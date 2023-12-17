Тур: 14. Стадион: Athanasios Diakos.
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
77 Владение мячом, % 23
15
Давид
Симон
18
Тошич
Зоран
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
Ламия
Волос
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.71
Среднее время на гол
65
126
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.38
Среднее время на гол
63
65
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.4
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
64
84
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|4 (1)
|0.29
|Сливка Выкинтас
|2
|0.14
|Цилулис Сотирис
|2
|0.14
|Мартинес Рубен II
|2
|0.14
|Лонго Самуэле
|1
|0.07
|Matias Acuna I
|1
|0.07
|Сидклей Феррейра
|1
|0.07
|Тошич Зоран
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.21
|Maximiliano Comba
|2
|0.14
|Мораитис Панагиотис
|2 (1)
|0.14
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 (1)
|0.07
|Бертолио Факундо
|1
|0.07
|Алхо Николай
|1
|0.07
|Сьелис Христос
|1
|0.07
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.07
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|4
|0
|Matias Acuna I
|3
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximiliano Comba
|5
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Главчич Неманья
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Georgios Mygas
|1
|1
|Делетич Милош
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Асланидис Кириакос
|2
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Волос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
2
Ламия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Волос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
4
8
Ламия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Волос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
5
42%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
5
45%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
5
38%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
23
23
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
4
17%
8
35%
31-45
2
9%
7
30%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
5
22%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0
Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0
Волос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1
Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1
Результаты матчей
Ламия
Волос
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Ламия
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|33 - 11
|32
|2.
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|34 - 10
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|34 - 9
|28
|5.
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|6.
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|14 - 23
|17
|8.
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|15 - 25
|12
|11.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 23
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|18 - 24
|11
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 15
|5
|7.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|8.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|9.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|3 - 11
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4