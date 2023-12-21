Тур: 15. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
Ход матча
13'
0:1
28'
35'
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Кифисия
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|6
|0.38
|Крисиума Матеус
|1
|0.06
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.06
|Ботия Альберто
|1
|0.06
|Тьеви Бифума
|1
|0.06
|Агбеньену Лумор
|1
|0.06
|Масурас Яннис
|1
|0.06
|Ландре Лоик
|1
|0.06
|Antonis Papasavas
|1
|0.06
|Вафеас Никос
|1
|0.06
|Andrews Tetteh
|1
|0.06
|Mateus Barbosa
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мург Томас
|6
|0.4
|Живкович Андрия
|6
|0.4
|Константелиас Янис
|4
|0.27
|Брэндон Льямас
|4 (1)
|0.27
|Оздоев Магомед
|4
|0.27
|Саматта Мбвана
|2
|0.13
|Десподов Кирилл
|2
|0.13
|Луиш Рафаэл
|2
|0.13
|Састре Хуан
|1
|0.07
|Цимас Стефанос
|1
|0.07
|Кулиеракис Костас
|1
|0.07
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|5
|2
|Ботия Альберто
|5
|0
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Крисиума Матеус
|3
|1
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Antonis Papasavas
|4
|0
|Паррас Александрос
|4
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Цапан Лука
|1
|1
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Ландре Лоик
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ПАОК
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
2
Кифисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ПАОК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
1
18
Кифисия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
ПАОК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
6
43%
3
23%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
Забито
4
18
0 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
50%
1
6%
61-75
2
50%
1
6%
76-90
Пропущено
17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
1
25%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
50%
61-75
4
24%
1
25%
76-90
Забито
18
31
4 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
2
11%
1
3%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
2
11%
9
29%
29%
31-45
2
11%
8
26%
46-60
4
22%
3
10%
61-75
8
44%
4
13%
76-90
Пропущено
29
13
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
4
14%
0
0%
1-15
6
21%
3
23%
16-30
5
17%
1
8%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
4
14%
3
23%
61-75
7
24%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кифисия - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисия 3:1 Панетоликос - Кифисия 3:0 Кифисия - Астерас 1:3
Кифисия - Панатинаикос 0:1 Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5
ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0
Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0
Результаты матчей
Кифисия
ПАОК
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кифисия
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
71
26
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
113
312
113
213
77
213
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|15
|11
|2
|2
|36 - 11
|35
|2.
|0:0
|14
|10
|3
|1
|35 - 10
|33
|3.
|15
|9
|5
|1
|27 - 13
|32
|4.
|14
|10
|1
|3
|39 - 12
|31
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|15
|6
|2
|7
|18 - 24
|20
|7.
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|8.
|0:0
|15
|3
|7
|5
|18 - 27
|16
|9.
|15
|3
|6
|6
|13 - 22
|15
|10.
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|15 - 27
|14
|12.
|16
|2
|6
|8
|18 - 24
|12
|13.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|14.
|0:3
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|6
|4
|1
|1
|20 - 4
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|9 - 7
|11
|10.
|0:3
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|3:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|7.
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|8.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|14.
|0:3
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (4)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАОК
|Мург Томас
|6 (2)
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 5