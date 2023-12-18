Тур: 14. Стадион: Панетоликос.
0:1
Первый тайм: 12'
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
26
Дуарте
Бруно
10
Хуанпи
Аньор
21
Вида
Домагой
90
Зини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 ЗиниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Панетоликос
АЕК
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
24 матча
16.7%
8.3%
75%
4 победы 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
4.2%
33.3%
62.5%
1 победа 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
4 победы 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
2.17
2.08
Среднее время на гол
41
43
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.46
1.21
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
61
74
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Фредерику
|2
|0.15
|Соуза Жоау Педру
|2 (1)
|0.15
|Дуарте Бруно
|2
|0.15
|Льявас Георгиос
|2
|0.15
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0.08
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.08
|Малис Александрос
|1
|0.08
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|4
|0.31
|Элиассон Никлас
|2
|0.15
|Вида Домагой
|2
|0.15
|Пинеда Орбелин
|2
|0.15
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.15
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.15
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.08
|Араужо Серхио
|1
|0.08
|Йонссон Йенс
|1
|0.08
|Понсе Эсекель
|1
|0.08
|Мохаммади Милад
|1
|0.08
|Мукуди Ароль
|1
|0.08
|Гарсия Леви
|1
|0.08
|Рота Лазарос
|1
|0.08
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|4
|1
|Хуанпи Аньор
|4
|0
|Карелис Никос
|2
|0
|Ойконому Мариос
|2
|0
|Серхио Диас
|2
|0
|Младен Себастьян
|2
|0
|Дуарте Бруно
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Льявас Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Калленс Александр
|3
|0
|Галанопулос Костас
|3
|0
|Манталос Петрос
|1
|1
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АЕК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Панетоликос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
1
13
Панетоликос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
АЕК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
3
43%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
17%
1
8%
1-15
3
50%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
15
3
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
33%
76-90
Забито
12
22
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
17%
2
9%
1-15
3
25%
2
9%
16-30
2
17%
8
36%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
4
33%
7
32%
76-90
Пропущено
22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
14%
4
40%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
5
23%
1
10%
31-45
2
9%
1
10%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
5
23%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисия 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1
Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1
АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1
Результаты матчей
Панетоликос
АЕК
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
121
310
76
112
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|2.
|14
|10
|2
|2
|33 - 11
|32
|3.
|12
|9
|2
|1
|34 - 10
|29
|4.
|13
|9
|1
|3
|36 - 12
|28
|5.
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|6.
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|7.
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|8.
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|9.
|14
|3
|6
|5
|18 - 27
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|12.
|15
|2
|5
|8
|18 - 24
|11
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|0:1
|14
|2
|3
|9
|11 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|9.
|6
|2
|4
|0
|9 - 7
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|11.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|3.
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 15
|5
|8.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (3)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4