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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Ламия
1:2
Конец матча
Волос
0'
8' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
39' Желтая карточка
Сьелис Христос
41' Желтая карточка
Alexis Kalogeropoulos
44' Желтая карточка
Главчич Неманья
0:1
56' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
59' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
61' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
1:1
71' Гол
Карлитос Карлос
1:2
80' Гол
Maximiliano Comba
90' Желтая карточка
Georgios Mygas
90'+10

Ход матча

8'
Дзанетпулос Адам-Кристоф
 
39'
 
Сьелис Христос
41'
 
Alexis Kalogeropoulos
44'
 
Главчич Неманья
46'
Лонго Самуэле
Omar Cabrera Santana
 
56'
0:1
Гарсия Хуан Мануэль
(Алхо Николай)
59'
Пападопулос Кирьякос
 
61'
Сливка Выкинтас
 
71'
Карлитос Карлос
(Давид Симон)
1:1
78'
 
Делетич Милош
Мораитис Панагиотис
80'
1:2
Maximiliano Comba
(Алхо Николай)
80'
Станко Калеб
Тошич Зоран
 
89'
 
Труйе Алексис
Maximiliano Comba
90'
Мартинес Рубен
Цилулис Сотирис
 
90'
 
Georgios Mygas

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 24
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
16
Сидклей
Феррейра
6
Цандарис
Фанис
21
Omar
Cabrera
Santana
18
Тошич
Зоран
14
Сливка
Выкинтас
23
Цилулис
Сотирис
10
Карлитос
Карлос
12
Костич
Иван
22
Georgios
Mygas
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
4
Асланидис
Кириакос
3
Алхо
Николай
6
Цоканис
Тасос
11
Главчич
Неманья
20
Maximiliano
Comba
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
45
Мораитис
Панагиотис
Ламия
4-2-3-1
Волос
4-4-2

История личных встреч

Ламия
Волос

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
ТМК
1:3
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
ТМС
2:0
С
0:0
С
1:0
С
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.71

Среднее время на гол

65
126

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.4
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

64
84

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 5 (1) 0.36
Сливка Выкинтас 2 0.14
Цилулис Сотирис 2 0.14
Мартинес Рубен II 2 0.14
Лонго Самуэле 1 0.07
Matias Acuna I 1 0.07
Сидклей Феррейра 1 0.07
Давид Симон 0 0
Тошич Зоран 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.21
Maximiliano Comba 3 0.21
Гарсия Хуан Мануэль 2 (1) 0.14
Мораитис Панагиотис 2 (1) 0.14
Алхо Николай 1 0.07
Бертолио Факундо 1 0.07
Сьелис Христос 1 0.07
Труйе Алексис 1 (1) 0.07
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 4 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
Matias Acuna I 3 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Станко Калеб 2 0
Сливка Выкинтас 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Цандарис Фанис 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Амарал Педру 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Comba 5 0
Гарсия Хуан Мануэль 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Главчич Неманья 4 0
Georgios Mygas 2 1
Баррьентос Жан 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Alexis Kalogeropoulos 3 0
Делетич Милош 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Сьелис Христос 2 0
Труйе Алексис 2 0
Асланидис Кириакос 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

Ламия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Волос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
2
Ламия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Волос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

4
8
Ламия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Волос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
5
45%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
27%
6
40%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

25
24
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
12%
2
8%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
4
16%
8
33%
31-45
3
12%
7
29%
29%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0
Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0
Волос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1
Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1

Результаты матчей

Ламия
Волос

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Ламия
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 14 10 2 2 33 - 11 32
2.
АЕК
 13 9 3 1 23 - 9 30
3.
Олимпиакос
 12 9 2 1 34 - 10 29
4.
Панатинаикос
 1:3 13 9 1 3 35 - 12 28
5.
Арис Салоники
 14 7 2 5 19 - 15 23
6.
Астерас
 14 5 2 7 16 - 24 17
7.
Ламия
 14 4 4 6 15 - 25 16
8.
ОФИ
 14 3 6 5 13 - 20 15
9.
Атромитос
 3:1 14 3 6 5 18 - 26 15
10.
Волос
 14 3 5 6 15 - 24 14
11.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
12.
ПАС Янина
 15 2 5 8 18 - 24 11
13.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 8 6 1 1 14 - 6 19
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 1:3 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Атромитос
 3:1 6 2 4 0 9 - 6 10
10.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
11.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
12.
Волос
 7 2 2 3 10 - 12 8
13.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Астерас
 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:3 7 5 0 2 15 - 8 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ПАОК
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Волос
 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 7 1 2 4 4 - 15 5
8.
Атромитос
 3:1 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 6 (3)
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Мург Томас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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