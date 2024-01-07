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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Олимпиакос
0:0
Первый тайм: 27'
АЕК
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
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1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
41
Бьянкон
Жулиан
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
4
Камара
Мохамед
III
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
56
Поденсе
Даниэл
29
Франсиско
Мартинес
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
29
Сидибе
Джибриль
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
5
Амрабат
Нордин
10
Цубер
Стивен
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
Олимпиакос
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
АЕК

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

50 матчей

52%
22%
26%
26 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

36%
44%
20%
18 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

38%
40%
22%
19 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
1:3
К
2:1
С
1:3
К
3:0
С
0:0
С
2:3
С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
КГ
1:1
К
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.92
1.48

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.32
0.68

Среднее время на гол

68
132

Всего голов

81
54

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
38
Больше 76%
Меньше 24%
12
27
Больше 54%
Меньше 46%
23
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

55
83

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.41
Фортунис Костас 5 0.29
Поденсе Даниэл 5 0.29
Масурас Гиоргос 4 0.24
Йоветич Стеван 2 (1) 0.12
Камара Мохамед III 2 0.12
Эль-Араби Юссеф 2 (2) 0.12
Биэл Пеп 1 0.06
Марсело Родиней 1 0.06
Иборра Висенте 1 0.06
Кини Марин 1 0.06
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 5 (1) 0.29
Цубер Стивен 4 0.24
Элиассон Никлас 3 0.18
Амрабат Нордин 3 (2) 0.18
Вида Домагой 2 0.12
Пинеда Орбелин 2 0.12
Рота Лазарос 2 0.12
Гачинович Мийат 2 (1) 0.12
Манталос Петрос 1 (1) 0.06
Араужо Серхио 1 0.06
Мукуди Ароль 1 0.06
Йонссон Йенс 1 0.06
Понсе Эсекель 1 0.06
Мохаммади Милад 1 0.06
Шиманьски Дамиан 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 4 1
Камара Мохамед III 5 0
Фортунис Костас 4 0
Эссе Сантьяго 3 0
Марсело Родиней 2 0
Биэл Пеп 2 0
Бьянкон Жулиан 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 5 0
Шиманьски Дамиан 5 0
Галанопулос Костас 4 0
Манталос Петрос 2 1
Сидибе Джибриль 0 2
Калленс Александр 3 0
Рота Лазарос 3 0
Йонссон Йенс 2 0
Араужо Серхио 2 0
Вида Домагой 1 0
Цубер Стивен 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
АЕК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
4
Олимпиакос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
16
Олимпиакос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
АЕК
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

21
13
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
3
23%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
19%
5
38%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
7
33%
3
23%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
3
27%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
5
31%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

31
29
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
1
3%
4
14%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
6
19%
10
34%
31-45
3
10%
3
10%
46-60
7
23%
2
7%
61-75
9
29%
29%
7
24%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
4
29%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2
Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1
АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Олимпиакос
АЕК

Точный счет

4:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

4
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

4:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1.5
5
3
5
3
2.5
3
5
4
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
11
5
1.5
10
6
6
10
2.5
5
11
4
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 1:2 17 12 2 3 44 - 13 38
3.
АЕК
 0:0 17 10 6 1 30 - 13 36
4.
Олимпиакос
 0:0 17 10 4 3 34 - 13 33
5.
Арис Салоники
 2:1 17 8 3 6 25 - 21 27
6.
Астерас
 17 7 2 8 22 - 28 23
7.
Атромитос
 17 5 7 5 23 - 28 22
8.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Пансерраикос
 17 3 6 8 19 - 32 15
11.
Панетоликос
 17 3 5 9 17 - 29 14
12.
Волос
 17 3 5 9 16 - 32 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 17 2 6 9 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:2 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 2:1 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 0:0 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 0:0 9 6 1 2 23 - 9 18
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Атромитос
 8 3 5 0 12 - 7 14
8.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
10.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
АЕК
 0:0 9 4 4 1 14 - 10 16
3.
Олимпиакос
 0:0 8 4 3 1 11 - 4 15
4.
ПАОК
 1:2 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
8.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
9.
Арис Салоники
 2:1 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 10 0 3 7 8 - 24 3
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Ламия Давид Симон 1 5
Панетоликос Facundo Perez 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
АЕК
2.90
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3.30
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2.93
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