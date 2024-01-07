Тур: 17. Стадион: Зоссимадес.
0'
0:1
10' ГолJuan Bautista Miritello
1:1
32' ГолПамлидис Георгиос
2:1
36' ГолЛео Жан-Батист
90' Желтая карточкаЦаусис Мариос
90' Желтая карточкаЦимас Панайотис
90'+5
Ход матча
10'
32'
36'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
-
30 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
ПАС Янина
Астерас
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
25 матчей
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
8%
68%
24%
2 победы 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.17
1.15
Среднее время на гол
77
78
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.46
1.17
Среднее время на гол
61
77
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.32
1.16
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
77
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.18
|Конде Педро
|3 (2)
|0.18
|Памлидис Георгиос
|2
|0.12
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.12
|Цаусис Мариос
|1
|0.06
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.06
|Лео Жан-Батист
|1
|0.06
|Цимас Панайотис
|1
|0.06
|Киакос Яннис
|1
|0.06
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.06
|Kevin Rosero
|1
|0.06
|Сория Карлес
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|0.47
|Рехис Франсеск
|3 (1)
|0.18
|Калцас Никос
|2
|0.12
|Бартоло Хулиан
|2
|0.12
|Vasilios Mantzis
|2
|0.12
|Жуканович Эрвин
|2
|0.12
|Альварес Федерико
|1
|0.06
|Мунафо Хуан
|1
|0.06
|Dino Grozdanic
|1
|0.06
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Nikolaos Zouglis
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
|Костаньо Хосе
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|6
|1
|Эррамуспе Родриго
|6
|0
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Цимас Панайотис
|6
|0
|Карахалиос Зисис
|2
|2
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Ринстра Дан
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Kevin Rosero
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|3
|1
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Рехис Франсеск
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Госс Шон
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Nikolaos Zouglis
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Астерас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
ПАС Янина
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Астерас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
4
9
ПАС Янина
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Астерас
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
4
36%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
33%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
17
18
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
5
29%
29%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
2
12%
7
39%
76-90
Забито
16
22
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
3
19%
6
27%
1-15
4
25%
4
18%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Пропущено
27
28
17 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
8
30%
30%
4
14%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
4
15%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1
ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисиас 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2
Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1
Результаты матчей
ПАС Янина
Астерас
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
26
36
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
512
710
116
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|45 - 12
|40
|2.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|43 - 11
|39
|3.
|16
|10
|5
|1
|30 - 13
|35
|4.
|16
|10
|3
|3
|34 - 13
|32
|5.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|6.
|17
|7
|2
|8
|22 - 28
|23
|7.
|17
|5
|7
|5
|23 - 28
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 27
|20
|9.
|16
|3
|6
|7
|13 - 26
|15
|10.
|17
|3
|6
|8
|19 - 32
|15
|11.
|17
|3
|5
|9
|17 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 32
|14
|13.
|17
|2
|6
|9
|17 - 27
|12
|14.
|17
|2
|6
|9
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|8
|1
|0
|24 - 2
|25
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|8
|6
|2
|0
|16 - 3
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 5
|19
|5.
|8
|6
|0
|2
|23 - 9
|17
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|8
|3
|5
|0
|12 - 7
|14
|8.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 19
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 7
|21
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|19 - 9
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|6.
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|7.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|9.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|10.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|11.
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|12.
|10
|0
|3
|7
|8 - 24
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|4 - 20
|2
|14.
|9
|0
|2
|7
|6 - 18
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Панетоликос
|Facundo Perez
|1 5