Тур: 15. Стадион: Serres Municipal Stadium.
2:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаMaximiliano Moreira
0:1
16' ГолРота Лазарос
16' Желтая карточкаДанкерлёй Дамил
33' Желтая карточкаKonstantinos Thimianis
1:1
39' ГолKonstantinos Thimianis
1:2
45' ГолГарсия Леви
45' Желтая карточкаГаланопулос Костас
53' Желтая карточкаMarios Sofianos
64' Красная карточкаБергстрём Эмиль
67' Желтая карточкаМукуди Ароль
69' Желтая карточкаУэдраого Исмаила
70' Желтая карточкаЦубер Стивен
72' Желтая карточкаМанталос Петрос
2:2
90' ГолKonstantinos Thimianis
90'+8
Ход матча
16'
0:1
16'
39'
45'
1:2
53'
64'
67'
69'
70'
72'
79'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 ЗиниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Пансерраикос
АЕК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.4
Среднее время на гол
120
225
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.8
2.75
Среднее время на гол
50
32
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.2
|Алексич Коста
|3
|0.2
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.13
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.13
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.13
|Konstantinos Thimianis
|2
|0.13
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.07
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.07
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|4
|0.27
|Элиассон Никлас
|3
|0.2
|Гарсия Леви
|3
|0.2
|Вида Домагой
|2
|0.13
|Пинеда Орбелин
|2
|0.13
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.13
|Рота Лазарос
|2
|0.13
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.13
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.07
|Араужо Серхио
|1
|0.07
|Мукуди Ароль
|1
|0.07
|Йонссон Йенс
|1
|0.07
|Понсе Эсекель
|1
|0.07
|Мохаммади Милад
|1
|0.07
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|5
|1
|Стаикос Пасхалис
|6
|0
|Гайек Томаш
|1
|2
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Хован Адриан
|3
|0
|Данкерлёй Дамил
|3
|0
|Stavros Petravrakis
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Делияннидис Панайотис
|2
|0
|Пилеас Костас
|2
|0
|Konstantinos Thimianis
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Mathias Tomas
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Манталос Петрос
|2
|1
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Калленс Александр
|3
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Цубер Стивен
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
АЕК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
4
Пансерраикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (9)
0% (0)
0% (0)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
6
13
Пансерраикос
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
7% (1)
13% (2)
АЕК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
3
27%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
4
50%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Пропущено
19
3
4 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
5%
1
33%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
1
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
9
47%
1
33%
76-90
Забито
18
26
11 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
5
28%
4
15%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
3
17%
9
35%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
17%
1
4%
61-75
4
22%
7
27%
76-90
Пропущено
26
14
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
2
8%
4
29%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
5
19%
2
14%
61-75
10
38%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0
ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1
ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2
Результаты матчей
Пансерраикос
АЕК
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
71
18
53
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
141
510
96
213
411
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|15
|11
|2
|2
|36 - 11
|35
|2.
|0:0
|14
|10
|3
|1
|35 - 10
|33
|3.
|15
|9
|5
|1
|27 - 13
|32
|4.
|14
|10
|1
|3
|39 - 12
|31
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|15
|6
|2
|7
|18 - 24
|20
|7.
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|8.
|0:0
|15
|3
|7
|5
|18 - 27
|16
|9.
|15
|3
|6
|6
|13 - 22
|15
|10.
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|15 - 27
|14
|12.
|16
|2
|6
|8
|18 - 24
|12
|13.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|14.
|0:3
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|9 - 7
|11
|10.
|0:3
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|3:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|7.
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|8.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|14.
|0:3
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (4)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (2)
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 5