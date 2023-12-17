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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Астерас
1:4
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
34' Гол
Мург Томас
45' Желтая карточка
Альварес Федерико
58' Желтая карточка
Алагбе Олуватобилоба
0:2
59' Гол
Десподов Кирилл
1:2
63' Гол
Жуканович Эрвин
1:3
69' Гол
Мург Томас
86' Желтая карточка
Шваб Штефан
1:4
90' Гол
Десподов Кирилл
90'+4
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
69
Алагбе
Олуватобилоба
8
Мунафо
Хуан
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
77
Nikolaos
Zouglis
9
Juan
Bautista
Miritello
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
22
Шваб
Штефан
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
7
Константелиас
Янис
33
Саматта
Мбвана
Астерас
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
ПАОК

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
9 побед 12 ничьих 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

45 матчей

28.9%
24.4%
46.7%
13 побед 11 ничьих 21 победа

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
10 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
42.2%
37.8%
9 побед 19 ничьих 17 побед

История матчей

С
3:0
С
2:2
С
2:2
С
3:2
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
1:2
К
0:0
К
2:0
С
0:3
С
1:0
С
3:2
С
2:0
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
КГ
2:0
КГ
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.57

Среднее время на гол

70
159

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.48
0.95

Среднее время на гол

60
94

Всего голов

62
34

Голов в среднем за матч

1.38
0.76

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42

Среднее время на гол

65
119

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 4 0.29
Рехис Франсеск 2 0.14
Бартоло Хулиан 2 0.14
Калцас Никос 2 0.14
Vasilios Mantzis 2 0.14
Жуканович Эрвин 2 0.14
Альварес Федерико 1 0.07
Dino Grozdanic 1 0.07
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Госс Шон 0 0
Христопулос Яннис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мург Томас 6 0.43
Живкович Андрия 6 0.43
Оздоев Магомед 4 0.29
Константелиас Янис 3 0.21
Брэндон Льямас 3 (1) 0.21
Саматта Мбвана 2 0.14
Десподов Кирилл 2 0.14
Луиш Рафаэл 2 0.14
Састре Хуан 1 0.07
Цимас Стефанос 1 0.07
Кулиеракис Костас 1 0.07
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 3 1
Мунафо Хуан 4 0
Кармона Давид 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 3 0
Калцас Никос 3 0
Рехис Франсеск 3 0
Алагбе Олуватобилоба 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Гарсия Рубен II 1 0
Госс Шон 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Мург Томас 3 0
Баба Абдул-Рахман 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Шваб Штефан 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Котарски Доминик 2 0
Константелиас Янис 2 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Састре Хуан 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Астерас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
ПАОК
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
2
Астерас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
ПАОК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
18
Астерас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ПАОК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
7
44%
4
44%
76-90

Забито

8
18
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
5
28%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
1
6%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

16
31
11 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
5
31%
1
3%
1-15
4
25%
6
19%
16-30
2
13%
9
29%
29%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
3
19%
4
13%
76-90

Пропущено

24
13
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
9
38%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисия - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2
Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1
ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2
ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1

Результаты матчей

Астерас
ПАОК

Точный счет

1:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
3
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Астерас
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
7
1
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
11
3
2
12
2.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 14 10 2 2 33 - 11 32
2.
АЕК
 13 9 3 1 23 - 9 30
3.
Олимпиакос
 12 9 2 1 34 - 10 29
4.
Панатинаикос
 12 9 1 2 34 - 9 28
5.
Арис Салоники
 14 7 2 5 19 - 15 23
6.
Астерас
 14 5 2 7 16 - 24 17
7.
Ламия
 0:0 14 4 5 5 14 - 23 17
8.
ОФИ
 14 3 6 5 13 - 20 15
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 13 2 6 5 15 - 25 12
11.
Волос
 0:0 14 2 6 6 13 - 23 12
12.
ПАС Янина
 15 2 5 8 18 - 24 11
13.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 8 6 1 1 14 - 6 19
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 0:0 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
10.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Волос
 0:0 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Атромитос
 5 1 4 0 6 - 5 7
13.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Астерас
 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ПАОК
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Ламия
 0:0 7 1 2 4 4 - 15 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
9.
Волос
 0:0 7 0 4 3 3 - 11 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
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Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Мург Томас 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
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Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
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    • 59'
      Г О О О О Л - Десподов Кирилл бьет в цель!
    • 58'
      Алагбе Олуватобилоба получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Альварес Федерико получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 34'
      Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
    • 27'
      Бартоло Хулиан уходит с поля. Госс Шон выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Астерас 1:4 ПАОК онлайн

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