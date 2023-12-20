Тур: 15. Стадион: Пантессалико.
0:3
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаБернард Дуарте
44' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
51' Желтая карточкаГлавчич Неманья
0:1
64' ГолЕремеефф Александер
0:2
66' ГолВиллиан Арао
0:3
72' ГолЕремеефф Александер
90'+5
Ход матча
33'
44'
51'
64'
66'
0:2
72'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
12
Костич
Иван
12
Лодыгин
Юрий
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Едвай ТинЗащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
История личных встреч
Волос
Панатинаикос
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
16 матчей
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.71
0.44
Среднее время на гол
126
202
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.22
1.86
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.2
|Maximiliano Comba
|3
|0.2
|Гарсия Хуан Мануэль
|2 (1)
|0.13
|Мораитис Панагиотис
|2 (1)
|0.13
|Алхо Николай
|1
|0.07
|Бертолио Факундо
|1
|0.07
|Сьелис Христос
|1
|0.07
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.07
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|7 (4)
|0.5
|Паласиос Себастьян
|4
|0.29
|Шпорар Андраж
|4 (2)
|0.29
|Еремеефф Александер
|4
|0.29
|Бернард Дуарте
|3
|0.21
|Джуричич Филип
|3
|0.21
|Мансини Даниэль
|2
|0.14
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.14
|Вербич Беньямин
|2
|0.14
|Виллиан Арао
|2
|0.14
|Канталапьерда Аитор
|2 (1)
|0.14
|Младенович Филип
|1
|0.07
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.07
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.07
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Главчич Неманья
|5
|0
|Maximiliano Comba
|5
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Georgios Mygas
|2
|1
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|3
|0
|Делетич Милош
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Сьелис Христос
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Асланидис Кириакос
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|4
|0
|Виллиан Арао
|2
|1
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Джуричич Филип
|2
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Вербич Беньямин
|2
|0
|Бернард Дуарте
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Волос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Панатинаикос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
2
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Панатинаикос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
18
Волос
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Панатинаикос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
5
45%
1
6%
46-60
2
18%
5
28%
61-75
1
9%
6
33%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
4
29%
3
43%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
4
19
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
6
32%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
1
25%
3
16%
61-75
1
25%
4
21%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
15
37
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
1
7%
6
16%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
10
27%
31-45
6
40%
3
8%
46-60
3
20%
8
22%
61-75
2
13%
10
27%
76-90
Пропущено
27
12
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
2
7%
2
17%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
8
30%
30%
3
25%
31-45
7
26%
2
17%
46-60
6
22%
4
33%
61-75
3
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0
ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2
Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0
Результаты матчей
Волос
Панатинаикос
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
5
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Волос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
16
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
131
510
104
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (4)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6