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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Пансерраикос
1:2
Второй тайм: 65'
АЕК
0'
10' Желтая карточка
Maximiliano Moreira
0:1
16' Гол
Рота Лазарос
16' Желтая карточка
Данкерлёй Дамил
33' Желтая карточка
Konstantinos Thimianis
1:1
39' Гол
Konstantinos Thimianis
1:2
45' Гол
Гарсия Леви
45' Желтая карточка
Галанопулос Костас
53' Желтая карточка
Marios Sofianos

Ход матча

10'
Maximiliano Moreira
 
16'
0:1
Рота Лазарос
(Гарсия Леви)
16'
Данкерлёй Дамил
 
33'
Konstantinos Thimianis
 
39'
Konstantinos Thimianis
(Мургос Саввас)
1:1
45'
1:2
Гарсия Леви
(Цубер Стивен)
45'
 
Галанопулос Костас
46'
 
Шиманьски Дамиан
Йонссон Йенс
53'
Marios Sofianos
 
58'
Mathias Tomas
Marios Sofianos
 
59'
 
Манталос Петрос
Галанопулос Костас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Пансерраикос
Ничья
АЕК
41.00
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1.28
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Все Коэффициенты
13
Кацикас
Панайотис
27
Данкерлёй
Дамил
8
Konstantinos
Thimianis
31
Бергстрём
Эмиль
64
Делияннидис
Панайотис
69
Maximiliano
Moreira
72
Уэдраого
Исмаила
21
Мургос
Саввас
18
Хадзистравос
Зисис
23
Marios
Sofianos
14
Алексич
Коста
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
25
Галанопулос
Костас
6
Йонссон
Йенс
19
Элиассон
Никлас
10
Цубер
Стивен
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
Пансерраикос
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Пансерраикос
АЕК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
К
1:3
К
3:0
С
1:3
С
2:0
К
0:0
К
3:1
С
1:5
С
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.4

Среднее время на гол

120
225

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.8
2.75

Среднее время на гол

50
32

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.2
Алексич Коста 3 0.2
Мургос Саввас 2 (1) 0.13
Хадзистравос Зисис 2 0.13
Пилеас Костас 2 (1) 0.13
Делияннидис Панайотис 1 0.07
Бергстрём Эмиль 1 0.07
Konstantinos Thimianis 1 0.07
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Mathias Tomas 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 4 0.27
Элиассон Никлас 3 0.2
Гарсия Леви 3 0.2
Вида Домагой 2 0.13
Пинеда Орбелин 2 0.13
Амрабат Нордин 2 (2) 0.13
Рота Лазарос 2 0.13
Гачинович Мийат 2 (1) 0.13
Манталос Петрос 1 (1) 0.07
Араужо Серхио 1 0.07
Мукуди Ароль 1 0.07
Йонссон Йенс 1 0.07
Понсе Эсекель 1 0.07
Мохаммади Милад 1 0.07
Шиманьски Дамиан 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стаикос Пасхалис 6 0
Уэдраого Исмаила 4 1
Гайек Томаш 1 2
Хован Адриан 3 0
Данкерлёй Дамил 3 0
Stavros Petravrakis 3 0
Мургос Саввас 3 0
Алексич Коста 3 0
Marios Sofianos 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Делияннидис Панайотис 2 0
Бергстрём Эмиль 2 0
Пилеас Костас 2 0
Konstantinos Thimianis 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Хадзистравос Зисис 1 0
Mathias Tomas 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 5 0
Шиманьски Дамиан 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Калленс Александр 3 0
Манталос Петрос 1 1
Йонссон Йенс 2 0
Араужо Серхио 2 0
Рота Лазарос 2 0
Вида Домагой 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АЕК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
2
Пансерраикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (9)
0% (0)
0% (0)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

6
13
Пансерраикос
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
АЕК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
13%
3
27%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
4
50%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Пропущено

19
3
4 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
5%
1
33%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
1
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
9
47%
1
33%
76-90

Забито

16
24
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
5
31%
4
17%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
2
13%
8
33%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

24
12
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
8%
4
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
2
17%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
5
21%
2
17%
61-75
10
42%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1
ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2

Результаты матчей

Пансерраикос
АЕК

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
3
1
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
1
1
8
1.5
4
3
1
8
2.5
2
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
8
6
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:1 15 10 4 1 27 - 12 34
2.
Олимпиакос
 13 10 2 1 35 - 10 32
3.
ПАОК
 14 10 2 2 33 - 11 32
4.
Панатинаикос
 14 10 1 3 39 - 12 31
5.
Арис Салоники
 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Астерас
 1:0 15 6 2 7 17 - 24 20
7.
Ламия
 15 4 5 6 17 - 27 17
8.
Атромитос
 14 3 6 5 18 - 27 15
9.
ОФИ
 0:1 15 3 6 6 13 - 21 15
10.
Волос
 15 3 5 7 15 - 27 14
11.
Пансерраикос
 1:2 15 3 4 8 15 - 28 13
12.
ПАС Янина
 16 2 6 8 18 - 24 12
13.
Панетоликос
 15 2 5 8 13 - 25 11
14.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 2:1 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 0:1 8 3 3 2 9 - 8 12
7.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Пансерраикос
 1:2 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Атромитос
 6 2 4 0 9 - 7 10
10.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
11.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
ПАС Янина
 8 2 2 4 9 - 9 8
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
Астерас
 1:0 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 0 2 19 - 8 18
2.
АЕК
 2:1 8 5 2 1 14 - 9 17
3.
Олимпиакос
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Астерас
 1:0 7 4 1 2 9 - 8 13
5.
ПАОК
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Волос
 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 0:1 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 1:2 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (4)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Мург Томас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
Ламия Давид Симон 1 5
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Галанопулос Костас получил желтую карточку от судьи
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    • 10'
      Maximiliano Moreira получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Пансерраикос
    Ничья
    АЕК
    41.00
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    9.00
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    1.28
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    Где смотреть матч Пансерраикос 1:2 АЕК онлайн

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    Пансерраикос
    АЕК
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