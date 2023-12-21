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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
ПАС Янина
0:0
Конец матча
Панетоликос
0'
53' Желтая карточка
Franco Baldassarra
56' Желтая карточка
Kevin Rosero
62' Желтая карточка
Дуарте Бруно
65' Желтая карточка
Цаусис Мариос
80' Желтая карточка
Харис Мавриас
82' Вторая желтая карточка
Харис Мавриас
90'+6

Ход матча

53'
 
Franco Baldassarra
56'
Kevin Rosero
 
62'
 
Дуарте Бруно
64'
Лео Жан-Батист
Цимас Панайотис
 
65'
Цаусис Мариос
 
70'
 
Шенгелия Леван
Младен Себастьян
71'
 
Харис Мавриас
Дуарте Фредерику
75'
 
Карелис Никос
Соуза Жоау Педру
75'
 
Facundo Perez
Franco Baldassarra
76'
Киакос Яннис
Цаусис Мариос
 
76'
Конде Педро
Claudiu Cristian Balan
 
80'
 
Харис Мавриас
82'
 
Харис Мавриас
90'
 
Цигарас Ангелос
Хуанпи Аньор
90'
Ринстра Дан
Federico Gino
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 51 Владение мячом, % 49
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
5
Карахалиос
Зисис
7
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
21
Цимас
Панайотис
11
Kevin
Rosero
91
Claudiu
Cristian
Balan
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
10
Хуанпи
Аньор
80
Franco
Baldassarra
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
45
Соуза
Жоау
Педру
14
Дуарте
Фредерику
ПАС Янина
4-2-3-1
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

ПАС Янина
Панетоликос

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

28 матчей

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

10.7%
60.7%
28.6%
3 победы 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
ТМК
2:1
С
3:2
С
1:1
ТМК
1:0
С
1:4
ТМК
0:1
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:1
Р
4:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.79
0.79

Среднее время на гол

114
114

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

0.96
0.75

Тотал матчей

2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

93
120

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.31
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.19
Гарро Хуан Фернандо 2 0.13
Пантелакис Эпаминондас 2 0.13
Памлидис Георгиос 1 0.06
Цаусис Мариос 1 0.06
Цимас Панайотис 1 0.06
Киакос Яннис 1 0.06
Claudiu Cristian Balan 1 0.06
Kevin Rosero 1 0.06
Сория Карлес 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.2
Дуарте Фредерику 2 0.13
Дуарте Бруно 2 0.13
Льявас Георгиос 2 0.13
Pedro Silva Torrejon 1 0.07
Хацитеодоридис Илиас 1 0.07
Малис Александрос 1 0.07
Franco Baldassarra 1 0.07
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 3 3
Federico Gino 5 1
Эррамуспе Родриго 6 0
Цаусис Мариос 6 0
Пантелакис Эпаминондас 5 0
Цимас Панайотис 5 0
Сория Карлес 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Памлидис Георгиос 2 0
Киакос Яннис 2 0
Kevin Rosero 2 0
Клейман Борис 1 0
Ринстра Дан 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 4 1
Хуанпи Аньор 4 0
Дуарте Бруно 4 0
Карелис Никос 3 0
Ойконому Мариос 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Младен Себастьян 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Шенгелия Леван 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Малис Александрос 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Панетоликос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
ПАС Янина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Панетоликос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

4
8
ПАС Янина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Панетоликос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
33%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

15
9
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
5
33%
4
44%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
3
18%
2
14%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
4
29%
76-90

Пропущено

24
24
15 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
7
29%
29%
5
21%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
5
21%
5
21%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
4
17%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Кифисия - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1
ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3
Панетоликос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисия 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1

Результаты матчей

ПАС Янина
Панетоликос

Точный счет

0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
3
4
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
8
7
5
11
1.5
4
11
2
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 13 10 2 1 35 - 10 32
2.
ПАОК
 14 10 2 2 33 - 11 32
3.
АЕК
 1:1 15 9 5 1 26 - 12 32
4.
Панатинаикос
 14 10 1 3 39 - 12 31
5.
Арис Салоники
 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Астерас
 0:0 15 5 3 7 16 - 24 18
7.
Ламия
 15 4 5 6 17 - 27 17
8.
ОФИ
 0:0 15 3 7 5 13 - 20 16
9.
Атромитос
 14 3 6 5 18 - 27 15
10.
Пансерраикос
 1:1 15 3 5 7 15 - 27 14
11.
Волос
 15 3 5 7 15 - 27 14
12.
ПАС Янина
 16 2 6 8 18 - 24 12
13.
Панетоликос
 15 2 5 8 13 - 25 11
14.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 1:1 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 0:0 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Пансерраикос
 1:1 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Атромитос
 6 2 4 0 9 - 7 10
10.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
11.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
ПАС Янина
 8 2 2 4 9 - 9 8
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
Астерас
 0:0 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 0 2 19 - 8 18
2.
АЕК
 1:1 8 4 3 1 13 - 9 15
3.
Олимпиакос
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Астерас
 0:0 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
ПАОК
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Волос
 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 0:0 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 1:1 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (4)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Мург Томас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
Ламия Давид Симон 1 5
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
Весь список
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      Франко Бальдассарра получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ПАС Янина 0:0 Панетоликос онлайн

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