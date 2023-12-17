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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Атромитос
3:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
29' Желтая карточка
Кунде Пьер
37' Желтая карточка
Кешрида Ваджди
0:1
38' Пенальти
Иоаннидис Фотис
1:1
45' Гол
Гонсалес Эдер
2:1
50' Гол
Вергос Николаос
3:1
64' Гол
Робай Гаэтан
74' Желтая карточка
Перес Рубен
82' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
3:2
90' Пенальти
Иоаннидис Фотис
90' Желтая карточка
Цидотас Панайотис
90'+7
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
26
Кунде
Пьер
7
Робай
Гаэтан
18
Валенсия
Диего
10
Камара
Агибу
9
Вергос
Николаос
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
17
Мансини
Даниэль
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
10
Бернард
Дуарте
Атромитос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Атромитос
Панатинаикос

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
130%
2 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 22 победы

41 матч

14.6%
22%
63.4%
6 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

4.9%
56.1%
39%
2 победы 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

22%
24.4%
53.6%
9 побед 10 ничьих 22 победы

История матчей

С
5:0
С
0:2
С
2:0
С
0:2
С
2:0
К
0:1
С
2:3
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
2:0
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
3:1
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

0.7
0.43

Среднее время на гол

128
210

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

48
32

Голов в среднем за матч

1.17
0.78

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

76
115

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робай Гаэтан 4 0.29
Ангельски Кароль 3 (1) 0.21
Вергос Николаос 3 (1) 0.21
Гонсалес Эдер 2 0.14
Lucas Acevedo 2 0.14
Валенсия Диего 1 (1) 0.07
Фридйонссон Самуэль 1 0.07
Юбитана Дензель 1 0.07
Камара Агибу 1 0.07
Диркс Тюр 0 0
Кунде Пьер 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 7 (4) 0.54
Паласиос Себастьян 4 0.31
Шпорар Андраж 4 (2) 0.31
Бернард Дуарте 3 0.23
Джуричич Филип 3 0.23
Мансини Даниэль 2 0.15
Гнезда-Черин Адам 2 0.15
Вербич Беньямин 2 0.15
Еремеефф Александер 2 0.15
Канталапьерда Аитор 2 (1) 0.15
Младенович Филип 1 0.08
Виллиан Арао 1 0.08
Магнуссон Хёрдур 1 0.08
Вагианнидис Георгиос 1 0.08
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Агибу 5 0
Де Бок Лоренс 3 1
Lucas Acevedo 3 1
Цавелас Георгиос 4 0
Кешрида Ваджди 4 0
Валенсия Диего 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 4 0
Виллиан Арао 2 1
Перес Рубен 3 0
Джуричич Филип 2 0
Шенквельд Барт 2 0
Де Вильена Тонни 2 0
Вербич Беньямин 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Атромитос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Панатинаикос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
2
Атромитос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Панатинаикос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

7
18
Атромитос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Панатинаикос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
22%
4
21%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
4
44%
4
21%
76-90

Пропущено

20
5
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
10%
1
20%
1-15
1
5%
1
20%
16-30
9
45%
1
20%
31-45
4
20%
1
20%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
3
15%
0
0%
76-90

Забито

19
34
5 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
2
11%
6
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
10
29%
29%
31-45
4
21%
3
9%
46-60
4
21%
5
15%
61-75
6
32%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

26
12
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
2
8%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
11
42%
3
25%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
1
4%
4
33%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1
Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0
Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1

Результаты матчей

Атромитос
Панатинаикос

Точный счет

1:1
3 раза 50%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
5:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
2
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
10
1.5
9
4
4
10
2.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 14 10 2 2 33 - 11 32
2.
АЕК
 13 9 3 1 23 - 9 30
3.
Олимпиакос
 12 9 2 1 34 - 10 29
4.
Панатинаикос
 13 9 1 3 36 - 12 28
5.
Арис Салоники
 14 7 2 5 19 - 15 23
6.
Астерас
 14 5 2 7 16 - 24 17
7.
Ламия
 14 4 4 6 15 - 25 16
8.
ОФИ
 14 3 6 5 13 - 20 15
9.
Атромитос
 14 3 6 5 18 - 27 15
10.
Волос
 14 3 5 6 15 - 24 14
11.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
12.
ПАС Янина
 15 2 5 8 18 - 24 11
13.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 8 6 1 1 14 - 6 19
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Атромитос
 6 2 4 0 9 - 7 10
10.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
11.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
12.
Волос
 7 2 2 3 10 - 12 8
13.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Астерас
 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 5 0 2 16 - 8 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ПАОК
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Волос
 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 7 1 2 4 4 - 15 5
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (3)
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Мург Томас 6 (1)
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Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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