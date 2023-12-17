Тур: 14. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
0:1
34' ГолМург Томас
45' Желтая карточкаАльварес Федерико
58' Желтая карточкаАлагбе Олуватобилоба
0:2
59' ГолДесподов Кирилл
1:2
63' ГолЖуканович Эрвин
1:3
69' ГолМург Томас
86' Желтая карточкаШваб Штефан
1:4
90' ГолДесподов Кирилл
90'+4
Ход матча
34'
0:1
59'
63'
1:2
69'
1:3
73'
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
20
Калцас
Никос
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Астерас
ПАОК
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
9 побед 12 ничьих 0 побед
27 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
45 матчей
28.9%
24.4%
46.7%
13 побед 11 ничьих 21 победа
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
10 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
42.2%
37.8%
9 побед 19 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.57
Среднее время на гол
70
159
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.48
0.95
Среднее время на гол
60
94
Всего голов
62
34
Голов в среднем за матч
1.38
0.76
Тотал матчей
2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
Среднее время на гол
65
119
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|4
|0.29
|Рехис Франсеск
|2
|0.14
|Бартоло Хулиан
|2
|0.14
|Калцас Никос
|2
|0.14
|Vasilios Mantzis
|2
|0.14
|Жуканович Эрвин
|2
|0.14
|Альварес Федерико
|1
|0.07
|Dino Grozdanic
|1
|0.07
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мург Томас
|6
|0.43
|Живкович Андрия
|6
|0.43
|Оздоев Магомед
|4
|0.29
|Константелиас Янис
|3
|0.21
|Брэндон Льямас
|3 (1)
|0.21
|Саматта Мбвана
|2
|0.14
|Десподов Кирилл
|2
|0.14
|Луиш Рафаэл
|2
|0.14
|Састре Хуан
|1
|0.07
|Цимас Стефанос
|1
|0.07
|Кулиеракис Костас
|1
|0.07
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|3
|1
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Рехис Франсеск
|3
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Госс Шон
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Nikolaos Zouglis
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
ПАОК
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
2
Астерас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
ПАОК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
18
Астерас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ПАОК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
7
44%
4
44%
76-90
Забито
8
18
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
5
28%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
1
6%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
16
31
11 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
5
31%
1
3%
1-15
4
25%
6
19%
16-30
2
13%
9
29%
29%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
3
19%
4
13%
76-90
Пропущено
24
13
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
9
38%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисия - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2
Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1
ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2
ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1
Результаты матчей
Астерас
ПАОК
Точный счет
1:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
3
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Астерас
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
71
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
59
113
212
77
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|33 - 11
|32
|2.
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|34 - 10
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|34 - 9
|28
|5.
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|6.
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|14 - 23
|17
|8.
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|15 - 25
|12
|11.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 23
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|18 - 24
|11
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 15
|5
|7.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|8.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|9.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|3 - 11
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4