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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
ОФИ
0:2
Конец матча
Астерас
0'
0:1
37' Гол
Juan Bautista Miritello
45' Желтая карточка
Абанда Леруа
0:2
55' Пенальти
Рехис Франсеск
74' Желтая карточка
Рехис Франсеск
78' Желтая карточка
Бакич Марко
90' Желтая карточка
Маринакис Никос
90'+6

Ход матча

37'
0:1
Juan Bautista Miritello
(Калцас Никос)
45'
Абанда Леруа
 
55'
0:2
Рехис Франсеск
59'
Маринакис Никос
Ларссон Эрик
 
59'
Бакич Марко
Harold Mosquera
 
62'
 
Алагбе Олуватобилоба
Госс Шон
67'
Лабропулос Василис
Каро Андреас
 
72'
Риера Адриан
Тораринссон Гудмундур
 
74'
 
Рехис Франсеск
74'
 
Паскуаль Андрес
Рехис Франсеск
74'
 
Диарра Юба
Nikolaos Zouglis
78'
Бакич Марко
 
87'
 
Вальенте Хосе
Мунафо Хуан
87'
 
Кармона Давид
Калцас Никос
90'
Маринакис Никос
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 4
  • 8 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
16
Каро
Андреас
22
Тораринссон
Гудмундур
21
Тораль
Хон
8
Luis
Gallegos
30
Harold
Mosquera
10
Нейра
Хуан
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
70
Nikolaos
Grammatikakis
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Хухумис
Диамантис
4
Госс
Шон
8
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
20
Калцас
Никос
77
Nikolaos
Zouglis
9
Juan
Bautista
Miritello
ОФИ
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Астерас

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
6:1
С
2:3
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.67

Среднее время на гол

74
135

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2
0.86

Среднее время на гол

45
105

Всего голов

41
20

Голов в среднем за матч

1.58
0.77

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
117

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.2
Феллипе Луис 3 0.2
Тораринссон Гудмундур 2 0.13
Абанда Леруа 1 0.07
Маринакис Никос 1 0.07
Нейра Хуан 1 0.07
Luis Gallegos 1 0.07
Риера Адриан 1 0.07
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 5 0.33
Рехис Франсеск 3 (1) 0.2
Калцас Никос 2 0.13
Бартоло Хулиан 2 0.13
Vasilios Mantzis 2 0.13
Жуканович Эрвин 2 0.13
Альварес Федерико 1 0.07
Dino Grozdanic 1 0.07
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Госс Шон 0 0
Христопулос Яннис 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Абанда Леруа 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Мельядо Мигель 4 0
Каро Андреас 4 0
Маринакис Никос 3 0
Бакич Марко 3 0
Luis Gallegos 3 0
Нейра Хуан 2 0
Тораль Хон 2 0
Глазер Дан 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Феллипе Луис 1 0
Бауман Ноам 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 3 1
Мунафо Хуан 4 0
Рехис Франсеск 4 0
Кармона Давид 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 3 0
Калцас Никос 3 0
Алагбе Олуватобилоба 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Гарсия Рубен II 1 0
Госс Шон 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0

Результаты матчей

ОФИ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Астерас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
ОФИ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Астерас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

4
6
ОФИ
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Астерас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
22%
3
30%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
3
60%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
7
44%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
14%
5
28%
1-15
4
29%
4
22%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
5
24%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисия 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1
ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0
Астерас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисия - Астерас 1:3
Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2

Результаты матчей

ОФИ
Астерас

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 3:0 15 11 2 2 36 - 11 35
2.
Олимпиакос
 0:0 14 10 3 1 35 - 10 33
3.
АЕК
 15 9 5 1 27 - 13 32
4.
Панатинаикос
 14 10 1 3 39 - 12 31
5.
Арис Салоники
 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Астерас
 15 6 2 7 18 - 24 20
7.
Ламия
 15 4 5 6 17 - 27 17
8.
Атромитос
 0:0 15 3 7 5 18 - 27 16
9.
ОФИ
 15 3 6 6 13 - 22 15
10.
Пансерраикос
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Волос
 15 3 5 7 15 - 27 14
12.
ПАС Янина
 16 2 6 8 18 - 24 12
13.
Панетоликос
 15 2 5 8 13 - 25 11
14.
Кифисия
 0:3 16 2 5 9 16 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 3:0 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
3.
Олимпиакос
 0:0 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
7.
Пансерраикос
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Атромитос
 0:0 7 2 5 0 9 - 7 11
10.
Кифисия
 0:3 9 2 4 3 13 - 16 10
11.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
ПАС Янина
 8 2 2 4 9 - 9 8
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
Астерас
 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 0 2 19 - 8 18
2.
Олимпиакос
 0:0 7 4 3 0 11 - 3 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 3:0 7 4 1 2 16 - 9 13
5.
Астерас
 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
Волос
 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 0:0 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисия
 0:3 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (4)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
ПАОК Мург Томас 6 (2)
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
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Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
Ламия Давид Симон 1 5
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 5
Весь список
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    • 55'
      Г О О О О Л - Рехис Франсеск из команды Астерас забивает с точки!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Абанда Леруа получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Калцас Никос сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Juan Miritello бьет в цель!
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