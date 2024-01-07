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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Арис Салоники
2:1
Второй тайм: 90+'
ПАОК
0'
6' Желтая карточка
Баба Абдул-Рахман
1:0
46' Гол
Сулейманов Магомед-Шапи
48' Желтая карточка
Мейте Суалихо
2:0
59' Гол
Саверио Кике
65' Желтая карточка
Оздоев Магомед
2:1
75' Гол
Баба Абдул-Рахман
88' Желтая карточка
Тайсон Фреда
88' Желтая карточка
Мвондо Жан
90' Желтая карточка
Дарида Владимир

Ход матча

6'
 
Баба Абдул-Рахман
46'
Сулейманов Магомед-Шапи
(Саверио Кике)
1:0
48'
 
Мейте Суалихо
56'
 
Константелиас Янис
Мург Томас
59'
Саверио Кике
(Морон Лоренцо)
2:0
65'
 
Оздоев Магомед
67'
 
Шваб Штефан
Мейте Суалихо
68'
 
Живкович Андрия
Десподов Кирилл
68'
 
Састре Хуан
Виейринья
75'
2:1
Баба Абдул-Рахман
(Шваб Штефан)
81'
Панагидис Михаил
Саверио Кике
 
81'
Дукуре Шейк
Джурасек Невен
 
81'
 
Цимас Стефанос
Брэндон Льямас
88'
 
Тайсон Фреда
88'
Мвондо Жан
 
90'
Дарида Владимир
 
90'
Самора Альваро
Сулейманов Магомед-Шапи
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
ПАОК
4.15
7.42
33.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
30
Мвондо
Жан
20
Джурасек
Невен
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
16
Дарида
Владимир
11
Саверио
Кике
80
Морон
Лоренцо
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Арис Салоники
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
ПАОК

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

39 матчей

25.6%
35.9%
38.5%
10 побед 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.1%
51.3%
25.6%
9 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
51.3%
25.6%
9 побед 20 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:0
ТМК
1:4
С
0:0
ТМК
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
2:0
С
4:1
К
0:0
С
0:0
К
0:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.1
0.65

Среднее время на гол

81
138

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.47
1.05

Среднее время на гол

61
85

Всего голов

50
33

Голов в среднем за матч

1.28
0.85

Тотал матчей

2.5
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

70
106

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 10 (3) 0.59
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.24
Сулейманов Магомед-Шапи 3 0.18
Дарида Владимир 2 0.12
Самора Альваро 2 0.12
Менендес Джонатан 1 0.06
Саверио Кике 1 0.06
Христодулопулос Лазарос 1 0.06
Пардо Рубен 1 0.06
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Пальма Луис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мург Томас 7 0.41
Живкович Андрия 6 0.35
Брэндон Льямас 5 (1) 0.29
Оздоев Магомед 5 0.29
Десподов Кирилл 4 0.24
Константелиас Янис 4 0.24
Баба Абдул-Рахман 2 0.12
Саматта Мбвана 2 0.12
Луиш Рафаэл 2 0.12
Састре Хуан 1 0.06
Цимас Стефанос 1 0.06
Антонио Маркос 1 0.06
Циггарас Теохарис 1 0.06
Кулиеракис Костас 1 0.06
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 4 0
Брабец Якуб 3 0
Дарида Владимир 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Феррари Франко 3 0
Монтойя Мартин 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Дукуре Шейк III 1 0
Пардо Рубен 1 0
Одубаджо Мозес 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Самора Альваро 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Абдул-Рахман 4 0
Тайсон Фреда 3 0
Мург Томас 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Шваб Штефан 2 0
Мейте Суалихо 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
ПАОК
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
2
Арис Салоники
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ПАОК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

2
22
Арис Салоники
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
ПАОК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

6
24

Голы по времени матча

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
3
19%
4
21%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
5
23%
16-30
1
13%
8
36%
31-45
2
25%
5
23%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Забито

24
41
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
2
8%
2
5%
1-15
4
17%
7
17%
16-30
4
17%
12
29%
29%
31-45
5
21%
9
22%
46-60
6
25%
4
10%
61-75
3
13%
7
17%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
4
21%
3
23%
61-75
5
26%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1
ПАОК
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2
ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0

Результаты матчей

Арис Салоники
ПАОК

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
3:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
8
1
2
7
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
13
3
2
14
2.5
9
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 1:2 17 12 2 3 44 - 13 38
3.
АЕК
 0:0 17 10 6 1 30 - 13 36
4.
Олимпиакос
 0:0 17 10 4 3 34 - 13 33
5.
Арис Салоники
 2:1 17 8 3 6 25 - 21 27
6.
Астерас
 17 7 2 8 22 - 28 23
7.
Атромитос
 17 5 7 5 23 - 28 22
8.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Пансерраикос
 17 3 6 8 19 - 32 15
11.
Панетоликос
 17 3 5 9 17 - 29 14
12.
Волос
 17 3 5 9 16 - 32 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 17 2 6 9 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:2 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 2:1 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 0:0 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 0:0 9 6 1 2 23 - 9 18
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Атромитос
 8 3 5 0 12 - 7 14
8.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
10.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
АЕК
 0:0 9 4 4 1 14 - 10 16
3.
Олимпиакос
 0:0 8 4 3 1 11 - 4 15
4.
ПАОК
 1:2 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
8.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
9.
Арис Салоники
 2:1 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 10 0 3 7 8 - 24 3
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Ламия Давид Симон 1 5
Панетоликос Facundo Perez 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Баба Абдул-Рахман получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Арис Салоники
    Ничья
    ПАОК
    4.15
    7.42
    33.00
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