Тур: 14. Стадион: Перистери.
1:1
Перерыв
0'
29' Желтая карточкаКунде Пьер
37' Желтая карточкаКешрида Ваджди
0:1
38' ПенальтиИоаннидис Фотис
1:1
45' ГолГонсалес Эдер
Ход матча
29'
37'
38'
0:1
45'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
История личных встреч
Атромитос
Панатинаикос
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
130%
2 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 22 победы
41 матч
14.6%
22%
63.4%
6 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
4.9%
56.1%
39%
2 победы 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
22%
24.4%
53.6%
9 побед 10 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
0.7
0.43
Среднее время на гол
128
210
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.62
1.15
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
48
32
Голов в среднем за матч
1.17
0.78
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
76
115
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робай Гаэтан
|3
|0.21
|Ангельски Кароль
|3 (1)
|0.21
|Гонсалес Эдер
|2
|0.14
|Lucas Acevedo
|2
|0.14
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.14
|Валенсия Диего
|1 (1)
|0.07
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.07
|Юбитана Дензель
|1
|0.07
|Камара Агибу
|1
|0.07
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|6 (3)
|0.46
|Паласиос Себастьян
|4
|0.31
|Шпорар Андраж
|4 (2)
|0.31
|Бернард Дуарте
|3
|0.23
|Джуричич Филип
|3
|0.23
|Мансини Даниэль
|2
|0.15
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.15
|Вербич Беньямин
|2
|0.15
|Еремеефф Александер
|2
|0.15
|Канталапьерда Аитор
|2 (1)
|0.15
|Младенович Филип
|1
|0.08
|Виллиан Арао
|1
|0.08
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.08
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.08
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Агибу
|5
|0
|Де Бок Лоренс
|3
|1
|Lucas Acevedo
|3
|1
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Кешрида Ваджди
|4
|0
|Валенсия Диего
|4
|0
|Кунде Пьер
|2
|1
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|4
|0
|Виллиан Арао
|2
|1
|Джуричич Филип
|2
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Вербич Беньямин
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Панатинаикос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
0
Атромитос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Панатинаикос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
7
18
Атромитос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Панатинаикос
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
7
13
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
2
29%
5
38%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
22%
4
21%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
4
44%
4
21%
76-90
Пропущено
20
5
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
10%
1
20%
1-15
1
5%
1
20%
16-30
9
45%
1
20%
31-45
4
20%
1
20%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
3
15%
0
0%
76-90
Забито
16
32
4 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
2
13%
6
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
9
28%
31-45
3
19%
3
9%
46-60
3
19%
5
16%
61-75
6
38%
9
28%
76-90
Пропущено
24
9
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
2
8%
2
22%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
10
42%
2
22%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
1
4%
3
33%
61-75
5
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1
Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0
Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1
Результаты матчей
Атромитос
Панатинаикос
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
3 раза 25%
5
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
51
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
51
26
33
26
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
310
84
310
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|33 - 11
|32
|2.
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|34 - 10
|29
|4.
|1:1
|13
|9
|2
|2
|35 - 10
|29
|5.
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|6.
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|7.
|1:2
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|8.
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|9.
|2:1
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|10.
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|11.
|1:1
|14
|2
|7
|5
|16 - 26
|13
|12.
|15
|2
|5
|8
|18 - 24
|11
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|1:2
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|1:1
|6
|1
|5
|0
|7 - 6
|8
|12.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|2:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|7.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 15
|5
|8.
|1:1
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|6 (3)
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4