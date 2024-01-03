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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Панатинаикос
2:0
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
25' Гол
Иоаннидис Фотис
2:0
48' Гол
Де Вильена Тонни
67' Желтая карточка
Federico Gino
68' Желтая карточка
Вербич Беньямин
90'+4

Ход матча

25'
Иоаннидис Фотис
(Бернард Дуарте)
1:0
48'
Де Вильена Тонни
(Младенович Филип)
2:0
61'
Джуричич Филип
Бернард Дуарте
 
62'
Вербич Беньямин
Канталапьерда Аитор
 
62'
Гнезда-Черин Адам
Мансини Даниэль
 
67'
 
Federico Gino
68'
Вербич Беньямин
 
69'
 
Гарро Хуан Фернандо
Kevin Rosero
69'
 
Конде Педро
Claudiu Cristian Balan
70'
 
Лео Жан-Батист
Ринстра Дан
79'
 
Цимас Панайотис
Памлидис Георгиос
80'
Зека Карлос
Де Вильена Тонни
 
86'
Еремеефф Александер
Иоаннидис Фотис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
25
Младенович
Филип
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
22
Канталапьерда
Аитор
10
Бернард
Дуарте
17
Мансини
Даниэль
7
Иоаннидис
Фотис
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
45
Gerasimos
Bakadimas
25
Geronimo
Bortagaray
3
Цаусис
Мариос
5
Карахалиос
Зисис
7
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
23
Ринстра
Дан
11
Kevin
Rosero
91
Claudiu
Cristian
Balan
Панатинаикос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
ПАС Янина

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
11.8%
17 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

29 матчей

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.6%
31%
10.4%
17 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
3:0
С
4:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
К
1:2
К
2:1
С
2:0
К
3:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
4:0
С
0:3
К
0:1
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

33
11

Голов в среднем за матч

2.36
0.73

Среднее время на гол

38
122

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.67
0.64

Среднее время на гол

135
140

Всего голов

43
20

Голов в среднем за матч

1.48
0.69

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23

Среднее время на гол

60
130

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 8 (4) 0.5
Паласиос Себастьян 4 0.25
Шпорар Андраж 4 (2) 0.25
Еремеефф Александер 4 0.25
Бернард Дуарте 3 0.19
Джуричич Филип 3 0.19
Мансини Даниэль 2 0.13
Гнезда-Черин Адам 2 0.13
Вербич Беньямин 2 0.13
Виллиан Арао 2 0.13
Канталапьерда Аитор 2 (1) 0.13
Младенович Филип 1 0.06
Де Вильена Тонни 1 0.06
Магнуссон Хёрдур 1 0.06
Вагианнидис Георгиос 1 0.06
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.19
Конде Педро 3 (2) 0.19
Пантелакис Эпаминондас 2 0.13
Цаусис Мариос 1 0.06
Памлидис Георгиос 1 0.06
Гарро Хуан Фернандо 1 0.06
Цимас Панайотис 1 0.06
Киакос Яннис 1 0.06
Claudiu Cristian Balan 1 0.06
Kevin Rosero 1 0.06
Сория Карлес 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 4 0
Виллиан Арао 2 1
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Джуричич Филип 2 0
Шенквельд Барт 2 0
Бернард Дуарте 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 6 1
Эррамуспе Родриго 6 0
Карахалиос Зисис 2 2
Цаусис Мариос 5 0
Пантелакис Эпаминондас 5 0
Цимас Панайотис 5 0
Сория Карлес 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Памлидис Георгиос 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Ринстра Дан 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Kevin Rosero 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
ПАС Янина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
9
Панатинаикос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
ПАС Янина
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

17
4
Панатинаикос
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
ПАС Янина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

20
13

Голы по времени матча

Забито

21
9
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
4
19%
3
33%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
4
19%
2
22%
76-90

Пропущено

5
17
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
1
20%
5
29%
29%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

19
5
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
1
20%
16-30
4
21%
1
20%
31-45
1
5%
2
40%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

40
14
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
6
15%
3
21%
1-15
2
5%
4
29%
16-30
10
25%
1
7%
31-45
4
10%
2
14%
46-60
8
20%
1
7%
61-75
10
25%
3
21%
76-90

Пропущено

13
26
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
2
15%
7
27%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
4
31%
4
15%
61-75
0
0%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0
Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
ПАС Янина
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1
ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисиас 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3

Результаты матчей

Панатинаикос
ПАС Янина

Точный счет

5:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
1
6
4
3
2.5
1
6
3
4
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
3
6
4
5
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
9
7
12
4
1.5
4
12
8
8
2.5
1
15
5
11
3.5
3
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 16 12 2 2 43 - 11 38
2.
Панатинаикос
 16 12 1 3 43 - 11 37
3.
АЕК
 16 10 5 1 30 - 13 35
4.
Олимпиакос
 16 10 3 3 34 - 13 32
5.
Арис Салоники
 16 7 3 6 23 - 20 24
6.
Астерас
 16 7 2 7 21 - 26 23
7.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
8.
Атромитос
 15 3 7 5 18 - 27 16
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Пансерраикос
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Волос
 16 3 5 8 15 - 30 14
12.
Панетоликос
 15 2 5 8 13 - 25 11
13.
Кифисиас
 15 2 5 8 16 - 35 11
14.
ПАС Янина
 16 1 6 9 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
4.
Олимпиакос
 8 6 0 2 23 - 9 17
5.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 4 16
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Пансерраикос
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Атромитос
 7 2 5 0 9 - 7 11
10.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
11.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
12.
Панетоликос
 7 2 3 2 8 - 9 9
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
ПАС Янина
 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 7 4 1 2 19 - 9 13
5.
Астерас
 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисиас
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Ламия Давид Симон 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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