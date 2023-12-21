  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 40'
Панетоликос
0'
22' Желтая карточка
22' Желтая карточка
22' Желтая карточка

Ход матча

22'
 
22'
 
22'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Панетоликос
2.60
Реклама, betcity.ru
3.20
Реклама, tennisi.bet
3.95
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
5
Карахалиос
Зисис
7
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
21
Цимас
Панайотис
11
Kevin
Rosero
91
Claudiu
Cristian
Balan
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
10
Хуанпи
Аньор
80
Franco
Baldassarra
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
45
Соуза
Жоау
Педру
14
Дуарте
Фредерику
ПАС Янина
4-2-3-1
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

ПАС Янина
Панетоликос

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

28 матчей

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

10.7%
60.7%
28.6%
3 победы 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
ТМК
2:1
С
3:2
С
1:1
ТМК
1:0
С
1:4
ТМК
0:1
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:1
Р
4:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.79
0.79

Среднее время на гол

114
114

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

0.96
0.75

Тотал матчей

2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

93
120

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.31
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.19
Гарро Хуан Фернандо 2 0.13
Пантелакис Эпаминондас 2 0.13
Памлидис Георгиос 1 0.06
Цаусис Мариос 1 0.06
Цимас Панайотис 1 0.06
Киакос Яннис 1 0.06
Claudiu Cristian Balan 1 0.06
Kevin Rosero 1 0.06
Сория Карлес 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.2
Дуарте Фредерику 2 0.13
Дуарте Бруно 2 0.13
Льявас Георгиос 2 0.13
Pedro Silva Torrejon 1 0.07
Хацитеодоридис Илиас 1 0.07
Малис Александрос 1 0.07
Franco Baldassarra 1 0.07
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 3 3
Federico Gino 5 1
Эррамуспе Родриго 6 0
Цаусис Мариос 5 0
Пантелакис Эпаминондас 5 0
Цимас Панайотис 5 0
Сория Карлес 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Памлидис Георгиос 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Ринстра Дан 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Kevin Rosero 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 4 1
Хуанпи Аньор 4 0
Карелис Никос 3 0
Ойконому Мариос 3 0
Дуарте Бруно 3 0
Серхио Диас 2 0
Младен Себастьян 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Шенгелия Леван 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Малис Александрос 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Панетоликос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
ПАС Янина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Панетоликос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

4
8
ПАС Янина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Панетоликос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
33%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

15
9
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
5
33%
4
44%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
3
18%
2
14%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
4
29%
76-90

Пропущено

24
24
15 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
7
29%
29%
5
21%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
5
21%
5
21%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
4
17%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Кифисия - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1
ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисия 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1

Результаты матчей

ПАС Янина
Панетоликос

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
6
5
10
1.5
4
10
2
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 10 2 1 35 - 10 32
2.
ПАОК
 14 10 2 2 33 - 11 32
3.
Панатинаикос
 14 10 1 3 39 - 12 31
4.
АЕК
 14 9 4 1 25 - 11 31
5.
Арис Салоники
 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Астерас
 14 5 2 7 16 - 24 17
7.
Ламия
 15 4 5 6 17 - 27 17
8.
ОФИ
 14 3 6 5 13 - 20 15
9.
Атромитос
 14 3 6 5 18 - 27 15
10.
Волос
 15 3 5 7 15 - 27 14
11.
Пансерраикос
 14 3 4 7 14 - 26 13
12.
ПАС Янина
 0:0 16 2 6 8 18 - 24 12
13.
Панетоликос
 0:0 15 2 5 8 13 - 25 11
14.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Пансерраикос
 5 3 1 1 8 - 5 10
9.
Атромитос
 6 2 4 0 9 - 7 10
10.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
11.
Панетоликос
 0:0 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
ПАС Янина
 0:0 8 2 2 4 9 - 9 8
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
Астерас
 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 0 2 19 - 8 18
2.
Олимпиакос
 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
АЕК
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
ПАОК
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Волос
 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 0:0 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 0:0 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (4)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Мург Томас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
Ламия Давид Симон 1 5
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Панетоликос
2.60
Реклама, betcity.ru
3.20
Реклама, tennisi.bet
3.95
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАС Янина 0:0 Панетоликос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ПАС Янина
Панетоликос
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 