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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Атромитос
3:0
Конец матча
Кифисиас
0'
1:0
8' Гол
Юбитана Дензель
14' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
42' Желтая карточка
Nicolas Andereggen
43' Желтая карточка
Гобелич Марко
54' Желтая карточка
Юбитана Дензель
2:0
56' Гол
Куэн Андреас
57' Желтая карточка
Antonis Papasavas
3:0
78' Гол
Вергос Николаос
90' Желтая карточка
Andrews Tetteh
90'+8

Ход матча

8'
Юбитана Дензель
(Nicolaos Athanasiou)
1:0
14'
Гонсалес Эдер
 
42'
 
Nicolas Andereggen
43'
 
Гобелич Марко
54'
Юбитана Дензель
 
56'
Куэн Андреас
(Юбитана Дензель)
2:0
57'
 
Antonis Papasavas
63'
 
Илиев Илиан
Nicolas Andereggen
63'
 
Тьеви Бифума
Ипалибо Джек
68'
Вергос Николаос
Ангельски Кароль
 
68'
Кунде Пьер
Фридйонссон Самуэль
 
76'
Эрлингмарк Огюст
Гонсалес Эдер
 
77'
 
Nikolaos Peios
Antonis Papasavas
77'
 
Andrews Tetteh
Ожегович Огнен
77'
Georgios Tzovaras
Валенсия Диего
 
78'
Вергос Николаос
(Кунде Пьер)
3:0
82'
Диркс Тюр
Юбитана Дензель
 
85'
 
Клонаридис Виктор
Крисиума Матеус
90'
 
Andrews Tetteh

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 10
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Цидотас
Панайотис
19
Кивракидис
Кириакос
32
Имереков
Максим
33
Цавелас
Георгиос
3
Nicolaos
Athanasiou
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
8
Фридйонссон
Самуэль
11
Юбитана
Дензель
14
Ангельски
Кароль
18
Валенсия
Диего
99
Анагностопулос
Александрос
20
Гобелич
Марко
4
Ландре
Лоик
2
Вафеас
Никос
21
Масурас
Яннис
60
Georgios
Konstantakopoulos
6
Antonis
Papasavas
42
Ипалибо
Джек
17
Крисиума
Матеус
9
Ожегович
Огнен
33
Nicolas
Andereggen
Атромитос
4-3-3
Кифисиас
4-3-3

История личных встреч

Атромитос
Кифисиас

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робай Гаэтан 4 0.25
Вергос Николаос 4 (1) 0.25
Ангельски Кароль 3 (1) 0.19
Гонсалес Эдер 2 0.13
Юбитана Дензель 2 0.13
Lucas Acevedo 2 0.13
Валенсия Диего 1 (1) 0.06
Куэн Андреас 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 0.06
Камара Агибу 1 0.06
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кешрида Ваджди 5 0
Камара Агибу 5 0
Де Бок Лоренс 3 1
Lucas Acevedo 3 1
Цавелас Георгиос 4 0
Валенсия Диего 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Фридйонссон Самуэль 3 0
Юбитана Дензель 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Гонсалес Эдер 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Атромитос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Кифисиас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
0
Атромитос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Кифисиас
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

7
0
Атромитос
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Кифисиас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

11
0

Голы по времени матча

Забито

13
0
3 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

6
21
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
4
19%
16-30
2
33%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
50%
6
29%
76-90

Забито

9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 16
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

20
32
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
10%
7
22%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
9
45%
4
13%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
3
15%
10
31%
76-90

Забито

22
0
6 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 16
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Пропущено

26
53
15 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 15
2
8%
8
15%
1-15
2
8%
7
13%
16-30
11
42%
7
13%
31-45
4
15%
6
11%
46-60
1
4%
9
17%
61-75
6
23%
16
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисиас - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1
Кифисиас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0
Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Кифисиас - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисиас 2:1 ПАС Янина - Кифисиас 3:0 Франкс-Борен - Кифисиас 0:2 Аполлон Смирнис - Кифисиас 0:0

Результаты матчей

Атромитос
Кифисиас

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
3:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Кифисиас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
3
6
3
5
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
6
1.5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
3
13
5
11
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 16 12 2 2 43 - 11 38
2.
Панатинаикос
 16 12 1 3 43 - 11 37
3.
АЕК
 16 10 5 1 30 - 13 35
4.
Олимпиакос
 16 10 3 3 34 - 13 32
5.
Арис Салоники
 16 7 3 6 23 - 20 24
6.
Астерас
 16 7 2 7 21 - 26 23
7.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
8.
Атромитос
 16 4 7 5 21 - 27 19
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Панетоликос
 16 3 5 8 16 - 27 14
11.
Пансерраикос
 16 3 5 8 18 - 31 14
12.
Волос
 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Кифисиас
 16 2 5 9 16 - 38 11
14.
ПАС Янина
 16 1 6 9 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
4.
Олимпиакос
 8 6 0 2 23 - 9 17
5.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 4 16
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Атромитос
 8 3 5 0 12 - 7 14
8.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
9.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
10.
Пансерраикос
 6 3 2 1 10 - 7 11
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
Волос
 8 2 2 4 10 - 15 8
14.
ПАС Янина
 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 7 4 1 2 19 - 9 13
5.
Астерас
 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
7.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
8.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
9.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 10 0 3 7 8 - 24 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисиас
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Ламия Давид Симон 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 5
Ламия Пападопулос Кирьякос 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Юбитана Дензель сделал результативную передачу.
    • 56'
      Г О О О О Л - Куэн Андреас бьет в цель!
    • 54'
      Юбитана Дензель получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Гобелич Марко получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Николас Андерегген получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Гонсалес Эдер получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Nicolaos Athanasiou сделал результативную передачу.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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