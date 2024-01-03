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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Ламия
1:0
Конец матча
Олимпиакос
0'
1:0
4' Гол
Сливка Выкинтас
24' Желтая карточка
Корнезос Гиоргос
24' Желтая карточка
Амарал Педру
1:0
49' Не забитый пенальти
Фортунис Костас
68' Желтая карточка
Франсиско Мартинес
84' Желтая карточка
Тошич Зоран
90' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
90'+7
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
33
Корнезос
Гиоргос
24
Амарал
Педру
7
Нуньес
Кристофер
6
Цандарис
Фанис
23
Цилулис
Сотирис
14
Сливка
Выкинтас
11
Мартинес
Рубен
II
29
Matias
Acuna
I
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
4
Камара
Мохамед
III
56
Поденсе
Даниэл
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
22
Йоветич
Стеван
Ламия
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Олимпиакос

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

17 матчей

5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

С
4:0
С
0:3
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
3:0
С
0:6
К
3:2
К
0:0
С
0:4
С
2:0
С
1:3
К
0:1
К
3:3
С
3:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.63
0.33

Среднее время на гол

144
270

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

2.22
2.75

Среднее время на гол

40
32

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.47
1.47

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 5 (1) 0.31
Сливка Выкинтас 3 0.19
Цилулис Сотирис 2 0.13
Matias Acuna I 2 0.13
Мартинес Рубен II 2 0.13
Лонго Самуэле 1 0.06
Сидклей Феррейра 1 0.06
Flosard Malci 1 0.06
Давид Симон 0 0
Тошич Зоран 0 0
Амарал Педру 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.44
Фортунис Костас 5 0.31
Поденсе Даниэл 5 0.31
Масурас Гиоргос 4 0.25
Йоветич Стеван 2 (1) 0.13
Камара Мохамед III 2 0.13
Эль-Араби Юссеф 2 (2) 0.13
Биэл Пеп 1 0.06
Марсело Родиней 1 0.06
Иборра Висенте 1 0.06
Кини Марин 1 0.06
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 5 1
Пападопулос Кирьякос 6 0
Matias Acuna I 4 0
Сливка Выкинтас 3 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Станко Калеб 2 0
Цандарис Фанис 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Амарал Педру 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Тошич Зоран 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 4 1
Камара Мохамед III 5 0
Фортунис Костас 4 0
Эссе Сантьяго 3 0
Марсело Родиней 2 0
Биэл Пеп 2 0
Бьянкон Жулиан 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0

Результаты матчей

Ламия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Олимпиакос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
2
Ламия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

6
18
Ламия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Олимпиакос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
36%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
21
0 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
1
14%
5
24%
61-75
3
43%
7
33%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
1
10%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Забито

18
31
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
4
22%
1
3%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
5
28%
3
10%
46-60
3
17%
7
23%
61-75
3
17%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

27
15
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
11%
2
13%
1-15
4
15%
5
33%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
4
15%
4
27%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
6
22%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3
Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2
Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3

Результаты матчей

Ламия
Олимпиакос

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ламия
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
7
1
1
7
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
11
5
1
15
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 16 12 2 2 43 - 11 38
2.
Панатинаикос
 16 12 1 3 43 - 11 37
3.
АЕК
 16 10 5 1 30 - 13 35
4.
Олимпиакос
 16 10 3 3 34 - 13 32
5.
Арис Салоники
 16 7 3 6 23 - 20 24
6.
Астерас
 16 7 2 7 21 - 26 23
7.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
8.
Атромитос
 15 3 7 5 18 - 27 16
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Пансерраикос
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Волос
 16 3 5 8 15 - 30 14
12.
Панетоликос
 15 2 5 8 13 - 25 11
13.
Кифисиас
 15 2 5 8 16 - 35 11
14.
ПАС Янина
 16 1 6 9 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
4.
Олимпиакос
 8 6 0 2 23 - 9 17
5.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 4 16
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Пансерраикос
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Атромитос
 7 2 5 0 9 - 7 11
10.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
11.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
12.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
ПАС Янина
 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 7 4 1 2 19 - 9 13
5.
Астерас
 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисиас
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Ламия Давид Симон 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
Весь список
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    • 24'
      Георгиос Корнезос получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Сливка Выкинтас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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