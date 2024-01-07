Тур: 17. Стадион: Клеантис Викелидис.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
6' Желтая карточкаБаба Абдул-Рахман
1:0
46' ГолСулейманов Магомед-Шапи
48' Желтая карточкаМейте Суалихо
2:0
59' ГолСаверио Кике
65' Желтая карточкаОздоев Магомед
2:1
75' ГолБаба Абдул-Рахман
88' Желтая карточкаТайсон Фреда
88' Желтая карточкаМвондо Жан
90' Желтая карточкаДарида Владимир
Ход матча
46'
48'
59'
2:0
65'
68'
75'
2:1
88'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
11
Саверио
Кике
20
Виейринья
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Арис Салоники
ПАОК
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
39 матчей
25.6%
35.9%
38.5%
10 побед 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.1%
51.3%
25.6%
9 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.1%
51.3%
25.6%
9 побед 20 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.1
0.65
Среднее время на гол
81
138
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.47
1.05
Среднее время на гол
61
85
Всего голов
50
33
Голов в среднем за матч
1.28
0.85
Тотал матчей
2.5
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
70
106
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|10 (3)
|0.59
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.24
|Сулейманов Магомед-Шапи
|3
|0.18
|Дарида Владимир
|2
|0.12
|Самора Альваро
|2
|0.12
|Менендес Джонатан
|1
|0.06
|Саверио Кике
|1
|0.06
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.06
|Пардо Рубен
|1
|0.06
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мург Томас
|7
|0.41
|Живкович Андрия
|6
|0.35
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.29
|Оздоев Магомед
|5
|0.29
|Десподов Кирилл
|4
|0.24
|Константелиас Янис
|4
|0.24
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0.12
|Саматта Мбвана
|2
|0.12
|Луиш Рафаэл
|2
|0.12
|Састре Хуан
|1
|0.06
|Цимас Стефанос
|1
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.06
|Циггарас Теохарис
|1
|0.06
|Кулиеракис Костас
|1
|0.06
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Дарида Владимир
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Одубаджо Мозес
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Абдул-Рахман
|4
|0
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Мейте Суалихо
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
ПАОК
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
2
Арис Салоники
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ПАОК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
2
22
Арис Салоники
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
ПАОК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
6
24
Голы по времени матча
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
3
19%
4
21%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
5
23%
16-30
1
13%
8
36%
31-45
2
25%
5
23%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Забито
24
41
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
2
8%
2
5%
1-15
4
17%
7
17%
16-30
4
17%
12
29%
29%
31-45
5
21%
9
22%
46-60
6
25%
4
10%
61-75
3
13%
7
17%
76-90
Пропущено
19
13
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
4
21%
3
23%
61-75
5
26%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1
ПАОК
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2
ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0
Результаты матчей
Арис Салоники
ПАОК
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
3:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
27
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
88
133
214
97
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|45 - 12
|40
|2.
|1:2
|17
|12
|2
|3
|44 - 13
|38
|3.
|0:0
|17
|10
|6
|1
|30 - 13
|36
|4.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|34 - 13
|33
|5.
|2:1
|17
|8
|3
|6
|25 - 21
|27
|6.
|17
|7
|2
|8
|22 - 28
|23
|7.
|17
|5
|7
|5
|23 - 28
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 27
|20
|9.
|16
|3
|6
|7
|13 - 26
|15
|10.
|17
|3
|6
|8
|19 - 32
|15
|11.
|17
|3
|5
|9
|17 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 32
|14
|13.
|17
|2
|6
|9
|17 - 27
|12
|14.
|17
|2
|6
|9
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|9
|8
|1
|0
|24 - 2
|25
|2.
|2:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|3.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|16 - 3
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 5
|19
|5.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|18
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|8
|3
|5
|0
|12 - 7
|14
|8.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 19
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 7
|21
|2.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|4.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|6.
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|7.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|9.
|2:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|10.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|11.
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|12.
|10
|0
|3
|7
|8 - 24
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|4 - 20
|2
|14.
|9
|0
|2
|7
|6 - 18
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Панетоликос
|Facundo Perez
|1 5