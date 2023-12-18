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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Пансерраикос
0:1
Конец матча
Олимпиакос
0'
12' Желтая карточка
Нтои Андреас-Ричардос
55' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
0:1
65' Пенальти
Эль-Араби Юссеф
67' Желтая карточка
Фортунис Костас
77' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
84' Желтая карточка
Эссе Сантьяго
90'+5
1
Хован
Адриан
5
Авлонитис
Тасос
8
Konstantinos
Thimianis
31
Бергстрём
Эмиль
64
Делияннидис
Панайотис
2
Пилеас
Костас
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
18
Хадзистравос
Зисис
10
Машарипов
Джалолиддин
9
Байрович
Адмир
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
41
Бьянкон
Жулиан
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
4
Камара
Мохамед
III
56
Поденсе
Даниэл
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
9
Эль-Кааби
Аюб
Пансерраикос
3-4-2-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Пансерраикос
Олимпиакос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
4:2
С
0:1
К
3:1
С
0:1
С
4:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
90

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.21
Алексич Коста 3 0.21
Хадзистравос Зисис 2 0.14
Мургос Саввас 2 (1) 0.14
Пилеас Костас 2 (1) 0.14
Делияннидис Панайотис 1 0.07
Бергстрём Эмиль 1 0.07
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Mathias Tomas 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.54
Фортунис Костас 5 0.38
Поденсе Даниэл 5 0.38
Масурас Гиоргос 4 0.31
Йоветич Стеван 2 (1) 0.15
Камара Мохамед III 2 0.15
Эль-Араби Юссеф 2 (2) 0.15
Биэл Пеп 1 0.08
Марсело Родиней 1 0.08
Иборра Висенте 1 0.08
Кини Марин 1 0.08
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стаикос Пасхалис 6 0
Уэдраого Исмаила 4 1
Гайек Томаш 1 2
Хован Адриан 3 0
Stavros Petravrakis 3 0
Мургос Саввас 3 0
Алексич Коста 3 0
Делияннидис Панайотис 2 0
Бергстрём Эмиль 2 0
Данкерлёй Дамил 2 0
Пилеас Костас 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Marios Sofianos 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Хадзистравос Зисис 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Mathias Tomas 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 4 1
Камара Мохамед III 5 0
Фортунис Костас 4 0
Эссе Сантьяго 3 0
Биэл Пеп 2 0
Бьянкон Жулиан 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Олимпиакос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Пансерраикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (9)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

6
18
Пансерраикос
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
Олимпиакос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
20
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
13%
5
25%
61-75
1
13%
7
35%
76-90

Пропущено

19
9
4 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
5%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
9
47%
1
11%
76-90

Забито

16
30
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
5
31%
1
3%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
2
13%
6
20%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
3
19%
7
23%
61-75
3
19%
9
30%
76-90

Пропущено

24
13
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
2
8%
1
8%
1-15
3
13%
4
31%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
3
13%
4
31%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
10
42%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0
Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0

Результаты матчей

Пансерраикос
Олимпиакос

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
4:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
4
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
4
2
1
8
2.5
1
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
4
10
1.5
11
2
2
12
2.5
6
7
1
13
3.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 10 2 1 35 - 10 32
2.
ПАОК
 14 10 2 2 33 - 11 32
3.
АЕК
 14 9 4 1 25 - 11 31
4.
Панатинаикос
 13 9 1 3 36 - 12 28
5.
Арис Салоники
 14 7 2 5 19 - 15 23
6.
Астерас
 14 5 2 7 16 - 24 17
7.
Ламия
 14 4 4 6 15 - 25 16
8.
ОФИ
 14 3 6 5 13 - 20 15
9.
Атромитос
 14 3 6 5 18 - 27 15
10.
Волос
 14 3 5 6 15 - 24 14
11.
Пансерраикос
 14 3 4 7 14 - 26 13
12.
ПАС Янина
 15 2 5 8 18 - 24 11
13.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Панетоликос
 14 2 4 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 8 6 1 1 14 - 6 19
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Пансерраикос
 5 3 1 1 8 - 5 10
9.
Атромитос
 6 2 4 0 9 - 7 10
10.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
11.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
Волос
 7 2 2 3 10 - 12 8
13.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Астерас
 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 5 0 2 16 - 8 15
2.
Олимпиакос
 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
АЕК
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
ПАОК
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Волос
 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 7 1 2 4 4 - 15 5
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (3)
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Мург Томас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 6
Весь список
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