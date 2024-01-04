Тур: 16. Стадион: Перистери.
0'
1:0
8' ГолЮбитана Дензель
14' Желтая карточкаГонсалес Эдер
42' Желтая карточкаNicolas Andereggen
43' Желтая карточкаГобелич Марко
54' Желтая карточкаЮбитана Дензель
2:0
56' ГолКуэн Андреас
57' Желтая карточкаAntonis Papasavas
3:0
78' ГолВергос Николаос
90' Желтая карточкаAndrews Tetteh
90'+8
Ход матча
8'
14'
43'
54'
56'
2:0
78'
3:0
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
30
Куэн
Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
История личных встреч
Атромитос
Кифисиас
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робай Гаэтан
|4
|0.25
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.25
|Ангельски Кароль
|3 (1)
|0.19
|Гонсалес Эдер
|2
|0.13
|Юбитана Дензель
|2
|0.13
|Lucas Acevedo
|2
|0.13
|Валенсия Диего
|1 (1)
|0.06
|Куэн Андреас
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.06
|Камара Агибу
|1
|0.06
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кешрида Ваджди
|5
|0
|Камара Агибу
|5
|0
|Де Бок Лоренс
|3
|1
|Lucas Acevedo
|3
|1
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Валенсия Диего
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Юбитана Дензель
|3
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Атромитос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Кифисиас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
0
Атромитос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Кифисиас
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
7
0
Атромитос
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Кифисиас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
11
0
Голы по времени матча
Забито
13
0
3 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
4
19%
16-30
2
33%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
50%
6
29%
76-90
Забито
9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 16
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
20
32
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
10%
7
22%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
9
45%
4
13%
31-45
4
20%
4
13%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
3
15%
10
31%
76-90
Забито
22
0
6 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 16
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Пропущено
26
53
15 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 15
2
8%
8
15%
1-15
2
8%
7
13%
16-30
11
42%
7
13%
31-45
4
15%
6
11%
46-60
1
4%
9
17%
61-75
6
23%
16
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисиас - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1
Кифисиас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0
Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Кифисиас - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисиас 2:1 ПАС Янина - Кифисиас 3:0 Франкс-Борен - Кифисиас 0:2 Аполлон Смирнис - Кифисиас 0:0
Результаты матчей
Атромитос
Кифисиас
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
3:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Кифисиас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
36
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
511
313
511
214
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 5
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|6