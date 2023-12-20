Тур: 15. Стадион: Пантессалико.
0:0
Перерыв
Ход матча
33'
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
12
Костич
Иван
12
Лодыгин
Юрий
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Едвай ТинЗащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
История личных встреч
Волос
Панатинаикос
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
16 матчей
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.71
0.44
Среднее время на гол
126
202
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.22
1.86
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.2
|Maximiliano Comba
|3
|0.2
|Гарсия Хуан Мануэль
|2 (1)
|0.13
|Мораитис Панагиотис
|2 (1)
|0.13
|Алхо Николай
|1
|0.07
|Бертолио Факундо
|1
|0.07
|Сьелис Христос
|1
|0.07
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.07
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|7 (4)
|0.5
|Паласиос Себастьян
|4
|0.29
|Шпорар Андраж
|4 (2)
|0.29
|Бернард Дуарте
|3
|0.21
|Джуричич Филип
|3
|0.21
|Мансини Даниэль
|2
|0.14
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.14
|Вербич Беньямин
|2
|0.14
|Еремеефф Александер
|2
|0.14
|Канталапьерда Аитор
|2 (1)
|0.14
|Младенович Филип
|1
|0.07
|Виллиан Арао
|1
|0.07
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.07
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.07
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximiliano Comba
|5
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Главчич Неманья
|4
|0
|Georgios Mygas
|2
|1
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|3
|0
|Делетич Милош
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Сьелис Христос
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Асланидис Кириакос
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|4
|0
|Виллиан Арао
|2
|1
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Джуричич Филип
|2
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Вербич Беньямин
|2
|0
|Бернард Дуарте
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Волос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Панатинаикос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
2
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Панатинаикос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
18
Волос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Панатинаикос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
5
45%
1
7%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
1
9%
6
40%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
3
43%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
4
19
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
6
32%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
1
25%
3
16%
61-75
1
25%
4
21%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
15
34
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
1
7%
6
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
10
29%
29%
31-45
6
40%
3
9%
46-60
3
20%
5
15%
61-75
2
13%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
24
12
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
2
8%
2
17%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
8
33%
3
25%
31-45
7
29%
29%
2
17%
46-60
3
13%
4
33%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0
ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2
Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0
Результаты матчей
Волос
Панатинаикос
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Волос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
121
59
94
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|35 - 10
|32
|2.
|14
|10
|2
|2
|33 - 11
|32
|3.
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|4.
|0:0
|14
|9
|2
|3
|36 - 12
|29
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|7.
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|8.
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|9.
|14
|3
|6
|5
|18 - 27
|15
|10.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|15 - 24
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|12.
|15
|2
|5
|8
|18 - 24
|11
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|6
|2
|4
|0
|9 - 7
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|7.
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|8.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6