Тур: 17. Стадион: Пантессалико.
0'
0:1
25' ГолАнгельски Кароль
39' Желтая карточкаAlexis Kalogeropoulos
45' Желтая карточкаГлавчич Неманья
51' Желтая карточкаТахатос Эфстатиос
0:2
59' ПенальтиАнгельски Кароль
68' Желтая карточкаБертолио Факундо
68' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
76' Желтая карточкаВаленсия Диего
84' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
1:2
90' ГолМораитис Панагиотис
90'+8
Ход матча
25'
45'
59'
0:2
68'
68'
76'
84'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
12
Костич
Иван
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Кицос ФотисЗащитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Волос
Атромитос
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.14
Среднее время на гол
75
78
Всего голов
4
16
Голов в среднем за матч
0.57
1.6
Среднее время на гол
157
56
Всего голов
16
24
Голов в среднем за матч
0.94
1.41
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
95
63
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.18
|Maximiliano Comba
|3
|0.18
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.18
|Гарсия Хуан Мануэль
|2 (1)
|0.12
|Алхо Николай
|1
|0.06
|Бертолио Факундо
|1
|0.06
|Сьелис Христос
|1
|0.06
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.06
|Луна Антонио
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|5 (2)
|0.29
|Робай Гаэтан
|4
|0.24
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.24
|Юбитана Дензель
|2
|0.12
|Гонсалес Эдер
|2
|0.12
|Lucas Acevedo
|2
|0.12
|Валенсия Диего
|1 (1)
|0.06
|Куэн Андреас
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.06
|Камара Агибу
|1
|0.06
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Главчич Неманья
|6
|0
|Maximiliano Comba
|6
|0
|Georgios Mygas
|3
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Делетич Милош
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Асланидис Кириакос
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Сьелис Христос
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|4
|1
|Кешрида Ваджди
|5
|0
|Валенсия Диего
|5
|0
|Камара Агибу
|5
|0
|Lucas Acevedo
|3
|1
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Юбитана Дензель
|3
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
Результаты матчей
Волос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Атромитос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
6
Волос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Атромитос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
4
13
Волос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Атромитос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
42%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
9
43%
31-45
4
25%
4
19%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
4
31%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
6
38%
2
33%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
3
50%
76-90
Забито
16
24
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
6
38%
6
25%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
32
27
13 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
2
6%
2
7%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
9
28%
11
41%
31-45
9
28%
4
15%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
3
9%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0
Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1
Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисиас - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2
Результаты матчей
Волос
Атромитос
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
3:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Волос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
512
611
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|1 5