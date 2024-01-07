Тур: 17. Стадион: Апостолос Николаидис.
2:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаFacundo Perez
1:0
51' ГолШпорар Андраж
55' Желтая карточкаДжуричич Филип
2:0
89' ГолШпорар Андраж
2:1
90' ГолШенгелия Леван
90' Желтая карточкаМладен Себастьян
90' Желтая карточкаЕдвай Тин
90'+7
Ход матча
43'
51'
1:0
55'
89'
2:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elton Fikaj
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Панатинаикос
Панетоликос
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
26 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
18 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.7%
30.8%
11.5%
15 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
12
Голов в среднем за матч
2.46
0.92
Среднее время на гол
36
97
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.54
0.38
Среднее время на гол
167
234
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
1.5
0.65
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
60
137
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|0.47
|Шпорар Андраж
|6 (2)
|0.35
|Паласиос Себастьян
|4
|0.24
|Еремеефф Александер
|4
|0.24
|Бернард Дуарте
|3
|0.18
|Джуричич Филип
|3
|0.18
|Мансини Даниэль
|2
|0.12
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.12
|Вербич Беньямин
|2
|0.12
|Виллиан Арао
|2
|0.12
|Канталапьерда Аитор
|2 (1)
|0.12
|Младенович Филип
|1
|0.06
|Де Вильена Тонни
|1
|0.06
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.06
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.06
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.24
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.18
|Льявас Георгиос
|2
|0.12
|Дуарте Фредерику
|2
|0.12
|Дуарте Бруно
|2
|0.12
|Шенгелия Леван
|1
|0.06
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.06
|Малис Александрос
|1
|0.06
|Franco Baldassarra
|1
|0.06
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|4
|0
|Виллиан Арао
|2
|1
|Джуричич Филип
|3
|0
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Бернард Дуарте
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|5
|1
|Младен Себастьян
|4
|0
|Хуанпи Аньор
|4
|0
|Дуарте Бруно
|4
|0
|Карелис Никос
|3
|0
|Ойконому Мариос
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Харис Мавриас
|1
|1
|Серхио Диас
|2
|0
|Шенгелия Леван
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Льявас Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Панетоликос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
7
Панатинаикос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Панетоликос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
17
11
Панатинаикос
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Панетоликос
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
23
7
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
4
17%
1
14%
1-15
1
4%
3
43%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
43%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
1
17%
4
24%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
1
17%
4
24%
76-90
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
11%
1
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
4
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
26%
3
27%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
42
18
18 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 6
1 Не забивали 7
6
14%
2
11%
1-15
2
5%
3
17%
16-30
10
24%
4
22%
31-45
5
12%
0
0%
46-60
8
19%
3
17%
61-75
11
26%
6
33%
76-90
Пропущено
14
28
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
14%
6
21%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
3
21%
5
18%
31-45
3
21%
3
11%
46-60
4
29%
4
14%
61-75
1
7%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2
Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5
Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2
Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0
Результаты матчей
Панатинаикос
Панетоликос
Точный счет
5:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
26
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
63
18
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
107
134
512
89
215
512
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|45 - 12
|40
|2.
|1:2
|17
|12
|2
|3
|44 - 13
|38
|3.
|0:0
|17
|10
|6
|1
|30 - 13
|36
|4.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|34 - 13
|33
|5.
|2:1
|17
|8
|3
|6
|25 - 21
|27
|6.
|17
|7
|2
|8
|22 - 28
|23
|7.
|17
|5
|7
|5
|23 - 28
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 27
|20
|9.
|16
|3
|6
|7
|13 - 26
|15
|10.
|17
|3
|6
|8
|19 - 32
|15
|11.
|17
|3
|5
|9
|17 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 32
|14
|13.
|17
|2
|6
|9
|17 - 27
|12
|14.
|17
|2
|6
|9
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|9
|8
|1
|0
|24 - 2
|25
|2.
|2:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|3.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|16 - 3
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 5
|19
|5.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|18
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|8
|3
|5
|0
|12 - 7
|14
|8.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 19
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 7
|21
|2.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|4.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|6.
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|7.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|9.
|2:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|10.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|11.
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|12.
|10
|0
|3
|7
|8 - 24
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|4 - 20
|2
|14.
|9
|0
|2
|7
|6 - 18
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Панетоликос
|Facundo Perez
|1 5