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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Волос
0:0
Перерыв
Панатинаикос
0'
33' Желтая карточка
Бернард Дуарте
44' Желтая карточка
Де Вильена Тонни

Ход матча

33'
 
Бернард Дуарте
44'
 
Де Вильена Тонни

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 24 Владение мячом, % 76
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Панатинаикос
9.20
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4.70
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1.60
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Все Коэффициенты
12
Костич
Иван
4
Асланидис
Кириакос
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
22
Georgios
Mygas
3
Алхо
Николай
11
Главчич
Неманья
6
Цоканис
Тасос
20
Maximiliano
Comba
45
Мораитис
Панагиотис
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
12
Лодыгин
Юрий
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
55
Виллиан
Арао
25
Младенович
Филип
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
10
Бернард
Дуарте
17
Мансини
Даниэль
7
Иоаннидис
Фотис
Волос
4-4-2
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Панатинаикос

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

16 матчей

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:0
С
0:2
С
0:0
С
2:0
К
0:2
К
3:0
С
1:5
ТМК
0:0
С
3:1
К
0:0
К
2:1
С
5:1
С
0:2
С
1:1
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
0.44

Среднее время на гол

126
202

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.22
1.86

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.2
Maximiliano Comba 3 0.2
Гарсия Хуан Мануэль 2 (1) 0.13
Мораитис Панагиотис 2 (1) 0.13
Алхо Николай 1 0.07
Бертолио Факундо 1 0.07
Сьелис Христос 1 0.07
Труйе Алексис 1 (1) 0.07
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 7 (4) 0.5
Паласиос Себастьян 4 0.29
Шпорар Андраж 4 (2) 0.29
Бернард Дуарте 3 0.21
Джуричич Филип 3 0.21
Мансини Даниэль 2 0.14
Гнезда-Черин Адам 2 0.14
Вербич Беньямин 2 0.14
Еремеефф Александер 2 0.14
Канталапьерда Аитор 2 (1) 0.14
Младенович Филип 1 0.07
Виллиан Арао 1 0.07
Магнуссон Хёрдур 1 0.07
Вагианнидис Георгиос 1 0.07
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Comba 5 0
Гарсия Хуан Мануэль 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Главчич Неманья 4 0
Georgios Mygas 2 1
Баррьентос Жан 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Alexis Kalogeropoulos 3 0
Делетич Милош 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Сьелис Христос 2 0
Труйе Алексис 2 0
Асланидис Кириакос 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 4 0
Виллиан Арао 2 1
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Джуричич Филип 2 0
Шенквельд Барт 2 0
Вербич Беньямин 2 0
Бернард Дуарте 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Волос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Панатинаикос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
2
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Панатинаикос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
18
Волос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Панатинаикос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
5
45%
1
7%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
1
9%
6
40%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
3
43%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

4
19
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
6
32%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
1
25%
3
16%
61-75
1
25%
4
21%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

15
34
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
1
7%
6
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
10
29%
29%
31-45
6
40%
3
9%
46-60
3
20%
5
15%
61-75
2
13%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

24
12
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
2
8%
2
17%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
8
33%
3
25%
31-45
7
29%
29%
2
17%
46-60
3
13%
4
33%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0
ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2
Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0

Результаты матчей

Волос
Панатинаикос

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Волос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
9
1.5
9
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 10 2 1 35 - 10 32
2.
ПАОК
 14 10 2 2 33 - 11 32
3.
АЕК
 14 9 4 1 25 - 11 31
4.
Панатинаикос
 0:0 14 9 2 3 36 - 12 29
5.
Арис Салоники
 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Астерас
 14 5 2 7 16 - 24 17
7.
Ламия
 15 4 5 6 17 - 27 17
8.
ОФИ
 14 3 6 5 13 - 20 15
9.
Атромитос
 14 3 6 5 18 - 27 15
10.
Волос
 0:0 15 3 6 6 15 - 24 15
11.
Пансерраикос
 14 3 4 7 14 - 26 13
12.
ПАС Янина
 15 2 5 8 18 - 24 11
13.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Панетоликос
 14 2 4 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 0:0 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Пансерраикос
 5 3 1 1 8 - 5 10
9.
Атромитос
 6 2 4 0 9 - 7 10
10.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
11.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
Волос
 0:0 8 2 3 3 10 - 12 9
13.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Астерас
 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Олимпиакос
 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
АЕК
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
ПАОК
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Волос
 0:0 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Мург Томас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
Ламия Давид Симон 1 5
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
Весь список
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Волос
Ничья
Панатинаикос
9.20
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4.70
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1.60
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Где смотреть матч Волос 0:0 Панатинаикос онлайн

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Волос
Панатинаикос
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