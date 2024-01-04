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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Панетоликос
3:2
Конец матча
Пансерраикос
0'
0:1
15' Гол
Делияннидис Панайотис
1:1
35' Гол
Pedro Silva Torrejon
46' Желтая карточка
Шенгелия Леван
49' Желтая карточка
Младен Себастьян
61' Желтая карточка
Хадзистравос Зисис
2:1
64' Гол
Pedro Silva Torrejon
2:2
71' Пенальти
Konstantinos Thimianis
83' Желтая карточка
Konstantinos Thimianis
3:2
84' Гол
Pedro Silva Torrejon
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Делияннидис Панайотис
23'
Facundo Perez
Хуанпи Аньор
 
35'
Pedro Silva Torrejon
(Льявас Георгиос)
1:1
46'
Шенгелия Леван
Franco Baldassarra
 
46'
 
Данкерлёй Дамил
Мургос Саввас
46'
 
Варда Амр
Marios Sofianos
46'
 
Авлонитис Тасос
Stavros Petravrakis
46'
Шенгелия Леван
 
49'
Младен Себастьян
 
61'
 
Хадзистравос Зисис
64'
Pedro Silva Torrejon
2:1
71'
2:2
Konstantinos Thimianis
75'
Соуза Жоау Педру
Карелис Никос
 
75'
Белевонис Христос
Дуарте Фредерику
 
83'
 
Konstantinos Thimianis
83'
 
Вулери Каин
Алексич Коста
84'
Pedro Silva Torrejon
(Шенгелия Леван)
3:2
90'
 
Байрович Адмир
Maximiliano Moreira
90'
Ксенитидис Георгиос
Хацитеодоридис Илиас
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Капино
Стефанос
6
Ойконому
Мариос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
10
Хуанпи
Аньор
80
Franco
Baldassarra
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
7
Карелис
Никос
14
Дуарте
Фредерику
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
25
Гоцаманидис
Николаос
8
Konstantinos
Thimianis
3
Stavros
Petravrakis
26
Стаикос
Пасхалис
69
Maximiliano
Moreira
21
Мургос
Саввас
18
Хадзистравос
Зисис
23
Marios
Sofianos
14
Алексич
Коста
Панетоликос
3-5-2
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Пансерраикос

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
2:3
К
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
0:0
ВД
2:0
ВД
0:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
105

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.25
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.19
Льявас Георгиос 2 0.13
Дуарте Фредерику 2 0.13
Дуарте Бруно 2 0.13
Хацитеодоридис Илиас 1 0.06
Малис Александрос 1 0.06
Franco Baldassarra 1 0.06
Хуанпи Аньор 0 0
Шенгелия Леван 0 0
Facundo Perez 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.19
Алексич Коста 3 0.19
Konstantinos Thimianis 3 (1) 0.19
Мургос Саввас 2 (1) 0.13
Хадзистравос Зисис 2 0.13
Пилеас Костас 2 (1) 0.13
Делияннидис Панайотис 2 0.13
Бергстрём Эмиль 1 0.06
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Mathias Tomas 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 4 1
Хуанпи Аньор 4 0
Дуарте Бруно 4 0
Карелис Никос 3 0
Ойконому Мариос 3 0
Младен Себастьян 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Шенгелия Леван 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Малис Александрос 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 5 1
Стаикос Пасхалис 6 0
Гайек Томаш 1 2
Бергстрём Эмиль 2 1
Хован Адриан 3 0
Данкерлёй Дамил 3 0
Stavros Petravrakis 3 0
Мургос Саввас 3 0
Konstantinos Thimianis 3 0
Алексич Коста 3 0
Marios Sofianos 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Делияннидис Панайотис 2 0
Хадзистравос Зисис 2 0
Пилеас Костас 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Mathias Tomas 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Пансерраикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
10
Панетоликос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

1
10
Панетоликос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Пансерраикос
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
6% (1)
81% (13)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

4
20

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
9%
5
50%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

11
22
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
5
45%
1
5%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
2
18%
10
45%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
12%
6
30%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

26
29
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
6
23%
2
7%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
5
19%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0
Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2

Результаты матчей

Панетоликос
Пансерраикос

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1
4
4
1.5
4
2
2
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
6
1
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 16 12 2 2 43 - 11 38
2.
Панатинаикос
 16 12 1 3 43 - 11 37
3.
АЕК
 16 10 5 1 30 - 13 35
4.
Олимпиакос
 16 10 3 3 34 - 13 32
5.
Арис Салоники
 16 7 3 6 23 - 20 24
6.
Астерас
 16 7 2 7 21 - 26 23
7.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
8.
Атромитос
 16 4 7 5 21 - 27 19
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Панетоликос
 16 3 5 8 16 - 27 14
11.
Пансерраикос
 16 3 5 8 18 - 31 14
12.
Волос
 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Кифисиас
 16 2 5 9 16 - 38 11
14.
ПАС Янина
 16 1 6 9 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
4.
Олимпиакос
 8 6 0 2 23 - 9 17
5.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 4 16
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Атромитос
 8 3 5 0 12 - 7 14
8.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
9.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
10.
Пансерраикос
 6 3 2 1 10 - 7 11
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
ПАС Янина
 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 7 4 1 2 19 - 9 13
5.
Астерас
 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 10 0 3 7 8 - 24 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисиас
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
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Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Ламия Давид Симон 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
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