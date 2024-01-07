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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
ПАС Янина
2:1
Конец матча
Астерас
0'
0:1
10' Гол
Juan Bautista Miritello
1:1
32' Гол
Памлидис Георгиос
2:1
36' Гол
Лео Жан-Батист
90' Желтая карточка
Цаусис Мариос
90' Желтая карточка
Цимас Панайотис
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Juan Bautista Miritello
(Костаньо Хосе)
32'
Памлидис Георгиос
1:1
36'
Лео Жан-Батист
(Сория Карлес)
2:1
46'
 
Алагбе Олуватобилоба
Госс Шон
63'
 
Диарра Юба
Паскуаль Андрес
74'
 
Альварес Федерико
Хухумис Диамантис
74'
 
Vasilios Mantzis
Рехис Франсеск
76'
Claudiu Cristian Balan
Лео Жан-Батист
 
76'
Ринстра Дан
Конде Педро
 
88'
 
Вальенте Хосе
Костаньо Хосе
90'
Киакос Яннис
Kevin Rosero
 
90'
Цаусис Мариос
 
90'
Цимас Панайотис
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
11
Kevin
Rosero
5
Карахалиос
Зисис
7
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
17
Лео
Жан-Батист
9
Конде
Педро
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Хухумис
Диамантис
8
Мунафо
Хуан
4
Госс
Шон
40
Паскуаль
Андрес
77
Nikolaos
Zouglis
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
ПАС Янина
4-4-2
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Астерас

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

8%
68%
24%
2 победы 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
ТМК
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
3:3
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.15

Среднее время на гол

77
78

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.46
1.17

Среднее время на гол

61
77

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.32
1.16

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
77

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.18
Конде Педро 3 (2) 0.18
Памлидис Георгиос 2 0.12
Пантелакис Эпаминондас 2 0.12
Цаусис Мариос 1 0.06
Гарро Хуан Фернандо 1 0.06
Лео Жан-Батист 1 0.06
Цимас Панайотис 1 0.06
Киакос Яннис 1 0.06
Claudiu Cristian Balan 1 0.06
Kevin Rosero 1 0.06
Сория Карлес 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 8 (1) 0.47
Рехис Франсеск 3 (1) 0.18
Калцас Никос 2 0.12
Бартоло Хулиан 2 0.12
Vasilios Mantzis 2 0.12
Жуканович Эрвин 2 0.12
Альварес Федерико 1 0.06
Мунафо Хуан 1 0.06
Dino Grozdanic 1 0.06
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Nikolaos Zouglis 0 0
Госс Шон 0 0
Христопулос Яннис 0 0
Костаньо Хосе 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 6 1
Эррамуспе Родриго 6 0
Цаусис Мариос 6 0
Цимас Панайотис 6 0
Карахалиос Зисис 2 2
Пантелакис Эпаминондас 5 0
Сория Карлес 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Памлидис Георгиос 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Ринстра Дан 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Kevin Rosero 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 3 1
Мунафо Хуан 4 0
Рехис Франсеск 4 0
Кармона Давид 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 3 0
Калцас Никос 3 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Алагбе Олуватобилоба 2 0
Гарсия Рубен II 1 0
Госс Шон 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Астерас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
ПАС Янина
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Астерас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

4
9
ПАС Янина
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Астерас
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
4
36%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
33%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

17
18
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
5
29%
29%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
2
12%
7
39%
76-90

Забито

16
22
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
3
19%
6
27%
1-15
4
25%
4
18%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Пропущено

27
28
17 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
8
30%
30%
4
14%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
4
15%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1
ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисиас 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2
Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1

Результаты матчей

ПАС Янина
Астерас

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
7
10
1
16
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 0:0 17 12 3 2 43 - 11 39
3.
АЕК
 16 10 5 1 30 - 13 35
4.
Олимпиакос
 16 10 3 3 34 - 13 32
5.
Арис Салоники
 0:0 17 7 4 6 23 - 20 25
6.
Астерас
 17 7 2 8 22 - 28 23
7.
Атромитос
 17 5 7 5 23 - 28 22
8.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Пансерраикос
 17 3 6 8 19 - 32 15
11.
Панетоликос
 17 3 5 9 17 - 29 14
12.
Волос
 17 3 5 9 16 - 32 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 17 2 6 9 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 0:0 10 6 3 1 16 - 8 21
3.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 8 6 0 2 23 - 9 17
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Атромитос
 8 3 5 0 12 - 7 14
8.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
10.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
3.
АЕК
 8 4 3 1 14 - 10 15
4.
ПАОК
 0:0 8 4 2 2 19 - 9 14
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
8.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
9.
Арис Салоники
 0:0 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 10 0 3 7 8 - 24 3
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Ламия Давид Симон 1 5
Панетоликос Facundo Perez 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Сория Карлес сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Лео Жан-Батист бьет в цель!
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