Тур: 15. Стадион: Serres Municipal Stadium.
1:2
Второй тайм: 65'
0'
10' Желтая карточкаMaximiliano Moreira
0:1
16' ГолРота Лазарос
16' Желтая карточкаДанкерлёй Дамил
33' Желтая карточкаKonstantinos Thimianis
1:1
39' ГолKonstantinos Thimianis
1:2
45' ГолГарсия Леви
45' Желтая карточкаГаланопулос Костас
53' Желтая карточкаMarios Sofianos
Ход матча
16'
0:1
16'
39'
45'
1:2
53'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 ЗиниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Пансерраикос
АЕК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.4
Среднее время на гол
120
225
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.8
2.75
Среднее время на гол
50
32
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.2
|Алексич Коста
|3
|0.2
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.13
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.13
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.13
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.07
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.07
|Konstantinos Thimianis
|1
|0.07
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|4
|0.27
|Элиассон Никлас
|3
|0.2
|Гарсия Леви
|3
|0.2
|Вида Домагой
|2
|0.13
|Пинеда Орбелин
|2
|0.13
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.13
|Рота Лазарос
|2
|0.13
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.13
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.07
|Араужо Серхио
|1
|0.07
|Мукуди Ароль
|1
|0.07
|Йонссон Йенс
|1
|0.07
|Понсе Эсекель
|1
|0.07
|Мохаммади Милад
|1
|0.07
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стаикос Пасхалис
|6
|0
|Уэдраого Исмаила
|4
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Хован Адриан
|3
|0
|Данкерлёй Дамил
|3
|0
|Stavros Petravrakis
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Делияннидис Панайотис
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|Пилеас Костас
|2
|0
|Konstantinos Thimianis
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Mathias Tomas
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Калленс Александр
|3
|0
|Манталос Петрос
|1
|1
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АЕК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
2
Пансерраикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (9)
0% (0)
0% (0)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
6
13
Пансерраикос
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
АЕК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
13%
3
27%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
4
50%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Пропущено
19
3
4 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
5%
1
33%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
1
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
9
47%
1
33%
76-90
Забито
16
24
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
5
31%
4
17%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
2
13%
8
33%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
12
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
8%
4
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
2
17%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
5
21%
2
17%
61-75
10
42%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1
ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2
Результаты матчей
Пансерраикос
АЕК
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
43
14
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
61
18
43
18
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
131
410
86
212
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|10
|4
|1
|27 - 12
|34
|2.
|13
|10
|2
|1
|35 - 10
|32
|3.
|14
|10
|2
|2
|33 - 11
|32
|4.
|14
|10
|1
|3
|39 - 12
|31
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|1:0
|15
|6
|2
|7
|17 - 24
|20
|7.
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|8.
|14
|3
|6
|5
|18 - 27
|15
|9.
|0:1
|15
|3
|6
|6
|13 - 21
|15
|10.
|15
|3
|5
|7
|15 - 27
|14
|11.
|1:2
|15
|3
|4
|8
|15 - 28
|13
|12.
|16
|2
|6
|8
|18 - 24
|12
|13.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|14.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|2:1
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|6
|2
|4
|0
|9 - 7
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|2:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|7.
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|8.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|1:2
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (4)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6