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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
ПАОК
4:0
Конец матча
ОФИ
0'
21' Желтая карточка
Вурос Праксителис
0:0
22' Не забитый пенальти
Шваб Штефан
30' Желтая карточка
Нейра Хуан
36' Желтая карточка
Лабропулос Василис
1:0
39' Гол
Десподов Кирилл
2:0
41' Гол
Баба Абдул-Рахман
2:0
45' Не забитый пенальти
Саматта Мбвана
83' Желтая карточка
Састре Хуан
3:0
89' Гол
Антонио Маркос
4:0
90' Гол
Брэндон Льямас
90'+5
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
15
Трост-Эконг
Виллиам
5
Михаилидис
Яннис
21
Баба
Абдул-Рахман
6
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
7
Константелиас
Янис
33
Саматта
Мбвана
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
99
Абанда
Леруа
29
Мельядо
Мигель
88
Бакич
Марко
21
Тораль
Хон
10
Нейра
Хуан
23
Риера
Адриан
28
Феллипе
Луис
ПАОК
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
ОФИ

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

28 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.6%
35.7%
10.7%
15 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
1:3
С
0:3
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
4:0
К
4:1
К
0:3
С
0:1
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
3:1
С
4:0
С
5:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:2
С
0:0
К
0:1
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.92
1.56

Среднее время на гол

30
57

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

51
28

Голов в среднем за матч

1.82
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мург Томас 7 0.44
Живкович Андрия 6 0.38
Брэндон Льямас 5 (1) 0.31
Оздоев Магомед 5 0.31
Десподов Кирилл 4 0.25
Константелиас Янис 4 0.25
Саматта Мбвана 2 0.13
Луиш Рафаэл 2 0.13
Баба Абдул-Рахман 1 0.06
Састре Хуан 1 0.06
Цимас Стефанос 1 0.06
Антонио Маркос 1 0.06
Циггарас Теохарис 1 0.06
Кулиеракис Костас 1 0.06
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.19
Феллипе Луис 3 0.19
Тораринссон Гудмундур 2 0.13
Абанда Леруа 1 0.06
Маринакис Никос 1 0.06
Нейра Хуан 1 0.06
Luis Gallegos 1 0.06
Риера Адриан 1 0.06
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Мург Томас 3 0
Баба Абдул-Рахман 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Шваб Штефан 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Константелиас Янис 2 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 6 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Абанда Леруа 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Мельядо Мигель 4 0
Каро Андреас 4 0
Маринакис Никос 3 0
Нейра Хуан 3 0
Бакич Марко 3 0
Luis Gallegos 3 0
Тораль Хон 2 0
Глазер Дан 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Феллипе Луис 1 0
Бауман Ноам 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
ОФИ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
ПАОК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ОФИ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

19
9
ПАОК
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
ОФИ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

19
14

Голы по времени матча

Забито

22
5
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
5
23%
3
60%
16-30
8
36%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
1
5%
2
40%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
50%
2
13%
61-75
1
25%
5
31%
76-90

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
3
33%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Забито

41
14
21 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
2
5%
2
14%
1-15
7
17%
4
29%
16-30
12
29%
29%
2
14%
31-45
9
22%
1
7%
46-60
4
10%
2
14%
61-75
7
17%
3
21%
76-90

Пропущено

13
25
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
7
28%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
5
38%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0
ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0
ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2

Результаты матчей

ПАОК
ОФИ

Точный счет

3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ПАОК
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
8
1
1.5
2
6
5
4
2.5
1
7
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
5
5
2
1.5
1
7
4
3
2.5
3
4
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
13
3
1.5
3
13
9
7
2.5
1
15
5
11
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 16 12 2 2 43 - 11 38
2.
Панатинаикос
 16 12 1 3 43 - 11 37
3.
АЕК
 16 10 5 1 30 - 13 35
4.
Олимпиакос
 16 10 3 3 34 - 13 32
5.
Арис Салоники
 16 7 3 6 23 - 20 24
6.
Астерас
 16 7 2 7 21 - 26 23
7.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
8.
Атромитос
 15 3 7 5 18 - 27 16
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Пансерраикос
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Волос
 16 3 5 8 15 - 30 14
12.
Панетоликос
 15 2 5 8 13 - 25 11
13.
Кифисиас
 15 2 5 8 16 - 35 11
14.
ПАС Янина
 16 1 6 9 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
4.
Олимпиакос
 8 6 0 2 23 - 9 17
5.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 4 16
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Пансерраикос
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Атромитос
 7 2 5 0 9 - 7 11
10.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
11.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
12.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
ПАС Янина
 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 7 4 1 2 19 - 9 13
5.
Астерас
 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисиас
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Ламия Давид Симон 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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