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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Кифисия
4:2
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
6' Гол
Ожегович Огнен
1:1
10' Гол
Kevin Rosero
2:1
11' Гол
Крисиума Матеус
2:2
23' Гол
Пантелакис Эпаминондас
25' Желтая карточка
Крисиума Матеус
28' Желтая карточка
Паррас Александрос
3:2
34' Гол
Ландре Лоик
40' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
41' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
47' Желтая карточка
Гарро Хуан Фернандо
59' Желтая карточка
Antonis Papasavas
73' Желтая карточка
Цаусис Мариос
77' Вторая желтая карточка
Гарро Хуан Фернандо
4:2
90' Гол
Ожегович Огнен
90'+7
99
Анагностопулос
Александрос
21
Масурас
Яннис
4
Ландре
Лоик
2
Вафеас
Никос
18
Паррас
Александрос
6
Antonis
Papasavas
42
Ипалибо
Джек
17
Крисиума
Матеус
60
Georgios
Konstantakopoulos
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
7
Federico
Gino
11
Kevin
Rosero
17
Лео
Жан-Батист
Кифисия
4-2-3-1
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

Кифисия
ПАС Янина

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:0
С
3:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 6 0.4
Крисиума Матеус 1 0.07
Georgios Konstantakopoulos 1 0.07
Ботия Альберто 1 0.07
Тьеви Бифума 1 0.07
Агбеньену Лумор 1 0.07
Масурас Яннис 1 0.07
Ландре Лоик 1 0.07
Antonis Papasavas 1 0.07
Вафеас Никос 1 0.07
Andrews Tetteh 1 0.07
Mateus Barbosa 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.33
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.2
Гарро Хуан Фернандо 2 0.13
Пантелакис Эпаминондас 2 0.13
Памлидис Георгиос 1 0.07
Цаусис Мариос 1 0.07
Цимас Панайотис 1 0.07
Киакос Яннис 1 0.07
Claudiu Cristian Balan 1 0.07
Kevin Rosero 1 0.07
Сория Карлес 0 0

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипалибо Джек 5 2
Ботия Альберто 5 0
Ожегович Огнен 5 0
Крисиума Матеус 3 1
Сакик Эмануэль 4 0
Antonis Papasavas 4 0
Паррас Александрос 4 0
Масурас Яннис 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Цапан Лука 1 1
Шнайдерлин Морган 2 0
Ландре Лоик 2 0
Вафеас Никос 2 0
Нинис Сотирис 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Илиев Илиан 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Анагностопулос Александрос 1 0
Гобелич Марко 1 0
Fabien Antunes 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Georgios Konstantakopoulos 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 3 3
Federico Gino 5 1
Эррамуспе Родриго 6 0
Цаусис Мариос 5 0
Пантелакис Эпаминондас 5 0
Цимас Панайотис 5 0
Сория Карлес 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Памлидис Георгиос 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Ринстра Дан 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Kevin Rosero 1 0

Результаты матчей

Кифисия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ПАС Янина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
9
Кифисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ПАС Янина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

1
7
Кифисия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
ПАС Янина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
14%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
6
43%
2
22%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
33%
5
33%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
4
24%
2
22%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Забито

18
17
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
11%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
8
44%
4
24%
76-90

Пропущено

29
24
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
4
14%
7
29%
29%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
5
17%
5
21%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
7
24%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Кифисия 3:1 Панетоликос - Кифисия 3:0 Кифисия - Астерас 1:3 Кифисия - Панатинаикос 0:1
Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1
Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0

Результаты матчей

Кифисия
ПАС Янина

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

3:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кифисия
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5
2
6
2.5
2
5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Олимпиакос
 12 9 2 1 34 - 10 29
3.
ПАОК
 13 9 2 2 29 - 10 29
4.
Панатинаикос
 12 9 1 2 34 - 9 28
5.
Арис Салоники
 13 6 2 5 18 - 15 20
6.
Астерас
 13 5 2 6 15 - 20 17
7.
Ламия
 13 4 4 5 14 - 23 16
8.
ОФИ
 13 3 6 4 13 - 19 15
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 13 2 6 5 15 - 25 12
11.
Волос
 13 2 5 6 13 - 23 11
12.
ПАС Янина
 15 2 5 8 18 - 24 11
13.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
10.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Волос
 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Атромитос
 5 1 4 0 6 - 5 7
13.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Астерас
 7 2 1 4 7 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 7 1 2 4 4 - 15 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
9.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
10.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
11.
ОФИ
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
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