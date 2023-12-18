Тур: 14. Стадион: Serres Municipal Stadium.
0:1
Второй тайм: 75'
0'
12' Желтая карточкаНтои Андреас-Ричардос
55' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
0:1
65' ПенальтиЭль-Араби Юссеф
68' Желтая карточкаФортунис Костас
Ход матча
55'
65'
0:1
68'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Пансерраикос
Олимпиакос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.17
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
90
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.21
|Алексич Коста
|3
|0.21
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.14
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.14
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.14
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.07
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.07
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7 (2)
|0.54
|Фортунис Костас
|5
|0.38
|Поденсе Даниэл
|5
|0.38
|Масурас Гиоргос
|4
|0.31
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.15
|Камара Мохамед III
|2
|0.15
|Эль-Араби Юссеф
|2 (2)
|0.15
|Биэл Пеп
|1
|0.08
|Марсело Родиней
|1
|0.08
|Иборра Висенте
|1
|0.08
|Кини Марин
|1
|0.08
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стаикос Пасхалис
|6
|0
|Уэдраого Исмаила
|4
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Хован Адриан
|3
|0
|Stavros Petravrakis
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Делияннидис Панайотис
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|Данкерлёй Дамил
|2
|0
|Пилеас Костас
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Marios Sofianos
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Mathias Tomas
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|4
|1
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Фортунис Костас
|3
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Эссе Сантьяго
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Олимпиакос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Пансерраикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (9)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
6
18
Пансерраикос
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
Олимпиакос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
20
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
13%
5
25%
61-75
1
13%
7
35%
76-90
Пропущено
19
9
4 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
5%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
9
47%
1
11%
76-90
Забито
16
29
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
5
31%
1
3%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
3
19%
6
21%
61-75
3
19%
9
31%
76-90
Пропущено
23
13
6 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
2
9%
1
8%
1-15
3
13%
4
31%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
3
13%
4
31%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
10
43%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0
Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0
Результаты матчей
Пансерраикос
Олимпиакос
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
4:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
18
41
18
14
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
49
111
211
66
112
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|35 - 10
|32
|2.
|14
|10
|2
|2
|33 - 11
|32
|3.
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|4.
|13
|9
|1
|3
|36 - 12
|28
|5.
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|6.
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|7.
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|8.
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|9.
|14
|3
|6
|5
|18 - 27
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|11.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|12.
|15
|2
|5
|8
|18 - 24
|11
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|3.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|6
|2
|4
|0
|9 - 7
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 15
|5
|8.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|0:1
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (3)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|6