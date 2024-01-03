Тур: 16. Стадион: Athanasios Diakos.
1:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолСливка Выкинтас
24' Желтая карточкаКорнезос Гиоргос
24' Желтая карточкаАмарал Педру
1:0
49' Не забитый пенальтиФортунис Костас
68' Желтая карточкаФрансиско Мартинес
84' Желтая карточкаТошич Зоран
90' Желтая карточкаСливка Выкинтас
90'+7
Ход матча
4'
1:0
24'
24'
49'
1:0
84'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
15
Давид
Симон
24
Амарал
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
-
18 Кини МаринЗащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Ламия
Олимпиакос
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
17 матчей
5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.63
0.33
Среднее время на гол
144
270
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
2.22
2.75
Среднее время на гол
40
32
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.47
1.47
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|5 (1)
|0.31
|Сливка Выкинтас
|3
|0.19
|Цилулис Сотирис
|2
|0.13
|Matias Acuna I
|2
|0.13
|Мартинес Рубен II
|2
|0.13
|Лонго Самуэле
|1
|0.06
|Сидклей Феррейра
|1
|0.06
|Flosard Malci
|1
|0.06
|Давид Симон
|0
|0
|Тошич Зоран
|0
|0
|Амарал Педру
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7 (2)
|0.44
|Фортунис Костас
|5
|0.31
|Поденсе Даниэл
|5
|0.31
|Масурас Гиоргос
|4
|0.25
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.13
|Камара Мохамед III
|2
|0.13
|Эль-Араби Юссеф
|2 (2)
|0.13
|Биэл Пеп
|1
|0.06
|Марсело Родиней
|1
|0.06
|Иборра Висенте
|1
|0.06
|Кини Марин
|1
|0.06
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|5
|1
|Пападопулос Кирьякос
|6
|0
|Matias Acuna I
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Цандарис Фанис
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Амарал Педру
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Тошич Зоран
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|4
|1
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Фортунис Костас
|4
|0
|Эссе Сантьяго
|3
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Олимпиакос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
2
Ламия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
6
18
Ламия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Олимпиакос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
36%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
21
0 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
1
14%
5
24%
61-75
3
43%
7
33%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
1
10%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
18
31
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
4
22%
1
3%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
5
28%
3
10%
46-60
3
17%
7
23%
61-75
3
17%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
27
15
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
11%
2
13%
1-15
4
15%
5
33%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
4
15%
4
27%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
6
22%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3
Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2
Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3
Результаты матчей
Ламия
Олимпиакос
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ламия
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
511
115
115
610
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6