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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Астерас
0:1
Второй тайм: 47'
ПАОК
0'
0:1
34' Гол
Мург Томас
45' Желтая карточка
Альварес Федерико

Ход матча

27'
Госс Шон
Бартоло Хулиан
 
34'
0:1
Мург Томас
45'
Альварес Федерико
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
ПАОК
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Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
69
Алагбе
Олуватобилоба
8
Мунафо
Хуан
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
77
Nikolaos
Zouglis
9
Juan
Bautista
Miritello
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
22
Шваб
Штефан
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
7
Константелиас
Янис
33
Саматта
Мбвана
Астерас
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
ПАОК

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
9 побед 12 ничьих 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

45 матчей

28.9%
24.4%
46.7%
13 побед 11 ничьих 21 победа

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
10 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
42.2%
37.8%
9 побед 19 ничьих 17 побед

История матчей

С
3:0
С
2:2
С
2:2
С
3:2
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
1:2
К
0:0
К
2:0
С
0:3
С
1:0
С
3:2
С
2:0
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
КГ
2:0
КГ
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.57

Среднее время на гол

70
159

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.48
0.95

Среднее время на гол

60
94

Всего голов

62
34

Голов в среднем за матч

1.38
0.76

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42

Среднее время на гол

65
119

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 4 0.29
Рехис Франсеск 2 0.14
Бартоло Хулиан 2 0.14
Калцас Никос 2 0.14
Vasilios Mantzis 2 0.14
Альварес Федерико 1 0.07
Жуканович Эрвин 1 0.07
Dino Grozdanic 1 0.07
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Госс Шон 0 0
Христопулос Яннис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 6 0.43
Мург Томас 5 0.36
Оздоев Магомед 4 0.29
Константелиас Янис 3 0.21
Брэндон Льямас 3 (1) 0.21
Саматта Мбвана 2 0.14
Луиш Рафаэл 2 0.14
Састре Хуан 1 0.07
Кулиеракис Костас 1 0.07
Цимас Стефанос 1 0.07
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0
Десподов Кирилл 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 3 1
Мунафо Хуан 4 0
Кармона Давид 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 3 0
Калцас Никос 3 0
Рехис Франсеск 3 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Гарсия Рубен II 1 0
Госс Шон 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Алагбе Олуватобилоба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Мург Томас 3 0
Баба Абдул-Рахман 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Брэндон Льямас 2 0
Котарски Доминик 2 0
Константелиас Янис 2 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Састре Хуан 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Астерас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ПАОК
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Астерас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
18
Астерас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ПАОК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
29%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
4
50%
76-90

Забито

8
18
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
5
28%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
1
6%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

15
27
11 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
5
33%
1
4%
1-15
4
27%
6
22%
16-30
2
13%
8
30%
30%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
3
20%
3
11%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
25%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
8
40%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисия - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2
Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1
ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2
ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1

Результаты матчей

Астерас
ПАОК

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Астерас
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
7
1
1
6
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
10
3
2
11
2.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:0 14 10 2 2 30 - 10 32
2.
АЕК
 13 9 3 1 23 - 9 30
3.
Олимпиакос
 12 9 2 1 34 - 10 29
4.
Панатинаикос
 12 9 1 2 34 - 9 28
5.
Арис Салоники
 14 7 2 5 19 - 15 23
6.
Астерас
 0:1 14 5 2 7 15 - 21 17
7.
Ламия
 13 4 4 5 14 - 23 16
8.
ОФИ
 14 3 6 5 13 - 20 15
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 13 2 6 5 15 - 25 12
11.
Волос
 13 2 5 6 13 - 23 11
12.
ПАС Янина
 15 2 5 8 18 - 24 11
13.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:0 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 8 6 1 1 14 - 6 19
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
10.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Волос
 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Атромитос
 5 1 4 0 6 - 5 7
13.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Астерас
 0:1 8 2 1 5 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ПАОК
 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Астерас
 0:1 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Ламия
 7 1 2 4 4 - 15 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
9.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
10.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Альварес Федерико получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 34'
    Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
  • 27'
    Бартоло Хулиан уходит с поля. Госс Шон выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
ПАОК
4.80
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6.40
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4.85
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Астерас
ПАОК
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