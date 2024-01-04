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  4. Кубок Короля 2023-2024
Эльче
 
Позже
Жирона
Прогнозы 46
Эльче 8.7% (4)
X 13% (6)
Жирона 78.3% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Жирона
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История личных встреч

Эльче
Жирона

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
1:4
С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
3:2
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Среднее время на гол

81
60

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Среднее время на гол

75
225

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.15
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

78
94

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 1 0.5
Фебас Алейкс 1 0.5
Дауди Морад 1 0.5
Гарсес Борха 1 0.5
Rodrigo Mendoza 1 0.5
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 1
Фернандес Валери 2 1
Савио III 1 0.5
Порту Кристиан 1 0.5
Торре Пабло 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Эльче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Эльче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Жирона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Эльче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Жирона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
3
43%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эльче - Мирандес 0:0 Реал Овьедо - Эльче 3:2 Эльче - Картахена 1:2 Линарес - Эльче 1:3
Алькоркон - Эльче 0:2 Эльче - Аморебьета 2:0 Эспаньол - Эльче 2:0 Эльче - Сарагоса 2:0 Альбасете - Эльче 1:1 Европа Барселона - Эльче 0:2 Эльче - Тенерифе 2:1 Уэска - Эльче 0:1 Эльденсе - Эльче 1:1 Эльче - ФК Андорра 2:1 Спортинг Хихон - Эльче 2:0 Эльче - Леванте 0:0 Бургос - Эльче 4:0 Эльче - Леганес 1:0 Вальядолид - Эльче 1:1 Эльче - Расинг 1:1
Жирона
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4
Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0

Результаты матчей

Эльче
Жирона

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эльче
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Бетис Виллиан Жозе 4
Бетис Родри Родриго 3
Мальорка Пратс Абдон 3
Хетафе Оскар Родригес 3
Алавес Алькаин Чебер 3
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Льягостера Juan Segura 1
Сеговиана Де Ла Мата Хуан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 46
    Эльче 8.7% (4)
    X 13% (6)
    Жирона 78.3% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Жирона
    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльче - Жирона

    Исход игры
    Эльче
    6.7% (3)
    Ничья
    13.3% (6)
    Жирона
    80% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    51.1% (23)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    0:1 Жирона
    11.1% (5)
    0:2 Жирона
    8.9% (4)
    1:0 Эльче
    4.4% (2)
    1:3 Жирона
    4.4% (2)
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