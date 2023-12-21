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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Кифисия
0:3
Перерыв
ПАОК

Ход матча

13'
0:1
Константелиас Янис
(Мург Томас)
28'
0:2
Брэндон Льямас
(Десподов Кирилл)
35'
0:3
Десподов Кирилл

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
Лучшие коэффициенты
Кифисия
Ничья
ПАОК
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Все Коэффициенты
99
Анагностопулос
Александрос
4
Ландре
Лоик
3
Ботия
Альберто
2
Вафеас
Никос
21
Масурас
Яннис
60
Georgios
Konstantakopoulos
6
Antonis
Papasavas
15
Агбеньену
Лумор
9
Ожегович
Огнен
17
Крисиума
Матеус
10
Andrews
Tetteh
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
15
Трост-Эконг
Виллиам
5
Михаилидис
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
7
Константелиас
Янис
71
Брэндон
Льямас
Кифисия
3-4-3
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Кифисия
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 6 0.38
Крисиума Матеус 1 0.06
Georgios Konstantakopoulos 1 0.06
Ботия Альберто 1 0.06
Тьеви Бифума 1 0.06
Агбеньену Лумор 1 0.06
Масурас Яннис 1 0.06
Ландре Лоик 1 0.06
Antonis Papasavas 1 0.06
Вафеас Никос 1 0.06
Andrews Tetteh 1 0.06
Mateus Barbosa 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мург Томас 6 0.4
Живкович Андрия 6 0.4
Константелиас Янис 4 0.27
Брэндон Льямас 4 (1) 0.27
Оздоев Магомед 4 0.27
Саматта Мбвана 2 0.13
Десподов Кирилл 2 0.13
Луиш Рафаэл 2 0.13
Састре Хуан 1 0.07
Цимас Стефанос 1 0.07
Кулиеракис Костас 1 0.07
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипалибо Джек 5 2
Ботия Альберто 5 0
Ожегович Огнен 5 0
Крисиума Матеус 3 1
Сакик Эмануэль 4 0
Antonis Papasavas 4 0
Паррас Александрос 4 0
Масурас Яннис 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Цапан Лука 1 1
Шнайдерлин Морган 2 0
Ландре Лоик 2 0
Вафеас Никос 2 0
Нинис Сотирис 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Илиев Илиан 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Анагностопулос Александрос 1 0
Гобелич Марко 1 0
Fabien Antunes 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Georgios Konstantakopoulos 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Мург Томас 3 0
Баба Абдул-Рахман 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Шваб Штефан 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Котарски Доминик 2 0
Константелиас Янис 2 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Састре Хуан 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Кифисия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ПАОК
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
2
Кифисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ПАОК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

1
18
Кифисия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
ПАОК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
6
43%
3
23%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
4
44%
76-90

Забито

4
18
0 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
50%
1
6%
61-75
2
50%
1
6%
76-90

Пропущено

17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
1
25%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
50%
61-75
4
24%
1
25%
76-90

Забито

18
31
4 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
2
11%
1
3%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
2
11%
9
29%
29%
31-45
2
11%
8
26%
46-60
4
22%
3
10%
61-75
8
44%
4
13%
76-90

Пропущено

29
13
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
4
14%
0
0%
1-15
6
21%
3
23%
16-30
5
17%
1
8%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
4
14%
3
23%
61-75
7
24%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кифисия - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисия 3:1 Панетоликос - Кифисия 3:0 Кифисия - Астерас 1:3
Кифисия - Панатинаикос 0:1 Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5
ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0
Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0

Результаты матчей

Кифисия
ПАОК

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кифисия
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
7
1
2
6
2.5
4
4
2
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
11
3
2
13
2.5
7
7
2
13
3.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 3:0 15 11 2 2 36 - 11 35
2.
Олимпиакос
 0:0 14 10 3 1 35 - 10 33
3.
АЕК
 15 9 5 1 27 - 13 32
4.
Панатинаикос
 14 10 1 3 39 - 12 31
5.
Арис Салоники
 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Астерас
 15 6 2 7 18 - 24 20
7.
Ламия
 15 4 5 6 17 - 27 17
8.
Атромитос
 0:0 15 3 7 5 18 - 27 16
9.
ОФИ
 15 3 6 6 13 - 22 15
10.
Пансерраикос
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Волос
 15 3 5 7 15 - 27 14
12.
ПАС Янина
 16 2 6 8 18 - 24 12
13.
Панетоликос
 15 2 5 8 13 - 25 11
14.
Кифисия
 0:3 16 2 5 9 16 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 3:0 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
3.
Олимпиакос
 0:0 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
7.
Пансерраикос
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Атромитос
 0:0 7 2 5 0 9 - 7 11
10.
Кифисия
 0:3 9 2 4 3 13 - 16 10
11.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
ПАС Янина
 8 2 2 4 9 - 9 8
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
Астерас
 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 0 2 19 - 8 18
2.
Олимпиакос
 0:0 7 4 3 0 11 - 3 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 3:0 7 4 1 2 16 - 9 13
5.
Астерас
 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
Волос
 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 0:0 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисия
 0:3 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (4)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
ПАОК Мург Томас 6 (2)
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
Ламия Давид Симон 1 5
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 5
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