Тур: 15. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0'
0:1
13' ГолКонстантелиас Янис
0:2
28' ГолБрэндон Льямас
0:3
34' ГолДесподов Кирилл
0:4
52' ГолМург Томас
53' Желтая карточкаAndrews Tetteh
0:5
72' ГолОздоев Магомед
0:6
80' ГолЦиггарас Теохарис
90'+4
Ход матча
13'
0:1
28'
34'
52'
0:4
53'
72'
80'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 10
-
1 Угловые 4
-
4 Офсайды 6
-
15 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Кифисия
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|6
|0.38
|Крисиума Матеус
|1
|0.06
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.06
|Ботия Альберто
|1
|0.06
|Тьеви Бифума
|1
|0.06
|Агбеньену Лумор
|1
|0.06
|Масурас Яннис
|1
|0.06
|Ландре Лоик
|1
|0.06
|Antonis Papasavas
|1
|0.06
|Вафеас Никос
|1
|0.06
|Andrews Tetteh
|1
|0.06
|Mateus Barbosa
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мург Томас
|7
|0.47
|Живкович Андрия
|6
|0.4
|Оздоев Магомед
|5
|0.33
|Константелиас Янис
|4
|0.27
|Брэндон Льямас
|4 (1)
|0.27
|Десподов Кирилл
|3
|0.2
|Саматта Мбвана
|2
|0.13
|Луиш Рафаэл
|2
|0.13
|Састре Хуан
|1
|0.07
|Цимас Стефанос
|1
|0.07
|Циггарас Теохарис
|1
|0.07
|Кулиеракис Костас
|1
|0.07
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|5
|2
|Ботия Альберто
|5
|0
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Крисиума Матеус
|3
|1
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Antonis Papasavas
|4
|0
|Паррас Александрос
|4
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Цапан Лука
|1
|1
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Ландре Лоик
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Andrews Tetteh
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
ПАОК
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
2
Кифисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ПАОК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
1
18
Кифисия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
ПАОК
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
14%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
6
43%
4
21%
76-90
Пропущено
18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
4
22%
4
44%
76-90
Забито
4
18
0 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
50%
1
6%
61-75
2
50%
1
6%
76-90
Пропущено
17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
1
25%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
50%
61-75
4
24%
1
25%
76-90
Забито
18
37
4 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
11%
2
5%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
2
11%
10
27%
31-45
2
11%
9
24%
46-60
4
22%
4
11%
61-75
8
44%
5
14%
76-90
Пропущено
35
13
18 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
5
14%
0
0%
1-15
7
20%
3
23%
16-30
6
17%
1
8%
31-45
4
11%
1
8%
46-60
5
14%
3
23%
61-75
8
23%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кифисия - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисия 3:1 Панетоликос - Кифисия 3:0 Кифисия - Астерас 1:3
Кифисия - Панатинаикос 0:1 Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5
ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0
Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0
Результаты матчей
Кифисия
ПАОК
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кифисия
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
36
71
27
44
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
123
313
123
214
87
214
411
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 5