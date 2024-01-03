Тур: 16. Стадион: Апостолос Николаидис.
2:0
Конец матча
0'
1:0
25' ГолИоаннидис Фотис
2:0
48' ГолДе Вильена Тонни
67' Желтая карточкаFederico Gino
68' Желтая карточкаВербич Беньямин
90'+4
Ход матча
25'
48'
67'
68'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elton Fikaj
-
Главный тренер: Джованович Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Панатинаикос
ПАС Янина
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
11.8%
17 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
29 матчей
55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.6%
31%
10.4%
17 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
11
Голов в среднем за матч
2.36
0.73
Среднее время на гол
38
122
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.67
0.64
Среднее время на гол
135
140
Всего голов
43
20
Голов в среднем за матч
1.48
0.69
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
Среднее время на гол
60
130
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|0.5
|Паласиос Себастьян
|4
|0.25
|Шпорар Андраж
|4 (2)
|0.25
|Еремеефф Александер
|4
|0.25
|Бернард Дуарте
|3
|0.19
|Джуричич Филип
|3
|0.19
|Мансини Даниэль
|2
|0.13
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.13
|Вербич Беньямин
|2
|0.13
|Виллиан Арао
|2
|0.13
|Канталапьерда Аитор
|2 (1)
|0.13
|Младенович Филип
|1
|0.06
|Де Вильена Тонни
|1
|0.06
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.06
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.06
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.19
|Конде Педро
|3 (2)
|0.19
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.13
|Цаусис Мариос
|1
|0.06
|Памлидис Георгиос
|1
|0.06
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.06
|Цимас Панайотис
|1
|0.06
|Киакос Яннис
|1
|0.06
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.06
|Kevin Rosero
|1
|0.06
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|4
|0
|Виллиан Арао
|2
|1
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Джуричич Филип
|2
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Бернард Дуарте
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|6
|1
|Эррамуспе Родриго
|6
|0
|Карахалиос Зисис
|2
|2
|Цаусис Мариос
|5
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|Цимас Панайотис
|5
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Ринстра Дан
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Kevin Rosero
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
ПАС Янина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
9
Панатинаикос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
ПАС Янина
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
17
4
Панатинаикос
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
ПАС Янина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
20
13
Голы по времени матча
Забито
21
9
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
4
19%
3
33%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
4
19%
2
22%
76-90
Пропущено
5
17
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
1
20%
5
29%
29%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
19
5
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
1
20%
16-30
4
21%
1
20%
31-45
1
5%
2
40%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
40
14
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
6
15%
3
21%
1-15
2
5%
4
29%
16-30
10
25%
1
7%
31-45
4
10%
2
14%
46-60
8
20%
1
7%
61-75
10
25%
3
21%
76-90
Пропущено
13
26
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
2
15%
7
27%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
4
31%
4
15%
61-75
0
0%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0
Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
ПАС Янина
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1
ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисиас 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3
Результаты матчей
Панатинаикос
ПАС Янина
Точный счет
5:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
16
43
16
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
36
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
97
124
412
88
115
511
313
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6