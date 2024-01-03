Тур: 16. Стадион: Тумба.
0'
21' Желтая карточкаВурос Праксителис
0:0
22' Не забитый пенальтиШваб Штефан
30' Желтая карточкаНейра Хуан
36' Желтая карточкаЛабропулос Василис
1:0
39' ГолДесподов Кирилл
2:0
41' ГолБаба Абдул-Рахман
2:0
45' Не забитый пенальтиСаматта Мбвана
83' Желтая карточкаСастре Хуан
3:0
89' ГолАнтонио Маркос
4:0
90' ГолБрэндон Льямас
90'+5
Ход матча
22'
0:0
30'
39'
41'
45'
2:0
75'
83'
89'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
23
Састре
Хуан
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
33
Бауман
Ноам
99
Абанда
Леруа
88
Бакич
Марко
21
Тораль
Хон
10
Нейра
Хуан
23
Риера
Адриан
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мель Пепе
История личных встреч
ПАОК
ОФИ
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
28 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.6%
35.7%
10.7%
15 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.92
1.56
Среднее время на гол
30
57
Всего голов
16
3
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
51
28
Голов в среднем за матч
1.82
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мург Томас
|7
|0.44
|Живкович Андрия
|6
|0.38
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.31
|Оздоев Магомед
|5
|0.31
|Десподов Кирилл
|4
|0.25
|Константелиас Янис
|4
|0.25
|Саматта Мбвана
|2
|0.13
|Луиш Рафаэл
|2
|0.13
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0.06
|Састре Хуан
|1
|0.06
|Цимас Стефанос
|1
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.06
|Циггарас Теохарис
|1
|0.06
|Кулиеракис Костас
|1
|0.06
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.19
|Феллипе Луис
|3
|0.19
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.13
|Абанда Леруа
|1
|0.06
|Маринакис Никос
|1
|0.06
|Нейра Хуан
|1
|0.06
|Luis Gallegos
|1
|0.06
|Риера Адриан
|1
|0.06
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|6
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Абанда Леруа
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Мельядо Мигель
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Нейра Хуан
|3
|0
|Бакич Марко
|3
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Глазер Дан
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
ОФИ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
ПАОК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ОФИ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
19
9
ПАОК
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
ОФИ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
22
5
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
5
23%
3
60%
16-30
8
36%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
1
5%
2
40%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
50%
2
13%
61-75
1
25%
5
31%
76-90
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
3
33%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Забито
41
14
21 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
2
5%
2
14%
1-15
7
17%
4
29%
16-30
12
29%
29%
2
14%
31-45
9
22%
1
7%
46-60
4
10%
2
14%
61-75
7
17%
3
21%
76-90
Пропущено
13
25
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
7
28%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
5
38%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0
ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0
ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2
Результаты матчей
ПАОК
ОФИ
Точный счет
3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ПАОК
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
81
26
54
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
35
52
17
43
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
133
313
97
115
511
214
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6