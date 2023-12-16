Тур: 14. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0'
1:0
6' ГолОжегович Огнен
1:1
10' ГолKevin Rosero
2:1
11' ГолКрисиума Матеус
2:2
23' ГолПантелакис Эпаминондас
25' Желтая карточкаКрисиума Матеус
28' Желтая карточкаПаррас Александрос
3:2
34' ГолЛандре Лоик
40' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
41' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
47' Желтая карточкаГарро Хуан Фернандо
59' Желтая карточкаAntonis Papasavas
73' Желтая карточкаЦаусис Мариос
77' Вторая желтая карточкаГарро Хуан Фернандо
4:2
90' ГолОжегович Огнен
90'+7
Ход матча
6'
10'
11'
23'
25'
34'
3:2
40'
73'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
42 Владение мячом, % 58
42
Ипалибо
Джек
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Кифисия
ПАС Янина
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|6
|0.4
|Крисиума Матеус
|1
|0.07
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.07
|Ботия Альберто
|1
|0.07
|Тьеви Бифума
|1
|0.07
|Агбеньену Лумор
|1
|0.07
|Масурас Яннис
|1
|0.07
|Ландре Лоик
|1
|0.07
|Antonis Papasavas
|1
|0.07
|Вафеас Никос
|1
|0.07
|Andrews Tetteh
|1
|0.07
|Mateus Barbosa
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.33
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.2
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.13
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.13
|Памлидис Георгиос
|1
|0.07
|Цаусис Мариос
|1
|0.07
|Цимас Панайотис
|1
|0.07
|Киакос Яннис
|1
|0.07
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.07
|Kevin Rosero
|1
|0.07
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|5
|2
|Ботия Альберто
|5
|0
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Крисиума Матеус
|3
|1
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Antonis Papasavas
|4
|0
|Паррас Александрос
|4
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Цапан Лука
|1
|1
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Ландре Лоик
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|3
|3
|Federico Gino
|5
|1
|Эррамуспе Родриго
|6
|0
|Цаусис Мариос
|5
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|Цимас Панайотис
|5
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Ринстра Дан
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Kevin Rosero
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ПАС Янина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
9
Кифисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ПАС Янина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
1
7
Кифисия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
ПАС Янина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
14%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
6
43%
2
22%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
33%
5
33%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
4
24%
2
22%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Забито
18
17
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
11%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
8
44%
4
24%
76-90
Пропущено
29
24
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
4
14%
7
29%
29%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
5
17%
5
21%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
7
24%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Кифисия 3:1 Панетоликос - Кифисия 3:0 Кифисия - Астерас 1:3 Кифисия - Панатинаикос 0:1
Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1
Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0
Результаты матчей
Кифисия
ПАС Янина
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
3:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Кифисия
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
35
25
26
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
312
510
213
213
213
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4