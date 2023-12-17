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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Арис Салоники
1:0
Конец матча
ОФИ
0'
1:0
39' Гол
Дарида Владимир
50' Желтая карточка
Тораль Хон
90' Желтая карточка
90'+4

Ход матча

39'
Дарида Владимир
1:0
50'
 
Тораль Хон
62'
Верстрате Биргер
Пардо Рубен
 
65'
 
Бакич Марко
Harold Mosquera
65'
 
Феллипе Луис
Нейра Хуан
74'
 
Риера Адриан
Тораль Хон
79'
 
Глазер Дан
Luis Gallegos
82'
Саверио Кике
Мвондо Жан
 
82'
Джурасек Невен
Менендес Джонатан
 
83'
Моберг-Карлссон Давид
Сулейманов Магомед-Шапи
 
90'
Самора Альваро
Морон Лоренцо
 
90'
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
16
Дарида
Владимир
30
Мвондо
Жан
21
Пардо
Рубен
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
80
Морон
Лоренцо
27
Менендес
Джонатан
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
22
Тораринссон
Гудмундур
21
Тораль
Хон
8
Luis
Gallegos
10
Нейра
Хуан
99
Абанда
Леруа
11
Нуха
Дико
30
Harold
Mosquera
Арис Салоники
4-2-3-1
ОФИ
4-3-3

История личных встреч

Арис Салоники
ОФИ

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

29 матчей

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:2
С
0:3
С
1:1
ТМК
1:0
К
0:2
С
1:1
К
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
1:2
ФЛ
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
1:1
ФЛ
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.43
1.19

Среднее время на гол

63
75

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1
0.46

Среднее время на гол

90
195

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

74
104

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 7 (1) 0.5
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.29
Дарида Владимир 2 0.14
Самора Альваро 2 0.14
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.07
Менендес Джонатан 1 0.07
Христодулопулос Лазарос 1 0.07
Пардо Рубен 1 0.07
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Пальма Луис 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.21
Феллипе Луис 3 0.21
Тораринссон Гудмундур 2 0.14
Абанда Леруа 1 0.07
Маринакис Никос 1 0.07
Нейра Хуан 1 0.07
Luis Gallegos 1 0.07
Риера Адриан 1 0.07
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 3 0
Верстрате Биргер 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Феррари Франко 3 0
Брабец Якуб 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Пардо Рубен 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Самора Альваро 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Мельядо Мигель 4 0
Каро Андреас 4 0
Абанда Леруа 4 0
Luis Gallegos 3 0
Маринакис Никос 2 0
Нейра Хуан 2 0
Бакич Марко 2 0
Тораль Хон 2 0
Глазер Дан 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Феллипе Луис 1 0
Бауман Ноам 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
ОФИ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Арис Салоники
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ОФИ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
9
Арис Салоники
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
ОФИ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
3
60%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
40%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
4
20%
4
29%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
4
29%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3
Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - Кифисия 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1
Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2

Результаты матчей

Арис Салоники
ОФИ

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Олимпиакос
 12 9 2 1 34 - 10 29
3.
ПАОК
 13 9 2 2 29 - 10 29
4.
Панатинаикос
 12 9 1 2 34 - 9 28
5.
Арис Салоники
 14 7 2 5 19 - 15 23
6.
Астерас
 13 5 2 6 15 - 20 17
7.
Ламия
 13 4 4 5 14 - 23 16
8.
ОФИ
 14 3 6 5 13 - 20 15
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 13 2 6 5 15 - 25 12
11.
Волос
 13 2 5 6 13 - 23 11
12.
ПАС Янина
 15 2 5 8 18 - 24 11
13.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 8 6 1 1 14 - 6 19
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
10.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Волос
 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Атромитос
 5 1 4 0 6 - 5 7
13.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Астерас
 7 2 1 4 7 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 7 1 2 4 4 - 15 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
9.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
10.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Дарида Владимир бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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