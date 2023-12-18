Тур: 14. Стадион: Панетоликос.
2:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолГарсия Леви
0:2
14' ГолЭлиассон Никлас
1:2
37' ПенальтиСоуза Жоау Педру
39' Желтая карточкаДуарте Фредерику
52' Желтая карточкаДуарте Бруно
2:2
65' ГолFranco Baldassarra
70' Желтая карточкаОйконому Мариос
89' Желтая карточкаPedro Silva Torrejon
90' Желтая карточкаКарелис Никос
90'+8
Ход матча
2'
0:1
14'
0:2
37'
1:2
39'
52'
65'
68'
70'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
26
Дуарте
Бруно
10
Хуанпи
Аньор
21
Вида
Домагой
90
Зини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 ЗиниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Панетоликос
АЕК
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
24 матча
16.7%
8.3%
75%
4 победы 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
4.2%
33.3%
62.5%
1 победа 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
4 победы 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
2.17
2.08
Среднее время на гол
41
43
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.46
1.21
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
61
74
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.21
|Дуарте Фредерику
|2
|0.14
|Дуарте Бруно
|2
|0.14
|Льявас Георгиос
|2
|0.14
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0.07
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.07
|Малис Александрос
|1
|0.07
|Franco Baldassarra
|1
|0.07
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|4
|0.29
|Элиассон Никлас
|3
|0.21
|Вида Домагой
|2
|0.14
|Пинеда Орбелин
|2
|0.14
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.14
|Гарсия Леви
|2
|0.14
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.14
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.07
|Араужо Серхио
|1
|0.07
|Мукуди Ароль
|1
|0.07
|Йонссон Йенс
|1
|0.07
|Понсе Эсекель
|1
|0.07
|Мохаммади Милад
|1
|0.07
|Рота Лазарос
|1
|0.07
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|4
|1
|Хуанпи Аньор
|4
|0
|Карелис Никос
|3
|0
|Ойконому Мариос
|3
|0
|Дуарте Бруно
|3
|0
|Серхио Диас
|2
|0
|Младен Себастьян
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Льявас Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Калленс Александр
|3
|0
|Галанопулос Костас
|3
|0
|Манталос Петрос
|1
|1
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
АЕК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Панетоликос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
1
13
Панетоликос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
АЕК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
4
15
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
13%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
44%
3
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
3
50%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
15
3
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
33%
76-90
Забито
14
24
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
2
14%
4
17%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
3
21%
8
33%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
4
29%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
12
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
21%
4
33%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
2
17%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
5
21%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисия 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1
Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1
АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1
Результаты матчей
Панетоликос
АЕК
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
410
86
113
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|35 - 10
|32
|2.
|14
|10
|2
|2
|33 - 11
|32
|3.
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|4.
|13
|9
|1
|3
|36 - 12
|28
|5.
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|6.
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|7.
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|8.
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|9.
|14
|3
|6
|5
|18 - 27
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|11.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|12.
|15
|2
|5
|8
|18 - 24
|11
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|3.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|6
|2
|4
|0
|9 - 7
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 15
|5
|8.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|0:1
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (3)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|6