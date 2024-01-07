Тур: 17. Стадион: Клеантис Викелидис.
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаБаба Абдул-Рахман
1:0
46' ГолСулейманов Магомед-Шапи
48' Желтая карточкаМейте Суалихо
2:0
59' ГолСаверио Кике
65' Желтая карточкаОздоев Магомед
2:1
75' ГолБаба Абдул-Рахман
88' Желтая карточкаТайсон Фреда
88' Желтая карточкаМвондо Жан
90' Желтая карточкаДарида Владимир
90'+6
Ход матча
46'
48'
59'
2:0
65'
68'
75'
2:1
88'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
11
Саверио
Кике
20
Виейринья
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Арис Салоники
ПАОК
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
58.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
39 матчей
25.6%
35.9%
38.5%
10 побед 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.1%
51.3%
25.6%
9 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.1%
51.3%
25.6%
9 побед 20 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.1
0.65
Среднее время на гол
81
138
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.47
1.05
Среднее время на гол
61
85
Всего голов
50
33
Голов в среднем за матч
1.28
0.85
Тотал матчей
2.5
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
70
106
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|10 (3)
|0.59
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.24
|Сулейманов Магомед-Шапи
|3
|0.18
|Дарида Владимир
|2
|0.12
|Самора Альваро
|2
|0.12
|Менендес Джонатан
|1
|0.06
|Саверио Кике
|1
|0.06
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.06
|Пардо Рубен
|1
|0.06
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мург Томас
|7
|0.41
|Живкович Андрия
|6
|0.35
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.29
|Оздоев Магомед
|5
|0.29
|Десподов Кирилл
|4
|0.24
|Константелиас Янис
|4
|0.24
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0.12
|Саматта Мбвана
|2
|0.12
|Луиш Рафаэл
|2
|0.12
|Састре Хуан
|1
|0.06
|Цимас Стефанос
|1
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.06
|Циггарас Теохарис
|1
|0.06
|Кулиеракис Костас
|1
|0.06
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|4
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Одубаджо Мозес
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Баба Абдул-Рахман
|4
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Мейте Суалихо
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
ПАОК
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
3
Арис Салоники
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ПАОК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
2
22
Арис Салоники
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
ПАОК
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
6
25
Голы по времени матча
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
5
28%
4
20%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
3
17%
4
20%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
5
23%
16-30
1
13%
8
36%
31-45
2
25%
5
23%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Забито
26
42
10 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
2
8%
2
5%
1-15
4
15%
7
17%
16-30
4
15%
12
29%
31-45
7
27%
9
21%
46-60
6
23%
5
12%
61-75
3
12%
7
17%
76-90
Пропущено
20
15
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
5
25%
3
20%
61-75
5
25%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1
ПАОК
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2
ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0
Результаты матчей
Арис Салоники
ПАОК
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
3:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
34
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
98
134
215
98
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|1 5