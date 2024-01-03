Тур: 16. Стадион: OPAP Arena.
0'
15' Желтая карточкаАлхо Николай
1:0
32' ГолГарсия Леви
34' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
41' Желтая карточкаMaximiliano Comba
45' Желтая карточкаАсланидис Кириакос
2:0
51' ПенальтиГарсия Леви
62' Желтая карточкаРота Лазарос
66' Желтая карточкаGeorgios Mygas
3:0
74' ГолАмрабат Нордин
81' Желтая карточкаДелетич Милош
90'+4
Ход матча
15'
32'
1:0
34'
51'
2:0
62'
66'
74'
81'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Кицос ФотисЗащитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
АЕК
Волос
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 2 победы
15 матчей
66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
2.33
2.22
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.78
1.5
Среднее время на гол
115
60
Всего голов
21
29
Голов в среднем за матч
1.4
1.93
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
46
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|5 (1)
|0.31
|Цубер Стивен
|4
|0.25
|Элиассон Никлас
|3
|0.19
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.19
|Вида Домагой
|2
|0.13
|Пинеда Орбелин
|2
|0.13
|Рота Лазарос
|2
|0.13
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.13
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.06
|Араужо Серхио
|1
|0.06
|Мукуди Ароль
|1
|0.06
|Йонссон Йенс
|1
|0.06
|Понсе Эсекель
|1
|0.06
|Мохаммади Милад
|1
|0.06
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.19
|Maximiliano Comba
|3
|0.19
|Гарсия Хуан Мануэль
|2 (1)
|0.13
|Мораитис Панагиотис
|2 (1)
|0.13
|Алхо Николай
|1
|0.06
|Бертолио Факундо
|1
|0.06
|Сьелис Христос
|1
|0.06
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.06
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Шиманьски Дамиан
|5
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Манталос Петрос
|2
|1
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Калленс Александр
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Цубер Стивен
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximiliano Comba
|6
|0
|Главчич Неманья
|5
|0
|Georgios Mygas
|3
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Делетич Милош
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Асланидис Кириакос
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|3
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Сьелис Христос
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Волос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Волос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
13
8
АЕК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Волос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
15
10
Голы по времени матча
Забито
16
4
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
25%
31-45
3
19%
1
25%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
4
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
6
38%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
1
6%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Забито
29
15
17 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
4
14%
1
7%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
10
34%
1
7%
31-45
3
10%
6
40%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
7
24%
2
13%
76-90
Пропущено
14
30
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
4
29%
2
7%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
21%
9
30%
31-45
1
7%
8
27%
46-60
2
14%
7
23%
61-75
4
29%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0
АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3
Волос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2
Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1
Результаты матчей
АЕК
Волос
Точный счет
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
АЕК
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
106
106
511
511
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6