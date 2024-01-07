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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Волос
1:2
Конец матча
Атромитос
0'
0:1
25' Гол
Ангельски Кароль
39' Желтая карточка
Alexis Kalogeropoulos
45' Желтая карточка
Главчич Неманья
51' Желтая карточка
Тахатос Эфстатиос
0:2
59' Пенальти
Ангельски Кароль
68' Желтая карточка
Бертолио Факундо
68' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
76' Желтая карточка
Валенсия Диего
84' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
1:2
90' Гол
Мораитис Панагиотис
90'+8
12
Костич
Иван
4
Асланидис
Кириакос
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
22
Georgios
Mygas
7
Делетич
Милош
11
Главчич
Неманья
10
Труйе
Алексис
20
Maximiliano
Comba
45
Мораитис
Панагиотис
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
16
Цидотас
Панайотис
44
Dimitrios
Tsakmakis
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
26
Кунде
Пьер
8
Фридйонссон
Самуэль
11
Юбитана
Дензель
14
Ангельски
Кароль
18
Валенсия
Диего
Волос
4-4-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Волос
Атромитос

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
ТМК
0:1
С
2:1
С
0:2
ТМК
0:2
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
1:2
С
2:3
С
0:0
К
0:2
К
0:3
С
2:3

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.14

Среднее время на гол

75
78

Всего голов

4
16

Голов в среднем за матч

0.57
1.6

Среднее время на гол

157
56

Всего голов

16
24

Голов в среднем за матч

0.94
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

95
63

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.18
Maximiliano Comba 3 0.18
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.18
Гарсия Хуан Мануэль 2 (1) 0.12
Алхо Николай 1 0.06
Бертолио Факундо 1 0.06
Сьелис Христос 1 0.06
Труйе Алексис 1 (1) 0.06
Луна Антонио 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Главчич Неманья 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (2) 0.29
Робай Гаэтан 4 0.24
Вергос Николаос 4 (1) 0.24
Юбитана Дензель 2 0.12
Гонсалес Эдер 2 0.12
Lucas Acevedo 2 0.12
Валенсия Диего 1 (1) 0.06
Куэн Андреас 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 0.06
Камара Агибу 1 0.06
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Главчич Неманья 6 0
Maximiliano Comba 6 0
Georgios Mygas 3 1
Гарсия Хуан Мануэль 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Alexis Kalogeropoulos 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Делетич Милош 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Асланидис Кириакос 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Сьелис Христос 2 0
Труйе Алексис 2 0
Алхо Николай 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 1
Кешрида Ваджди 5 0
Валенсия Диего 5 0
Камара Агибу 5 0
Lucas Acevedo 3 1
Цавелас Георгиос 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Фридйонссон Самуэль 3 0
Юбитана Дензель 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0

Результаты матчей

Волос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Атромитос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
6
Волос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Атромитос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

4
13
Волос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Атромитос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
42%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
9
43%
31-45
4
25%
4
19%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
2
13%
4
19%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
4
31%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
6
38%
2
33%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
3
50%
76-90

Забито

16
24
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
6
38%
6
25%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

32
27
13 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
2
6%
2
7%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
9
28%
11
41%
31-45
9
28%
4
15%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
3
9%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0
Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1
Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисиас - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2

Результаты матчей

Волос
Атромитос

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
3:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Волос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 17 12 2 3 44 - 13 38
3.
АЕК
 17 11 5 1 32 - 14 38
4.
Олимпиакос
 17 10 3 4 35 - 15 32
5.
Арис Салоники
 17 8 3 6 25 - 21 27
6.
Астерас
 17 7 2 8 22 - 28 23
7.
Атромитос
 17 5 7 5 23 - 28 22
8.
Ламия
 17 5 6 6 19 - 28 21
9.
ОФИ
 17 3 7 7 14 - 27 16
10.
Пансерраикос
 17 3 6 8 19 - 32 15
11.
Панетоликос
 17 3 5 9 17 - 29 14
12.
Волос
 17 3 5 9 16 - 32 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 17 2 6 9 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Атромитос
 8 3 5 0 12 - 7 14
8.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 10 13
9.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
3.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
8.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
9.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 10 0 3 7 8 - 24 3
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Ламия Давид Симон 1 5
Олимпиакос Рецос Панайотис 1 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Alexios Kalogeropoulos уходит с поля. Тахатос Эфстатиос выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Волос 1:2 Атромитос онлайн

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