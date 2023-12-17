Тур: 14. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:0
Конец матча
Ход матча
39'
1:0
50'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
21
Пардо
Рубен
33
Бауман
Ноам
21
Тораль
Хон
10
Нейра
Хуан
99
Абанда
Леруа
11
Нуха
Дико
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Саверио КикеНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
-
99 Абанда ЛеруаНападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
88 Бакич МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Pedro Caravela
История личных встреч
Арис Салоники
ОФИ
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
29 матчей
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.43
1.19
Среднее время на гол
63
75
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1
0.46
Среднее время на гол
90
195
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.21
0.86
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
74
104
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|0.5
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.29
|Дарида Владимир
|2
|0.14
|Самора Альваро
|2
|0.14
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.07
|Менендес Джонатан
|1
|0.07
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.07
|Пардо Рубен
|1
|0.07
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.21
|Феллипе Луис
|3
|0.21
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.14
|Абанда Леруа
|1
|0.07
|Маринакис Никос
|1
|0.07
|Нейра Хуан
|1
|0.07
|Luis Gallegos
|1
|0.07
|Риера Адриан
|1
|0.07
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|3
|0
|Верстрате Биргер
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Брабец Якуб
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Мельядо Мигель
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Абанда Леруа
|4
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Нейра Хуан
|2
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Глазер Дан
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
ОФИ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Арис Салоники
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ОФИ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
9
Арис Салоники
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
ОФИ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
3
60%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
40%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
4
20%
4
29%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
3
15%
3
21%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
4
29%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3
Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - Кифисия 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1
Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2
Результаты матчей
Арис Салоники
ОФИ
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
68
311
212
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4