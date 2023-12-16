Тур: 14. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0'
1:0
6' ГолОжегович Огнен
1:1
10' ГолKevin Rosero
2:1
11' ГолКрисиума Матеус
2:2
23' ГолПантелакис Эпаминондас
25' Желтая карточкаКрисиума Матеус
28' Желтая карточкаПаррас Александрос
3:2
34' ГолЛандре Лоик
40' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
41' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
47' Желтая карточкаГарро Хуан Фернандо
59' Желтая карточкаAntonis Papasavas
Ход матча
6'
10'
11'
23'
25'
34'
3:2
40'
71'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
42
Ипалибо
Джек
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Кифисия
ПАС Янина
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|5
|0.33
|Крисиума Матеус
|1
|0.07
|Ботия Альберто
|1
|0.07
|Тьеви Бифума
|1
|0.07
|Агбеньену Лумор
|1
|0.07
|Масурас Яннис
|1
|0.07
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.07
|Ландре Лоик
|1
|0.07
|Antonis Papasavas
|1
|0.07
|Вафеас Никос
|1
|0.07
|Andrews Tetteh
|1
|0.07
|Mateus Barbosa
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.33
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.2
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.13
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.13
|Памлидис Георгиос
|1
|0.07
|Цаусис Мариос
|1
|0.07
|Цимас Панайотис
|1
|0.07
|Киакос Яннис
|1
|0.07
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.07
|Kevin Rosero
|1
|0.07
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|5
|2
|Ботия Альберто
|5
|0
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Крисиума Матеус
|3
|1
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Antonis Papasavas
|4
|0
|Паррас Александрос
|4
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Цапан Лука
|1
|1
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Ландре Лоик
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|3
|3
|Federico Gino
|5
|1
|Эррамуспе Родриго
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|Цимас Панайотис
|5
|0
|Цаусис Мариос
|4
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Ринстра Дан
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Kevin Rosero
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
ПАС Янина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
7
Кифисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ПАС Янина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
1
7
Кифисия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
ПАС Янина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
10
7
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
5
50%
2
29%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
30%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
4
24%
2
22%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Забито
14
15
1 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
7
50%
4
27%
76-90
Пропущено
27
20
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
11%
5
25%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
7
26%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Кифисия 3:1 Панетоликос - Кифисия 3:0 Кифисия - Астерас 1:3 Кифисия - Панатинаикос 0:1
Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1
Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0
Результаты матчей
Кифисия
ПАС Янина
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
3:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Кифисия
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
212
410
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|34 - 10
|29
|3.
|13
|9
|2
|2
|29 - 10
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|34 - 9
|28
|5.
|13
|6
|2
|5
|18 - 15
|20
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|14 - 23
|16
|8.
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|15 - 25
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 23
|11
|12.
|2:3
|15
|2
|5
|8
|18 - 23
|11
|13.
|3:2
|15
|2
|5
|8
|15 - 32
|11
|14.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|9.
|3:2
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|13.
|2:3
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|7
|1
|2
|4
|4 - 15
|5
|7.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|8.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|9.
|2:3
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|10.
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|3:2
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4