Тур: 15. Стадион: Зоссимадес.
0:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
22'
22'
22'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
ПАС Янина
Панетоликос
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
28 матчей
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
10.7%
60.7%
28.6%
3 победы 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Среднее время на гол
78
126
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.79
0.79
Среднее время на гол
114
114
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
0.96
0.75
Тотал матчей
2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
93
120
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.31
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.19
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.13
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.13
|Памлидис Георгиос
|1
|0.06
|Цаусис Мариос
|1
|0.06
|Цимас Панайотис
|1
|0.06
|Киакос Яннис
|1
|0.06
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.06
|Kevin Rosero
|1
|0.06
|Сория Карлес
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.2
|Дуарте Фредерику
|2
|0.13
|Дуарте Бруно
|2
|0.13
|Льявас Георгиос
|2
|0.13
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0.07
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.07
|Малис Александрос
|1
|0.07
|Franco Baldassarra
|1
|0.07
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|3
|3
|Federico Gino
|5
|1
|Эррамуспе Родриго
|6
|0
|Цаусис Мариос
|5
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|Цимас Панайотис
|5
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Ринстра Дан
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Kevin Rosero
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|4
|1
|Хуанпи Аньор
|4
|0
|Карелис Никос
|3
|0
|Ойконому Мариос
|3
|0
|Дуарте Бруно
|3
|0
|Серхио Диас
|2
|0
|Младен Себастьян
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Льявас Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Панетоликос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
ПАС Янина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Панетоликос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
4
8
ПАС Янина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Панетоликос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
33%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
15
9
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
5
33%
4
44%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
3
18%
2
14%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Пропущено
24
24
15 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
7
29%
29%
5
21%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
5
21%
5
21%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
4
17%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Кифисия - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1
ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисия 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1
Результаты матчей
ПАС Янина
Панетоликос
Точный счет
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
86
510
410
213
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|35 - 10
|32
|2.
|14
|10
|2
|2
|33 - 11
|32
|3.
|14
|10
|1
|3
|39 - 12
|31
|4.
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|7.
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|8.
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|9.
|14
|3
|6
|5
|18 - 27
|15
|10.
|15
|3
|5
|7
|15 - 27
|14
|11.
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|12.
|0:0
|16
|2
|6
|8
|18 - 24
|12
|13.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|14.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|6
|2
|4
|0
|9 - 7
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|7.
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|8.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (4)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6