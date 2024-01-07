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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Олимпиакос
1:2
Конец матча
АЕК
0'
0:1
32' Гол
Гарсия Леви
0:2
38' Гол
Цубер Стивен
1:2
44' Гол
Масурас Гиоргос
55' Желтая карточка
Рецос Панайотис
57' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
59' Желтая карточка
Фортунис Костас
70' Желтая карточка
Цубер Стивен
78' Желтая карточка
Гачинович Мийат
89' Желтая карточка
Йонссон Йенс
90'+8

Ход матча

32'
0:1
Гарсия Леви
(Амрабат Нордин)
38'
0:2
Цубер Стивен
44'
Масурас Гиоргос
(Фортунис Костас)
1:2
55'
Рецос Панайотис
 
57'
Поденсе Даниэл
 
59'
Фортунис Костас
 
70'
 
Цубер Стивен
77'
 
Йонссон Йенс
Гарсия Леви
78'
 
Гачинович Мийат
83'
Желсон Мартиньш
Поденсе Даниэл
 
83'
Александропулос Сотириос
Камара Мохамед
 
83'
Ричардс Омар
Ортега Франсиско
 
84'
 
Элиассон Никлас
Амрабат Нордин
89'
 
Йонссон Йенс
90'
 
Митоглу Герасимос
Калленс Александр
90'
 
Фернандес Пауло
Гачинович Мийат
90'
 
Понсе Эсекель
Цубер Стивен

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
41
Бьянкон
Жулиан
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
4
Камара
Мохамед
III
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
56
Поденсе
Даниэл
29
Франсиско
Мартинес
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
29
Сидибе
Джибриль
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
5
Амрабат
Нордин
10
Цубер
Стивен
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
Олимпиакос
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
АЕК

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

50 матчей

52%
22%
26%
26 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

36%
44%
20%
18 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

38%
40%
22%
19 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
1:3
К
2:1
С
1:3
К
3:0
С
0:0
С
2:3
С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
КГ
1:1
К
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.92
1.48

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.32
0.68

Среднее время на гол

68
132

Всего голов

81
54

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
38
Больше 76%
Меньше 24%
12
27
Больше 54%
Меньше 46%
23
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

55
83

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.41
Фортунис Костас 5 0.29
Масурас Гиоргос 5 0.29
Поденсе Даниэл 5 0.29
Йоветич Стеван 2 (1) 0.12
Камара Мохамед III 2 0.12
Эль-Араби Юссеф 2 (2) 0.12
Биэл Пеп 1 0.06
Марсело Родиней 1 0.06
Иборра Висенте 1 0.06
Кини Марин 1 0.06
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 6 (1) 0.35
Цубер Стивен 5 0.29
Элиассон Никлас 3 0.18
Амрабат Нордин 3 (2) 0.18
Вида Домагой 2 0.12
Пинеда Орбелин 2 0.12
Рота Лазарос 2 0.12
Гачинович Мийат 2 (1) 0.12
Манталос Петрос 1 (1) 0.06
Араужо Серхио 1 0.06
Мукуди Ароль 1 0.06
Йонссон Йенс 1 0.06
Понсе Эсекель 1 0.06
Мохаммади Милад 1 0.06
Шиманьски Дамиан 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 5 1
Фортунис Костас 5 0
Камара Мохамед III 5 0
Эссе Сантьяго 3 0
Марсело Родиней 2 0
Биэл Пеп 2 0
Бьянкон Жулиан 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 6 0
Шиманьски Дамиан 5 0
Галанопулос Костас 4 0
Манталос Петрос 2 1
Сидибе Джибриль 0 2
Йонссон Йенс 3 0
Калленс Александр 3 0
Рота Лазарос 3 0
Цубер Стивен 2 0
Араужо Серхио 2 0
Вида Домагой 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
АЕК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
4
Олимпиакос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
АЕК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
16
Олимпиакос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
АЕК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

22
15
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
0
0%
3
20%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
7
47%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
7
32%
3
20%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
3
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
5
31%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

32
31
13 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
2 Не забивали 2
1
3%
4
13%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
7
22%
12
39%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
7
22%
2
6%
61-75
9
28%
7
23%
76-90

Пропущено

17
15
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
4
27%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
1
6%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2
Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1
АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Олимпиакос
АЕК

Точный счет

4:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

4
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

4:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
5
3
5
4
2.5
3
5
4
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
6
3
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
1
11
6
1.5
11
6
6
11
2.5
5
12
4
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 17 12 2 3 44 - 13 38
3.
АЕК
 17 11 5 1 32 - 14 38
4.
Олимпиакос
 17 10 3 4 35 - 15 32
5.
Арис Салоники
 17 8 3 6 25 - 21 27
6.
Астерас
 17 7 2 8 22 - 28 23
7.
Атромитос
 17 5 7 5 23 - 28 22
8.
Ламия
 16 5 5 6 18 - 27 20
9.
ОФИ
 16 3 6 7 13 - 26 15
10.
Пансерраикос
 17 3 6 8 19 - 32 15
11.
Панетоликос
 17 3 5 9 17 - 29 14
12.
Волос
 17 3 5 9 16 - 32 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 17 2 6 9 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Атромитос
 8 3 5 0 12 - 7 14
8.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
10.
ОФИ
 8 3 3 2 9 - 9 12
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
3.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
8.
Ламия
 8 1 3 4 6 - 17 6
9.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 10 0 3 7 8 - 24 3
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Ламия Давид Симон 1 5
Олимпиакос Рецос Панайотис 1 5
Весь список
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