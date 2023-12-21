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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Атромитос
0:0
Конец матча
Олимпиакос
0'
51' Желтая карточка
Марсело Родиней
71' Желтая карточка
Nicolaos Athanasiou
86' Желтая карточка
Кешрида Ваджди
90' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
90'+6

Ход матча

46'
 
Йоветич Стеван
Брнич Иван
51'
 
Марсело Родиней
68'
Фридйонссон Самуэль
Гонсалес Эдер
 
68'
Робай Гаэтан
Юбитана Дензель
 
71'
Nicolaos Athanasiou
 
76'
Вергос Николаос
Валенсия Диего
 
85'
Кивракидис Кириакос
Куэн Андреас
 
86'
Кешрида Ваджди
 
90'
Фридйонссон Самуэль
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
16
Цидотас
Панайотис
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
32
Имереков
Максим
17
Эрлингмарк
Огюст
2
Кешрида
Ваджди
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
3
Nicolaos
Athanasiou
18
Валенсия
Диего
11
Юбитана
Дензель
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
56
Поденсе
Даниэл
20
Карвалью
Жоау
32
Эссе
Сантьяго
77
Брнич
Иван
19
Масурас
Гиоргос
9
Эль-Кааби
Аюб
Атромитос
3-1-4-2
Олимпиакос
4-4-1-1

История личных встреч

Атромитос
Олимпиакос

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
90.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа

38 матчей

13.2%
23.7%
63.1%
5 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
6 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.2%
31.6%
55.2%
5 побед 12 ничьих 21 победа

История матчей

С
4:0
С
1:1
К
2:2
К
4:1
С
2:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
4:0
ТМС
1:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
0:1
С
2:0
К
1:2
К
0:0
С
0:1
С
4:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
КГ
1:1
КГ
0:0
С
0:0
С
2:1
С
2:3
С
0:1
КГ
2:2
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

0.84
0.47

Среднее время на гол

106
190

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.95
1.32

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

1.39
0.89

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

64
100

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робай Гаэтан 4 0.27
Ангельски Кароль 3 (1) 0.2
Вергос Николаос 3 (1) 0.2
Гонсалес Эдер 2 0.13
Lucas Acevedo 2 0.13
Валенсия Диего 1 (1) 0.07
Фридйонссон Самуэль 1 0.07
Юбитана Дензель 1 0.07
Камара Агибу 1 0.07
Диркс Тюр 0 0
Кунде Пьер 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.5
Фортунис Костас 5 0.36
Поденсе Даниэл 5 0.36
Масурас Гиоргос 4 0.29
Йоветич Стеван 2 (1) 0.14
Камара Мохамед III 2 0.14
Эль-Араби Юссеф 2 (2) 0.14
Биэл Пеп 1 0.07
Марсело Родиней 1 0.07
Иборра Висенте 1 0.07
Кини Марин 1 0.07
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кешрида Ваджди 5 0
Камара Агибу 5 0
Де Бок Лоренс 3 1
Lucas Acevedo 3 1
Цавелас Георгиос 4 0
Валенсия Диего 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Фридйонссон Самуэль 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Юбитана Дензель 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 4 1
Камара Мохамед III 5 0
Фортунис Костас 4 0
Эссе Сантьяго 3 0
Марсело Родиней 2 0
Биэл Пеп 2 0
Бьянкон Жулиан 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0

Результаты матчей

Атромитос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Олимпиакос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
2
Атромитос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Олимпиакос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

7
18
Атромитос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Олимпиакос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

9
20
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
4
44%
7
35%
76-90

Пропущено

20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
10%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
9
45%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
3
15%
1
11%
76-90

Забито

19
30
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
11%
1
3%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
2
11%
6
20%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
4
21%
7
23%
61-75
6
32%
9
30%
76-90

Пропущено

26
13
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
4
31%
16-30
11
42%
1
8%
31-45
4
15%
4
31%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
6
23%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3
Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1

Результаты матчей

Атромитос
Олимпиакос

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
4:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
4:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
5 раз 36%
4
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5
2.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
4
3
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
1
4
11
1.5
11
3
4
11
2.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 15 11 2 2 39 - 11 35
2.
Олимпиакос
 14 10 3 1 35 - 10 33
3.
АЕК
 15 9 5 1 27 - 13 32
4.
Панатинаикос
 14 10 1 3 39 - 12 31
5.
Арис Салоники
 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Астерас
 15 6 2 7 18 - 24 20
7.
Ламия
 15 4 5 6 17 - 27 17
8.
Атромитос
 15 3 7 5 18 - 27 16
9.
ОФИ
 15 3 6 6 13 - 22 15
10.
Пансерраикос
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Волос
 15 3 5 7 15 - 27 14
12.
ПАС Янина
 16 2 6 8 18 - 24 12
13.
Панетоликос
 15 2 5 8 13 - 25 11
14.
Кифисия
 16 2 5 9 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 8 7 1 0 20 - 2 22
2.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
3.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
4.
АЕК
 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Панатинаикос
 6 4 1 1 20 - 4 13
6.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
7.
Пансерраикос
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Ламия
 7 3 2 2 11 - 10 11
9.
Атромитос
 7 2 5 0 9 - 7 11
10.
Кифисия
 9 2 4 3 13 - 19 10
11.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
ПАС Янина
 8 2 2 4 9 - 9 8
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
Астерас
 8 2 1 5 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 0 2 19 - 8 18
2.
Олимпиакос
 7 4 3 0 11 - 3 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 7 4 1 2 19 - 9 13
5.
Астерас
 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
Волос
 7 1 3 3 5 - 12 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 6 1 1 4 5 - 9 4
10.
ПАС Янина
 8 0 4 4 9 - 15 4
11.
ОФИ
 7 0 3 4 4 - 13 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 7 (4)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Кифисия Ожегович Огнен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 3
Ламия Давид Симон 1 5
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Атромитос 0:0 Олимпиакос онлайн

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