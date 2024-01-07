Тур: 17. Стадион: Serres Municipal Stadium.
0:1
Второй тайм: 80'
0'
4' Желтая карточкаЛандре Лоик
11' Желтая карточкаБотия Альберто
0:1
43' ГолТьеви Бифума
49' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
60' Желтая карточкаAndrews Tetteh
Ход матча
4'
11'
43'
49'
60'
61'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
31
Цапан
Лука
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Тьеви БифумаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
История личных встреч
Пансерраикос
Кифисиас
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
45
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.18
|Алексич Коста
|3
|0.18
|Konstantinos Thimianis
|3 (1)
|0.18
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.12
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.12
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.12
|Делияннидис Панайотис
|2
|0.12
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.06
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стаикос Пасхалис
|7
|0
|Уэдраого Исмаила
|5
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Хован Адриан
|3
|0
|Данкерлёй Дамил
|3
|0
|Stavros Petravrakis
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Konstantinos Thimianis
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Делияннидис Панайотис
|2
|0
|Хадзистравос Зисис
|2
|0
|Пилеас Костас
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Mathias Tomas
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кифисиас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
0
Пансерраикос
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (10)
0% (0)
0% (0)
Кифисиас
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
6
0
Пансерраикос
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
6% (1)
13% (2)
Кифисиас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
9
0
Голы по времени матча
Забито
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
7
21
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
14%
1
5%
1-15
2
29%
4
19%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
29%
5
24%
61-75
1
14%
6
29%
76-90
Забито
10
0
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 16
5
50%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
22
32
5 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
5%
7
22%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
10
45%
10
31%
76-90
Забито
20
0
12 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 0
5 Не забивали 16
6
30%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
29
53
9 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 15
2
7%
8
15%
1-15
4
14%
7
13%
16-30
3
10%
7
13%
31-45
3
10%
6
11%
46-60
6
21%
9
17%
61-75
11
38%
16
30%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2
Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0
Кифисиас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1
Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Кифисиас - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисиас 2:1 ПАС Янина - Кифисиас 3:0 Франкс-Борен - Кифисиас 0:2
Результаты матчей
Пансерраикос
Кифисиас
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
3:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
Кифисиас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
63
42
36
15
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
34
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
610
313
214
214
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|43 - 11
|38
|2.
|16
|12
|1
|3
|43 - 11
|37
|3.
|16
|10
|5
|1
|30 - 13
|35
|4.
|16
|10
|3
|3
|34 - 13
|32
|5.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|6.
|16
|7
|2
|7
|21 - 26
|23
|7.
|2:0
|17
|5
|7
|5
|23 - 27
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 27
|20
|9.
|16
|3
|6
|7
|13 - 26
|15
|10.
|16
|3
|5
|8
|16 - 27
|14
|11.
|0:1
|17
|3
|5
|9
|18 - 32
|14
|12.
|0:2
|17
|3
|5
|9
|15 - 32
|14
|13.
|1:0
|17
|3
|5
|9
|17 - 38
|14
|14.
|16
|1
|6
|9
|15 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|24 - 2
|25
|2.
|8
|6
|2
|0
|16 - 3
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|4.
|8
|6
|0
|2
|23 - 9
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|22 - 4
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|2:0
|8
|3
|5
|0
|12 - 7
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|12.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|13 - 19
|10
|13.
|0:2
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 7
|21
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|19 - 9
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|2:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|7.
|0:2
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|9.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|10.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|4 - 19
|4
|11.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|12.
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|13.
|0:1
|10
|0
|3
|7
|8 - 24
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 5