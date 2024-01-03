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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
АЕК
3:0
Конец матча
Волос
0'
15' Желтая карточка
Алхо Николай
1:0
32' Гол
Гарсия Леви
34' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
41' Желтая карточка
Maximiliano Comba
45' Желтая карточка
Асланидис Кириакос
2:0
51' Пенальти
Гарсия Леви
62' Желтая карточка
Рота Лазарос
66' Желтая карточка
Georgios Mygas
3:0
74' Гол
Амрабат Нордин
81' Желтая карточка
Делетич Милош
90'+4

Ход матча

15'
 
Алхо Николай
32'
Гарсия Леви
1:0
34'
Шиманьски Дамиан
 
39'
 
Кицос Фотис
Алхо Николай
41'
 
Maximiliano Comba
45'
 
Асланидис Кириакос
51'
Гарсия Леви
2:0
62'
Рота Лазарос
 
63'
Амрабат Нордин
Элиассон Никлас
 
63'
Манталос Петрос
Цубер Стивен
 
66'
 
Georgios Mygas
70'
 
Бертолио Факундо
Maximiliano Comba
70'
 
Dimitris Metaxas
Гарсия Хуан Мануэль
70'
 
Луна Антонио
Georgios Mygas
74'
Амрабат Нордин
(Шиманьски Дамиан)
3:0
74'
Писарро Родольфо
Рота Лазарос
 
75'
Йонссон Йенс
Шиманьски Дамиан
 
75'
Понсе Эсекель
Гарсия Леви
 
81'
 
Делетич Милош
83'
 
Konstantinos Karagiannis
Мораитис Панагиотис

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
17
Пилиос
Ставрос
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
19
Элиассон
Никлас
10
Цубер
Стивен
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
12
Костич
Иван
32
Тахатос
Эфстатиос
4
Асланидис
Кириакос
16
Сьелис
Христос
22
Georgios
Mygas
3
Алхо
Николай
10
Труйе
Алексис
20
Maximiliano
Comba
7
Делетич
Милош
45
Мораитис
Панагиотис
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
АЕК
4-2-3-1
Волос
4-4-2

История личных встреч

АЕК
Волос

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 2 победы

15 матчей

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:3
ТМК
0:3
С
4:0
С
0:1
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
1:3
С
1:0
К
1:0
К
4:2
С
2:2
С
1:3
С
3:2
К
1:3

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

2.33
2.22

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.78
1.5

Среднее время на гол

115
60

Всего голов

21
29

Голов в среднем за матч

1.4
1.93

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
46

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 5 (1) 0.31
Цубер Стивен 4 0.25
Элиассон Никлас 3 0.19
Амрабат Нордин 3 (2) 0.19
Вида Домагой 2 0.13
Пинеда Орбелин 2 0.13
Рота Лазарос 2 0.13
Гачинович Мийат 2 (1) 0.13
Манталос Петрос 1 (1) 0.06
Араужо Серхио 1 0.06
Мукуди Ароль 1 0.06
Йонссон Йенс 1 0.06
Понсе Эсекель 1 0.06
Мохаммади Милад 1 0.06
Шиманьски Дамиан 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.19
Maximiliano Comba 3 0.19
Гарсия Хуан Мануэль 2 (1) 0.13
Мораитис Панагиотис 2 (1) 0.13
Алхо Николай 1 0.06
Бертолио Факундо 1 0.06
Сьелис Христос 1 0.06
Труйе Алексис 1 (1) 0.06
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 5 0
Шиманьски Дамиан 5 0
Галанопулос Костас 4 0
Манталос Петрос 2 1
Сидибе Джибриль 0 2
Калленс Александр 3 0
Рота Лазарос 3 0
Йонссон Йенс 2 0
Араужо Серхио 2 0
Вида Домагой 1 0
Цубер Стивен 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Comba 6 0
Главчич Неманья 5 0
Georgios Mygas 3 1
Гарсия Хуан Мануэль 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Делетич Милош 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Асланидис Кириакос 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Alexis Kalogeropoulos 3 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Сьелис Христос 2 0
Труйе Алексис 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Алхо Николай 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Волос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Волос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

13
8
АЕК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Волос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

16
4
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
25%
31-45
3
19%
1
25%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
4
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
6
38%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
1
6%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Забито

29
15
17 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
4
14%
1
7%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
10
34%
1
7%
31-45
3
10%
6
40%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
7
24%
2
13%
76-90

Пропущено

14
30
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
4
29%
2
7%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
21%
9
30%
31-45
1
7%
8
27%
46-60
2
14%
7
23%
61-75
4
29%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0
АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3
Волос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2
Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1

Результаты матчей

АЕК
Волос

Точный счет

3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

АЕК
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
5
11
5
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 16 12 2 2 43 - 11 38
2.
Панатинаикос
 16 12 1 3 43 - 11 37
3.
АЕК
 16 10 5 1 30 - 13 35
4.
Олимпиакос
 16 10 3 3 34 - 13 32
5.
Арис Салоники
 16 7 3 6 23 - 20 24
6.
Астерас
 16 7 2 7 21 - 26 23
7.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
8.
Атромитос
 15 3 7 5 18 - 27 16
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Пансерраикос
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Волос
 16 3 5 8 15 - 30 14
12.
Панетоликос
 15 2 5 8 13 - 25 11
13.
Кифисиас
 15 2 5 8 16 - 35 11
14.
ПАС Янина
 16 1 6 9 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
4.
Олимпиакос
 8 6 0 2 23 - 9 17
5.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 4 16
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Пансерраикос
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Атромитос
 7 2 5 0 9 - 7 11
10.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
11.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
12.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
ПАС Янина
 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 7 4 1 2 19 - 9 13
5.
Астерас
 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисиас
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
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Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Ламия Давид Симон 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
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