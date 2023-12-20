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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Арис Салоники
2:2
Конец матча
Ламия
0'
28' Желтая карточка
Цандарис Фанис
45' Желтая карточка
Давид Симон
1:0
48' Пенальти
Морон Лоренцо
1:1
56' Гол
Matias Acuna I
59' Желтая карточка
Matias Acuna I
2:1
74' Гол
Морон Лоренцо
89' Желтая карточка
Монтойя Мартин
2:2
90' Гол
Flosard Malci
91' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
90'+8
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
16
Дарида
Владимир
30
Мвондо
Жан
21
Пардо
Рубен
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
80
Морон
Лоренцо
27
Менендес
Джонатан
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
33
Корнезос
Гиоргос
24
Амарал
Педру
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
23
Цилулис
Сотирис
10
Карлитос
Карлос
14
Сливка
Выкинтас
29
Matias
Acuna
I
Арис Салоники
4-3-3
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Ламия

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
5:0
ТМК
1:0
К
1:0
С
0:0
К
0:0
С
0:1
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
ФЛ
0:0
ФЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.78

Среднее время на гол

65
115

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.13
0.29

Среднее время на гол

80
315

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.56

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
160

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 9 (2) 0.6
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.27
Дарида Владимир 2 0.13
Самора Альваро 2 0.13
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.07
Менендес Джонатан 1 0.07
Христодулопулос Лазарос 1 0.07
Пардо Рубен 1 0.07
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Пальма Луис 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 5 (1) 0.33
Сливка Выкинтас 2 0.13
Цилулис Сотирис 2 0.13
Matias Acuna I 2 0.13
Мартинес Рубен II 2 0.13
Лонго Самуэле 1 0.07
Сидклей Феррейра 1 0.07
Flosard Malci 1 0.07
Давид Симон 0 0
Тошич Зоран 0 0
Амарал Педру 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 4 0
Дарида Владимир 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Феррари Франко 3 0
Брабец Якуб 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Дукуре Шейк III 1 0
Пардо Рубен 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Самора Альваро 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 5 1
Пападопулос Кирьякос 6 0
Matias Acuna I 4 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Станко Калеб 2 0
Сливка Выкинтас 2 0
Цандарис Фанис 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Сидклей Феррейра 1 0
Амарал Педру 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ламия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Арис Салоники
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
8
Арис Салоники
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Ламия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
3
43%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
3
19%
3
43%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
4
25%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
3
18%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
5
23%
5
29%
29%
46-60
6
27%
3
18%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Пропущено

16
27
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
5
31%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2
Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1
Ламия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1
АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1

Результаты матчей

Арис Салоники
Ламия

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
4
2
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 10 2 1 35 - 10 32
2.
ПАОК
 14 10 2 2 33 - 11 32
3.
Панатинаикос
 3:0 14 10 1 3 39 - 12 31
4.
АЕК
 14 9 4 1 25 - 11 31
5.
Арис Салоники
 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Астерас
 14 5 2 7 16 - 24 17
7.
Ламия
 15 4 5 6 17 - 27 17
8.
ОФИ
 14 3 6 5 13 - 20 15
9.
Атромитос
 14 3 6 5 18 - 27 15
10.
Волос
 0:3 15 3 5 7 15 - 27 14
11.
Пансерраикос
 14 3 4 7 14 - 26 13
12.
ПАС Янина
 15 2 5 8 18 - 24 11
13.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Панетоликос
 14 2 4 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 3:0 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Пансерраикос
 5 3 1 1 8 - 5 10
9.
Атромитос
 6 2 4 0 9 - 7 10
10.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
11.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
Волос
 0:3 8 2 2 4 10 - 15 8
13.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Астерас
 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3:0 8 6 0 2 19 - 8 18
2.
Олимпиакос
 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
АЕК
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
ПАОК
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Волос
 0:3 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (4)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Мург Томас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
Ламия Давид Симон 1 5
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Давид Симон получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Цандарис Фанис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Арис Салоники 2:2 Ламия онлайн

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