Тур: 14. Стадион: Теодорос Колокотронис.
Ход матча
34'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
20
Калцас
Никос
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Астерас
ПАОК
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
9 побед 12 ничьих 0 побед
27 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
45 матчей
28.9%
24.4%
46.7%
13 побед 11 ничьих 21 победа
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
10 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
42.2%
37.8%
9 побед 19 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.57
Среднее время на гол
70
159
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.48
0.95
Среднее время на гол
60
94
Всего голов
62
34
Голов в среднем за матч
1.38
0.76
Тотал матчей
2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
Среднее время на гол
65
119
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|4
|0.29
|Рехис Франсеск
|2
|0.14
|Бартоло Хулиан
|2
|0.14
|Калцас Никос
|2
|0.14
|Vasilios Mantzis
|2
|0.14
|Альварес Федерико
|1
|0.07
|Жуканович Эрвин
|1
|0.07
|Dino Grozdanic
|1
|0.07
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|6
|0.43
|Мург Томас
|5
|0.36
|Оздоев Магомед
|4
|0.29
|Константелиас Янис
|3
|0.21
|Брэндон Льямас
|3 (1)
|0.21
|Саматта Мбвана
|2
|0.14
|Луиш Рафаэл
|2
|0.14
|Састре Хуан
|1
|0.07
|Кулиеракис Костас
|1
|0.07
|Цимас Стефанос
|1
|0.07
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
|Десподов Кирилл
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|3
|1
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Рехис Франсеск
|3
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Госс Шон
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Nikolaos Zouglis
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ПАОК
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Астерас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
18
Астерас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ПАОК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
29%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
4
50%
76-90
Забито
8
18
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
5
28%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
1
6%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
15
27
11 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
5
33%
1
4%
1-15
4
27%
6
22%
16-30
2
13%
8
30%
30%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
3
20%
3
11%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
25%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
8
40%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисия - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2
Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1
ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2
ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1
Результаты матчей
Астерас
ПАОК
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Астерас
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
25
71
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
58
103
211
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|30 - 10
|32
|2.
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|34 - 10
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|34 - 9
|28
|5.
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|6.
|0:1
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|14 - 23
|16
|8.
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|15 - 25
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 23
|11
|12.
|15
|2
|5
|8
|18 - 24
|11
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|7
|1
|2
|4
|4 - 15
|5
|7.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|8.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|9.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|10.
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4