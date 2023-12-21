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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
ОФИ
0:1
Перерыв
Астерас
0'
0:1
37' Гол
Juan Bautista Miritello
45' Желтая карточка
Абанда Леруа

Ход матча

37'
0:1
Juan Bautista Miritello
(Калцас Никос)
45'
Абанда Леруа
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Астерас
4.30
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3.50
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4.79
Все Коэффициенты
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
16
Каро
Андреас
22
Тораринссон
Гудмундур
21
Тораль
Хон
8
Luis
Gallegos
30
Harold
Mosquera
10
Нейра
Хуан
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
70
Nikolaos
Grammatikakis
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Хухумис
Диамантис
4
Госс
Шон
8
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
20
Калцас
Никос
77
Nikolaos
Zouglis
9
Juan
Bautista
Miritello
ОФИ
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Астерас

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
6:1
С
2:3
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.67

Среднее время на гол

74
135

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2
0.86

Среднее время на гол

45
105

Всего голов

41
20

Голов в среднем за матч

1.58
0.77

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
117

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.2
Феллипе Луис 3 0.2
Тораринссон Гудмундур 2 0.13
Абанда Леруа 1 0.07
Маринакис Никос 1 0.07
Нейра Хуан 1 0.07
Luis Gallegos 1 0.07
Риера Адриан 1 0.07
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 5 0.33
Калцас Никос 2 0.13
Рехис Франсеск 2 0.13
Бартоло Хулиан 2 0.13
Vasilios Mantzis 2 0.13
Жуканович Эрвин 2 0.13
Альварес Федерико 1 0.07
Dino Grozdanic 1 0.07
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Госс Шон 0 0
Христопулос Яннис 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Абанда Леруа 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Мельядо Мигель 4 0
Каро Андреас 4 0
Luis Gallegos 3 0
Маринакис Никос 2 0
Нейра Хуан 2 0
Бакич Марко 2 0
Тораль Хон 2 0
Глазер Дан 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Феллипе Луис 1 0
Бауман Ноам 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 3 1
Мунафо Хуан 4 0
Кармона Давид 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 3 0
Калцас Никос 3 0
Рехис Франсеск 3 0
Алагбе Олуватобилоба 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Гарсия Рубен II 1 0
Госс Шон 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0

Результаты матчей

ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Астерас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
ОФИ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Астерас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

4
6
ОФИ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Астерас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
22%
3
38%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
3
60%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
7
44%
76-90

Забито

14
16
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
2
14%
5
31%
1-15
4
29%
4
25%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
16%
2
8%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисия 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1
ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0
Астерас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисия - Астерас 1:3
Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2

Результаты матчей

ОФИ
Астерас

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:1 15 10 4 1 27 - 12 34
2.
Олимпиакос
 13 10 2 1 35 - 10 32
3.
ПАОК
 14 10 2 2 33 - 11 32
4.
Панатинаикос
 14 10 1 3 39 - 12 31
5.
Арис Салоники
 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Астерас
 1:0 15 6 2 7 17 - 24 20
7.
Ламия
 15 4 5 6 17 - 27 17
8.
Атромитос
 14 3 6 5 18 - 27 15
9.
ОФИ
 0:1 15 3 6 6 13 - 21 15
10.
Волос
 15 3 5 7 15 - 27 14
11.
Пансерраикос
 1:2 15 3 4 8 15 - 28 13
12.
ПАС Янина
 16 2 6 8 18 - 24 12
13.
Панетоликос
 15 2 5 8 13 - 25 11
14.
Кифисия
 15 2 5 8 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 2:1 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 0:1 8 3 3 2 9 - 8 12
7.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Пансерраикос
 1:2 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Атромитос
 6 2 4 0 9 - 7 10
10.
Кифисия
 8 2 4 2 13 - 13 10
11.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
ПАС Янина
 8 2 2 4 9 - 9 8
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
Астерас
 1:0 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 0 2 19 - 8 18
2.
АЕК
 2:1 8 5 2 1 14 - 9 17
3.
Олимпиакос
 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Астерас
 1:0 7 4 1 2 9 - 8 13
5.
ПАОК
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Волос
 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 0:1 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 1:2 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (4)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
ПАОК Мург Томас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
Ламия Давид Симон 1 5
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Абанда Леруа получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Калцас Никос сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Juan Miritello бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Астерас
4.30
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3.50
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4.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 0:1 Астерас онлайн

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ОФИ
Астерас
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