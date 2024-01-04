Тур: 16. Стадион: Панетоликос.
3:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолДелияннидис Панайотис
1:1
35' ГолPedro Silva Torrejon
46' Желтая карточкаШенгелия Леван
49' Желтая карточкаМладен Себастьян
61' Желтая карточкаХадзистравос Зисис
2:1
64' ГолPedro Silva Torrejon
2:2
71' ПенальтиKonstantinos Thimianis
83' Желтая карточкаKonstantinos Thimianis
3:2
84' ГолPedro Silva Torrejon
90'+5
Ход матча
15'
35'
46'
49'
64'
71'
84'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
26
Дуарте
Бруно
10
Хуанпи
Аньор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Панетоликос
Пансерраикос
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
105
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.25
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.19
|Льявас Георгиос
|2
|0.13
|Дуарте Фредерику
|2
|0.13
|Дуарте Бруно
|2
|0.13
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.06
|Малис Александрос
|1
|0.06
|Franco Baldassarra
|1
|0.06
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Шенгелия Леван
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.19
|Алексич Коста
|3
|0.19
|Konstantinos Thimianis
|3 (1)
|0.19
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.13
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.13
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.13
|Делияннидис Панайотис
|2
|0.13
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.06
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|4
|1
|Хуанпи Аньор
|4
|0
|Дуарте Бруно
|4
|0
|Карелис Никос
|3
|0
|Ойконому Мариос
|3
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Харис Мавриас
|1
|1
|Серхио Диас
|2
|0
|Шенгелия Леван
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Льявас Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|5
|1
|Стаикос Пасхалис
|6
|0
|Гайек Томаш
|1
|2
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Хован Адриан
|3
|0
|Данкерлёй Дамил
|3
|0
|Stavros Petravrakis
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Konstantinos Thimianis
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Делияннидис Панайотис
|2
|0
|Хадзистравос Зисис
|2
|0
|Пилеас Костас
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Mathias Tomas
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Пансерраикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
10
Панетоликос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
1
10
Панетоликос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Пансерраикос
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
6% (1)
81% (13)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
4
20
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
9%
5
50%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
11
22
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
5
45%
1
5%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
2
18%
10
45%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
12%
6
30%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90
Пропущено
26
29
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
6
23%
2
7%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
5
19%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0
Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2
Результаты матчей
Панетоликос
Пансерраикос
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
51
44
42
26
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
46
17
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
511
610
214
214
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6