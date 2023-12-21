Тур: 15. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
Ход матча
37'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
21
Тораль
Хон
10
Нейра
Хуан
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
88 Бакич МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
ОФИ
Астерас
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.21
0.67
Среднее время на гол
74
135
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2
0.86
Среднее время на гол
45
105
Всего голов
41
20
Голов в среднем за матч
1.58
0.77
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
57
117
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.2
|Феллипе Луис
|3
|0.2
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.13
|Абанда Леруа
|1
|0.07
|Маринакис Никос
|1
|0.07
|Нейра Хуан
|1
|0.07
|Luis Gallegos
|1
|0.07
|Риера Адриан
|1
|0.07
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|5
|0.33
|Калцас Никос
|2
|0.13
|Рехис Франсеск
|2
|0.13
|Бартоло Хулиан
|2
|0.13
|Vasilios Mantzis
|2
|0.13
|Жуканович Эрвин
|2
|0.13
|Альварес Федерико
|1
|0.07
|Dino Grozdanic
|1
|0.07
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Абанда Леруа
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Мельядо Мигель
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Нейра Хуан
|2
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Глазер Дан
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|3
|1
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Рехис Франсеск
|3
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Госс Шон
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Nikolaos Zouglis
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Астерас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
2
ОФИ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Астерас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
4
6
ОФИ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Астерас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
22%
3
38%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
3
60%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
7
44%
76-90
Забито
14
16
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
2
14%
5
31%
1-15
4
29%
4
25%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Пропущено
19
24
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
16%
2
8%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисия 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1
ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0
Астерас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисия - Астерас 1:3
Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2
Результаты матчей
ОФИ
Астерас
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
25
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
311
59
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|10
|4
|1
|27 - 12
|34
|2.
|13
|10
|2
|1
|35 - 10
|32
|3.
|14
|10
|2
|2
|33 - 11
|32
|4.
|14
|10
|1
|3
|39 - 12
|31
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|1:0
|15
|6
|2
|7
|17 - 24
|20
|7.
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|8.
|14
|3
|6
|5
|18 - 27
|15
|9.
|0:1
|15
|3
|6
|6
|13 - 21
|15
|10.
|15
|3
|5
|7
|15 - 27
|14
|11.
|1:2
|15
|3
|4
|8
|15 - 28
|13
|12.
|16
|2
|6
|8
|18 - 24
|12
|13.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|14.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|2:1
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|6
|2
|4
|0
|9 - 7
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|2:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|7.
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|8.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|1:2
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (4)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6