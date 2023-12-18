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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Панетоликос
0:1
Первый тайм: 12'
АЕК
0'
0:1
2' Гол
Гарсия Леви

Ход матча

2'
0:1
Гарсия Леви

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
АЕК
9.92
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5.60
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9.10
Все Коэффициенты
1
Капино
Стефанос
6
Ойконому
Мариос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
10
Хуанпи
Аньор
80
Franco
Baldassarra
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
45
Соуза
Жоау
Педру
14
Дуарте
Фредерику
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
3
Мохаммади
Милад
4
Шиманьски
Дамиан
20
Манталос
Петрос
19
Элиассон
Никлас
8
Гачинович
Мийат
90
Зини
7
Гарсия
Леви
Панетоликос
3-5-2
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
АЕК

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

24 матча

16.7%
8.3%
75%
4 победы 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

4.2%
33.3%
62.5%
1 победа 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
4 победы 6 ничьих 14 побед

История матчей

С
3:0
С
4:1
С
0:2
С
1:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
К
4:0
К
1:1
С
3:1
С
0:1
С
4:0
С
2:1
К
1:0
С
1:4
К
0:4
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
0:3
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

2.17
2.08

Среднее время на гол

41
43

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.46
1.21

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

61
74

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Фредерику 2 0.15
Соуза Жоау Педру 2 (1) 0.15
Дуарте Бруно 2 0.15
Льявас Георгиос 2 0.15
Pedro Silva Torrejon 1 0.08
Хацитеодоридис Илиас 1 0.08
Малис Александрос 1 0.08
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 4 0.31
Элиассон Никлас 2 0.15
Вида Домагой 2 0.15
Пинеда Орбелин 2 0.15
Амрабат Нордин 2 (2) 0.15
Гачинович Мийат 2 (1) 0.15
Манталос Петрос 1 (1) 0.08
Араужо Серхио 1 0.08
Йонссон Йенс 1 0.08
Понсе Эсекель 1 0.08
Мохаммади Милад 1 0.08
Мукуди Ароль 1 0.08
Гарсия Леви 1 0.08
Рота Лазарос 1 0.08
Шиманьски Дамиан 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 4 1
Хуанпи Аньор 4 0
Карелис Никос 2 0
Ойконому Мариос 2 0
Серхио Диас 2 0
Младен Себастьян 2 0
Дуарте Бруно 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Шенгелия Леван 1 0
Pedro Silva Torrejon 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Малис Александрос 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 5 0
Шиманьски Дамиан 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Калленс Александр 3 0
Галанопулос Костас 3 0
Манталос Петрос 1 1
Йонссон Йенс 2 0
Араужо Серхио 2 0
Рота Лазарос 2 0
Вида Домагой 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АЕК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Панетоликос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

1
13
Панетоликос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
АЕК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
3
43%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
17%
1
8%
1-15
3
50%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

15
3
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
33%
76-90

Забито

12
22
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
17%
2
9%
1-15
3
25%
2
9%
16-30
2
17%
8
36%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
4
33%
7
32%
76-90

Пропущено

22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
14%
4
40%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
5
23%
1
10%
31-45
2
9%
1
10%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
5
23%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисия 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1
Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1
АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1

Результаты матчей

Панетоликос
АЕК

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1:0 14 10 3 1 24 - 9 33
2.
ПАОК
 14 10 2 2 33 - 11 32
3.
Олимпиакос
 12 9 2 1 34 - 10 29
4.
Панатинаикос
 13 9 1 3 36 - 12 28
5.
Арис Салоники
 14 7 2 5 19 - 15 23
6.
Астерас
 14 5 2 7 16 - 24 17
7.
Ламия
 14 4 4 6 15 - 25 16
8.
ОФИ
 14 3 6 5 13 - 20 15
9.
Атромитос
 14 3 6 5 18 - 27 15
10.
Волос
 14 3 5 6 15 - 24 14
11.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
12.
ПАС Янина
 15 2 5 8 18 - 24 11
13.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Панетоликос
 0:1 14 2 3 9 11 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 8 6 1 1 14 - 6 19
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 1:0 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Атромитос
 6 2 4 0 9 - 7 10
10.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
11.
Панетоликос
 0:1 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Волос
 7 2 2 3 10 - 12 8
13.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Астерас
 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1:0 7 5 1 1 11 - 6 16
2.
Панатинаикос
 7 5 0 2 16 - 8 15
3.
Олимпиакос
 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ПАОК
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Волос
 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 7 1 2 4 4 - 15 5
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 0:1 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (3)
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Мург Томас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Г О О О О Л - Гарсия Леви бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    1.27 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
АЕК
9.92
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5.60
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9.10
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Панетоликос
АЕК
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