Тур: 15. Стадион: Перистери.
0:0
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаМарсело Родиней
71' Желтая карточкаNicolaos Athanasiou
86' Желтая карточкаКешрида Ваджди
90' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
90'+6
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
30
Куэн
Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Брнич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Атромитос
Олимпиакос
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
90.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа
38 матчей
13.2%
23.7%
63.1%
5 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
6 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.2%
31.6%
55.2%
5 побед 12 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
0.84
0.47
Среднее время на гол
106
190
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.95
1.32
Среднее время на гол
46
68
Всего голов
53
34
Голов в среднем за матч
1.39
0.89
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
64
100
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робай Гаэтан
|4
|0.27
|Ангельски Кароль
|3 (1)
|0.2
|Вергос Николаос
|3 (1)
|0.2
|Гонсалес Эдер
|2
|0.13
|Lucas Acevedo
|2
|0.13
|Валенсия Диего
|1 (1)
|0.07
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.07
|Юбитана Дензель
|1
|0.07
|Камара Агибу
|1
|0.07
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кунде Пьер
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7 (2)
|0.5
|Фортунис Костас
|5
|0.36
|Поденсе Даниэл
|5
|0.36
|Масурас Гиоргос
|4
|0.29
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.14
|Камара Мохамед III
|2
|0.14
|Эль-Араби Юссеф
|2 (2)
|0.14
|Биэл Пеп
|1
|0.07
|Марсело Родиней
|1
|0.07
|Иборра Висенте
|1
|0.07
|Кини Марин
|1
|0.07
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кешрида Ваджди
|5
|0
|Камара Агибу
|5
|0
|Де Бок Лоренс
|3
|1
|Lucas Acevedo
|3
|1
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Валенсия Диего
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|4
|1
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Фортунис Костас
|4
|0
|Эссе Сантьяго
|3
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Олимпиакос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
2
Атромитос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Олимпиакос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
7
18
Атромитос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Олимпиакос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
9
20
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
4
44%
7
35%
76-90
Пропущено
20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
10%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
9
45%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
3
15%
1
11%
76-90
Забито
19
30
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
11%
1
3%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
2
11%
6
20%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
4
21%
7
23%
61-75
6
32%
9
30%
76-90
Пропущено
26
13
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
4
31%
16-30
11
42%
1
8%
31-45
4
15%
4
31%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
6
23%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3
Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1
Результаты матчей
Атромитос
Олимпиакос
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
4:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
4:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
5 раз 36%
4
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
26
43
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
131
411
113
411
68
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|7 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 3
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 5