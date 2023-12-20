Тур: 15. Стадион: Клеантис Викелидис.
2:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаЦандарис Фанис
45' Желтая карточкаДавид Симон
1:0
48' ПенальтиМорон Лоренцо
1:1
56' ГолMatias Acuna I
59' Желтая карточкаMatias Acuna I
2:1
74' ГолМорон Лоренцо
89' Желтая карточкаМонтойя Мартин
2:2
90' ГолFlosard Malci
91' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
90'+8
Ход матча
28'
45'
48'
1:0
56'
59'
74'
2:1
89'
90'
2:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
21
Пардо
Рубен
15
Давид
Симон
24
Амарал
Педру
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
Арис Салоники
Ламия
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.78
Среднее время на гол
65
115
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.13
0.29
Среднее время на гол
80
315
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.56
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
160
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|9 (2)
|0.6
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.27
|Дарида Владимир
|2
|0.13
|Самора Альваро
|2
|0.13
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.07
|Менендес Джонатан
|1
|0.07
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.07
|Пардо Рубен
|1
|0.07
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|5 (1)
|0.33
|Сливка Выкинтас
|2
|0.13
|Цилулис Сотирис
|2
|0.13
|Matias Acuna I
|2
|0.13
|Мартинес Рубен II
|2
|0.13
|Лонго Самуэле
|1
|0.07
|Сидклей Феррейра
|1
|0.07
|Flosard Malci
|1
|0.07
|Давид Симон
|0
|0
|Тошич Зоран
|0
|0
|Амарал Педру
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Дарида Владимир
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Брабец Якуб
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|5
|1
|Пападопулос Кирьякос
|6
|0
|Matias Acuna I
|4
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|Цандарис Фанис
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ламия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Арис Салоники
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
2
8
Арис Салоники
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Ламия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
3
43%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
3
19%
3
43%
76-90
Пропущено
8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
4
25%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
3
18%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
5
23%
5
29%
29%
46-60
6
27%
3
18%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Пропущено
16
27
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
5
31%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2
Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1
Ламия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1
АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1
Результаты матчей
Арис Салоники
Ламия
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
34
27
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
44
24
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
78
510
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|35 - 10
|32
|2.
|14
|10
|2
|2
|33 - 11
|32
|3.
|3:0
|14
|10
|1
|3
|39 - 12
|31
|4.
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|7.
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|8.
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|9.
|14
|3
|6
|5
|18 - 27
|15
|10.
|0:3
|15
|3
|5
|7
|15 - 27
|14
|11.
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|12.
|15
|2
|5
|8
|18 - 24
|11
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|3:0
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|6
|2
|4
|0
|9 - 7
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|0:3
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|0:3
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|7.
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|8.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (4)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6