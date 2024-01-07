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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Панатинаикос
2:1
Конец матча
Панетоликос
0'
43' Желтая карточка
Facundo Perez
1:0
51' Гол
Шпорар Андраж
55' Желтая карточка
Джуричич Филип
2:0
89' Гол
Шпорар Андраж
2:1
90' Гол
Шенгелия Леван
90' Желтая карточка
Младен Себастьян
90' Желтая карточка
Едвай Тин
90'+7
12
Лодыгин
Юрий
2
Вагианнидис
Георгиос
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
52
Де
Вильена
Тонни
16
Гнезда-Черин
Адам
31
Джуричич
Филип
6
Зека
Карлос
17
Мансини
Даниэль
7
Иоаннидис
Фотис
1
Капино
Стефанос
5
Младен
Себастьян
47
Малис
Александрос
6
Ойконому
Мариос
35
Харис
Мавриас
12
Хацитеодоридис
Илиас
34
Facundo
Perez
80
Franco
Baldassarra
54
Льявас
Георгиос
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
Панатинаикос
4-2-3-1
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

Панатинаикос
Панетоликос

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

26 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
18 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.7%
30.8%
11.5%
15 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:5
С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
3:1
С
0:0
С
4:0
С
0:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
4:0
С
0:0
С
4:2
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
КГ
3:1
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

32
12

Голов в среднем за матч

2.46
0.92

Среднее время на гол

36
97

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.54
0.38

Среднее время на гол

167
234

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.5
0.65

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

60
137

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 8 (4) 0.47
Шпорар Андраж 6 (2) 0.35
Паласиос Себастьян 4 0.24
Еремеефф Александер 4 0.24
Бернард Дуарте 3 0.18
Джуричич Филип 3 0.18
Мансини Даниэль 2 0.12
Гнезда-Черин Адам 2 0.12
Вербич Беньямин 2 0.12
Виллиан Арао 2 0.12
Канталапьерда Аитор 2 (1) 0.12
Младенович Филип 1 0.06
Де Вильена Тонни 1 0.06
Магнуссон Хёрдур 1 0.06
Вагианнидис Георгиос 1 0.06
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.24
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.18
Льявас Георгиос 2 0.12
Дуарте Фредерику 2 0.12
Дуарте Бруно 2 0.12
Шенгелия Леван 1 0.06
Хацитеодоридис Илиас 1 0.06
Малис Александрос 1 0.06
Franco Baldassarra 1 0.06
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 4 0
Виллиан Арао 2 1
Джуричич Филип 3 0
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Бернард Дуарте 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 5 1
Младен Себастьян 4 0
Хуанпи Аньор 4 0
Дуарте Бруно 4 0
Карелис Никос 3 0
Ойконому Мариос 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Шенгелия Леван 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Малис Александрос 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Панетоликос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7
Панатинаикос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Панетоликос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

17
11
Панатинаикос
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Панетоликос
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

20
18

Голы по времени матча

Забито

23
7
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
4
17%
1
14%
1-15
1
4%
3
43%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
43%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
1
17%
4
24%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
1
17%
4
24%
76-90

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
11%
1
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
4
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
26%
3
27%
61-75
6
32%
3
27%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

42
18
18 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 6
1 Не забивали 7
6
14%
2
11%
1-15
2
5%
3
17%
16-30
10
24%
4
22%
31-45
5
12%
0
0%
46-60
8
19%
3
17%
61-75
11
26%
6
33%
76-90

Пропущено

14
28
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
14%
6
21%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
3
21%
5
18%
31-45
3
21%
3
11%
46-60
4
29%
4
14%
61-75
1
7%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2
Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5
Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2
Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0

Результаты матчей

Панатинаикос
Панетоликос

Точный счет

5:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
4
4
4
4
2.5
2
6
3
5
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
3
1.5
1
8
4
5
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
10
7
13
4
1.5
5
12
8
9
2.5
2
15
5
12
3.5
3
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 1:2 17 12 2 3 44 - 13 38
3.
АЕК
 0:0 17 10 6 1 30 - 13 36
4.
Олимпиакос
 0:0 17 10 4 3 34 - 13 33
5.
Арис Салоники
 2:1 17 8 3 6 25 - 21 27
6.
Астерас
 17 7 2 8 22 - 28 23
7.
Атромитос
 17 5 7 5 23 - 28 22
8.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Пансерраикос
 17 3 6 8 19 - 32 15
11.
Панетоликос
 17 3 5 9 17 - 29 14
12.
Волос
 17 3 5 9 16 - 32 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 17 2 6 9 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:2 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 2:1 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 0:0 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 0:0 9 6 1 2 23 - 9 18
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Атромитос
 8 3 5 0 12 - 7 14
8.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
10.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
АЕК
 0:0 9 4 4 1 14 - 10 16
3.
Олимпиакос
 0:0 8 4 3 1 11 - 4 15
4.
ПАОК
 1:2 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
8.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
9.
Арис Салоники
 2:1 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 10 0 3 7 8 - 24 3
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Ламия Давид Симон 1 5
Панетоликос Facundo Perez 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Факундо Перес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Панатинаикос 2:1 Панетоликос онлайн

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