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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Волос
0:2
Второй тайм: 90'
Атромитос
0'
0:1
25' Гол
Ангельски Кароль
45' Желтая карточка
Главчич Неманья
51' Желтая карточка
Тахатос Эфстатиос
0:2
58' Пенальти
Ангельски Кароль
68' Желтая карточка
Бертолио Факундо
68' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
76' Желтая карточка
Валенсия Диего
84' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст

Ход матча

10'
Луна Антонио
Georgios Mygas
 
25'
0:1
Ангельски Кароль
(Юбитана Дензель)
40'
 
Эрлингмарк Огюст
Фридйонссон Самуэль
45'
Главчич Неманья
 
46'
Тахатос Эфстатиос
Alexis Kalogeropoulos
 
51'
Тахатос Эфстатиос
 
58'
0:2
Ангельски Кароль
59'
Кицос Фотис
Maximiliano Comba
 
60'
Бертолио Факундо
Тахатос Эфстатиос
 
65'
 
Вергос Николаос
Ангельски Кароль
68'
Бертолио Факундо
 
68'
 
Де Бок Лоренс
76'
 
Валенсия Диего
82'
 
Куэн Андреас
Гонсалес Эдер
82'
 
Диркс Тюр
Юбитана Дензель
84'
 
Эрлингмарк Огюст

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Атромитос
8.18
3.75
3.20
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Все Коэффициенты
12
Костич
Иван
4
Асланидис
Кириакос
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
22
Georgios
Mygas
7
Делетич
Милош
11
Главчич
Неманья
10
Труйе
Алексис
20
Maximiliano
Comba
45
Мораитис
Панагиотис
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
16
Цидотас
Панайотис
44
Dimitrios
Tsakmakis
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
26
Кунде
Пьер
8
Фридйонссон
Самуэль
11
Юбитана
Дензель
14
Ангельски
Кароль
18
Валенсия
Диего
Волос
4-4-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Волос
Атромитос

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
ТМК
0:1
С
2:1
С
0:2
ТМК
0:2
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
1:2
С
2:3
С
0:0
К
0:2
К
0:3
С
2:3

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.14

Среднее время на гол

75
78

Всего голов

4
16

Голов в среднем за матч

0.57
1.6

Среднее время на гол

157
56

Всего голов

16
24

Голов в среднем за матч

0.94
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

95
63

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.18
Maximiliano Comba 3 0.18
Гарсия Хуан Мануэль 2 (1) 0.12
Мораитис Панагиотис 2 (1) 0.12
Алхо Николай 1 0.06
Бертолио Факундо 1 0.06
Сьелис Христос 1 0.06
Труйе Алексис 1 (1) 0.06
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (2) 0.29
Робай Гаэтан 4 0.24
Вергос Николаос 4 (1) 0.24
Юбитана Дензель 2 0.12
Гонсалес Эдер 2 0.12
Lucas Acevedo 2 0.12
Валенсия Диего 1 (1) 0.06
Куэн Андреас 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 0.06
Камара Агибу 1 0.06
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Главчич Неманья 6 0
Maximiliano Comba 6 0
Georgios Mygas 3 1
Гарсия Хуан Мануэль 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Делетич Милош 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Асланидис Кириакос 3 0
Alexis Kalogeropoulos 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Сьелис Христос 2 0
Труйе Алексис 2 0
Алхо Николай 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 1
Кешрида Ваджди 5 0
Камара Агибу 5 0
Lucas Acevedo 3 1
Цавелас Георгиос 4 0
Валенсия Диего 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Фридйонссон Самуэль 3 0
Юбитана Дензель 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Гонсалес Эдер 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0

Результаты матчей

Волос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Атромитос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
6
Волос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Атромитос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

4
13
Волос
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Атромитос
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
9
45%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
2
14%
3
15%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
4
31%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
6
38%
2
33%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
3
50%
76-90

Забито

15
22
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
7%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
6
40%
5
23%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
2
13%
7
32%
76-90

Пропущено

30
26
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
2
7%
2
8%
1-15
1
3%
2
8%
16-30
9
30%
11
42%
31-45
8
27%
4
15%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
3
10%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0
Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1
Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисиас - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2

Результаты матчей

Волос
Атромитос

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
3:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Волос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 16 12 2 2 43 - 11 38
2.
Панатинаикос
 16 12 1 3 43 - 11 37
3.
АЕК
 16 10 5 1 30 - 13 35
4.
Олимпиакос
 16 10 3 3 34 - 13 32
5.
Арис Салоники
 16 7 3 6 23 - 20 24
6.
Астерас
 16 7 2 7 21 - 26 23
7.
Атромитос
 2:0 17 5 7 5 23 - 27 22
8.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Пансерраикос
 1:1 17 3 6 8 19 - 32 15
11.
Панетоликос
 16 3 5 8 16 - 27 14
12.
Волос
 0:2 17 3 5 9 15 - 32 14
13.
Кифисиас
 1:1 17 2 6 9 17 - 39 12
14.
ПАС Янина
 16 1 6 9 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 16 - 8 20
4.
Олимпиакос
 8 6 0 2 23 - 9 17
5.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 4 16
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Атромитос
 2:0 8 3 5 0 12 - 7 14
8.
Пансерраикос
 1:1 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
10.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 1:1 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
Волос
 0:2 9 2 2 5 10 - 17 8
14.
ПАС Янина
 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 7 4 1 2 19 - 9 13
5.
Астерас
 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
Атромитос
 2:0 9 2 2 5 11 - 20 8
7.
Волос
 0:2 8 1 3 4 5 - 15 6
8.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
9.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 1:1 10 0 3 7 8 - 24 3
13.
Панетоликос
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Кифисиас
 1:1 8 0 2 6 4 - 20 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Ламия Давид Симон 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Волос
    Ничья
    Атромитос
    8.18
    3.75
    3.20
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