
      Марио сыграл на подборе слева у угла штрафной площади, но его удар в ближний угол вышел неточным.
    • 6'
      Хозяева активно проводят первые минуты встречи, не покидая чужую половину поля.
    • Угловой
      5'
      Вторая подача Николаса Фернандеса от углового флага последовала в центр штрафной площади. Мяч поскакал по головам игроков и оказался в руках у Хуана Карлоса.
    • Угловой
      4'
      Николас Фернандес от углового флага навесил к ближней штанге. Стуани выбил мяч обратно на Николаса, прострел которого заблокировал Мартинес.
    • 3'
      Моренте слева прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь, а затем упустил мяч за пределы поля, пытаясь обыграть соперников.
    • 2'
      "Эльче" играет в белой форме, "Жирона" - в тёмно-зелёной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Мануэль Мартинес Валеро"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/16 финала кубка Короля Испании, в котором сыграют «Эльче» и «Жирона». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 129
    Эльче 3.9% (5)
    X 7.8% (10)
    Жирона 88.4% (114)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Жирона
    9.92
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    4.10
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльче 0:2 Жирона

    Исход игры
    Эльче
    3.9% (5)
    Ничья
    7.8% (10)
    Жирона
    88.4% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.22% (70)
    Меньше
    35.78% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    66.97% (73)
    Нет
    33.03% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    42.6% (55)
    0:2 Жирона
    13.2% (17)
    0:1 Жирона
    9.3% (12)
    1:1 Ничья
    7% (9)
    1:3 Жирона
    5.4% (7)
    0:3 Жирона
    2.3% (3)
    0:4 Жирона
    1.6% (2)
    2:1 Эльче
    1.6% (2)
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