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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Пансерраикос
0:1
Второй тайм: 80'
Кифисиас
0'
4' Желтая карточка
Ландре Лоик
11' Желтая карточка
Ботия Альберто
0:1
43' Гол
Тьеви Бифума
49' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
60' Желтая карточка
Andrews Tetteh
61' Желтая карточка

Ход матча

4'
 
Ландре Лоик
8'
Mathias Tomas
Хадзистравос Зисис
 
9'
 
Ботия Альберто
Ландре Лоик
11'
 
Ботия Альберто
43'
0:1
Тьеви Бифума
(Antonis Papasavas)
46'
 
Крисиума Матеус
Клонаридис Виктор
47'
 
Вафеас Никос
Ботия Альберто
49'
Стаикос Пасхалис
 
60'
 
Andrews Tetteh
61'
 
62'
Бетанкор Хефте
Мургос Саввас
 
62'
Angelos Ikonomou
Стаикос Пасхалис
 
75'
Вулери Каин
Алексич Коста
 
78'
 
Nicolas Andereggen
Тьеви Бифума
78'
 
Georgios Konstantakopoulos
Илиев Илиан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Пансерраикос
Ничья
Кифисиас
5.06
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3.80
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4.15
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Все Коэффициенты
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
31
Бергстрём
Эмиль
8
Konstantinos
Thimianis
2
Пилеас
Костас
69
Maximiliano
Moreira
26
Стаикос
Пасхалис
21
Мургос
Саввас
18
Хадзистравос
Зисис
7
Варда
Амр
14
Алексич
Коста
1
Кристинссон
Огмундур
21
Масурас
Яннис
4
Ландре
Лоик
31
Цапан
Лука
20
Гобелич
Марко
5
Nikolaos
Peios
6
Antonis
Papasavas
22
Илиев
Илиан
19
Клонаридис
Виктор
10
Andrews
Tetteh
23
Тьеви
Бифума
Пансерраикос
4-2-3-1
Кифисиас
4-3-3

История личных встреч

Пансерраикос
Кифисиас

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
4:4
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
45

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.18
Алексич Коста 3 0.18
Konstantinos Thimianis 3 (1) 0.18
Мургос Саввас 2 (1) 0.12
Хадзистравос Зисис 2 0.12
Пилеас Костас 2 (1) 0.12
Делияннидис Панайотис 2 0.12
Бергстрём Эмиль 1 0.06
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Mathias Tomas 0 0
Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стаикос Пасхалис 7 0
Уэдраого Исмаила 5 1
Гайек Томаш 1 2
Бергстрём Эмиль 2 1
Хован Адриан 3 0
Данкерлёй Дамил 3 0
Stavros Petravrakis 3 0
Мургос Саввас 3 0
Konstantinos Thimianis 3 0
Алексич Коста 3 0
Marios Sofianos 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Делияннидис Панайотис 2 0
Хадзистравос Зисис 2 0
Пилеас Костас 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Mathias Tomas 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Пансерраикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кифисиас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
0
Пансерраикос
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (10)
0% (0)
0% (0)
Кифисиас
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

6
0
Пансерраикос
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
6% (1)
13% (2)
Кифисиас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

9
0

Голы по времени матча

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
21
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
14%
1
5%
1-15
2
29%
4
19%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
29%
5
24%
61-75
1
14%
6
29%
76-90

Забито

10
0
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 16
5
50%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

22
32
5 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
5%
7
22%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
10
45%
10
31%
76-90

Забито

20
0
12 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 0
5 Не забивали 16
6
30%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

29
53
9 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 15
2
7%
8
15%
1-15
4
14%
7
13%
16-30
3
10%
7
13%
31-45
3
10%
6
11%
46-60
6
21%
9
17%
61-75
11
38%
16
30%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2
Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0
Кифисиас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1
Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Кифисиас - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисиас 2:1 ПАС Янина - Кифисиас 3:0 Франкс-Борен - Кифисиас 0:2

Результаты матчей

Пансерраикос
Кифисиас

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
3:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
Кифисиас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
2
1.5
3
6
1
5
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
3
4
2
8
1.5
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
3
13
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 16 12 2 2 43 - 11 38
2.
Панатинаикос
 16 12 1 3 43 - 11 37
3.
АЕК
 16 10 5 1 30 - 13 35
4.
Олимпиакос
 16 10 3 3 34 - 13 32
5.
Арис Салоники
 16 7 3 6 23 - 20 24
6.
Астерас
 16 7 2 7 21 - 26 23
7.
Атромитос
 2:0 17 5 7 5 23 - 27 22
8.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Панетоликос
 16 3 5 8 16 - 27 14
11.
Пансерраикос
 0:1 17 3 5 9 18 - 32 14
12.
Волос
 0:2 17 3 5 9 15 - 32 14
13.
Кифисиас
 1:0 17 3 5 9 17 - 38 14
14.
ПАС Янина
 16 1 6 9 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
4.
Олимпиакос
 8 6 0 2 23 - 9 17
5.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 4 16
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Атромитос
 2:0 8 3 5 0 12 - 7 14
8.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
9.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
10.
Пансерраикос
 0:1 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 1:0 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
Волос
 0:2 9 2 2 5 10 - 17 8
14.
ПАС Янина
 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 7 4 1 2 19 - 9 13
5.
Астерас
 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
Атромитос
 2:0 9 2 2 5 11 - 20 8
7.
Волос
 0:2 8 1 3 4 5 - 15 6
8.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
9.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
Кифисиас
 1:0 8 1 1 6 4 - 19 4
11.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
12.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
13.
Пансерраикос
 0:1 10 0 3 7 8 - 24 3
14.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Ламия Давид Симон 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Antonis Papasavas сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Тьеви Бифума бьет в цель!
  • 11'
    Ботия Альберто получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    Пансерраикос
    Ничья
    Кифисиас
    5.06
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