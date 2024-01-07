Тур: 17. Стадион: Караискакис.
1:2
Конец матча
0'
0:1
32' ГолГарсия Леви
0:2
38' ГолЦубер Стивен
1:2
44' ГолМасурас Гиоргос
55' Желтая карточкаРецос Панайотис
57' Желтая карточкаПоденсе Даниэл
59' Желтая карточкаФортунис Костас
70' Желтая карточкаЦубер Стивен
78' Желтая карточкаГачинович Мийат
89' Желтая карточкаЙонссон Йенс
90'+8
Ход матча
32'
0:1
38'
0:2
44'
55'
57'
59'
70'
78'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Олимпиакос
АЕК
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
50 матчей
52%
22%
26%
26 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
36%
44%
20%
18 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
38%
40%
22%
19 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
37
Голов в среднем за матч
1.92
1.48
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.32
0.68
Среднее время на гол
68
132
Всего голов
81
54
Голов в среднем за матч
1.62
1.08
Тотал матчей
2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
38
Больше 76%
Меньше 24%
12
27
Больше 54%
Меньше 46%
23
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
55
83
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7 (2)
|0.41
|Фортунис Костас
|5
|0.29
|Масурас Гиоргос
|5
|0.29
|Поденсе Даниэл
|5
|0.29
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.12
|Камара Мохамед III
|2
|0.12
|Эль-Араби Юссеф
|2 (2)
|0.12
|Биэл Пеп
|1
|0.06
|Марсело Родиней
|1
|0.06
|Иборра Висенте
|1
|0.06
|Кини Марин
|1
|0.06
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|6 (1)
|0.35
|Цубер Стивен
|5
|0.29
|Элиассон Никлас
|3
|0.18
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.18
|Вида Домагой
|2
|0.12
|Пинеда Орбелин
|2
|0.12
|Рота Лазарос
|2
|0.12
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.12
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.06
|Араужо Серхио
|1
|0.06
|Мукуди Ароль
|1
|0.06
|Йонссон Йенс
|1
|0.06
|Понсе Эсекель
|1
|0.06
|Мохаммади Милад
|1
|0.06
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|5
|1
|Фортунис Костас
|5
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|3
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|6
|0
|Шиманьски Дамиан
|5
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Манталос Петрос
|2
|1
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Калленс Александр
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
АЕК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
4
Олимпиакос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
АЕК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
16
Олимпиакос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
АЕК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
22
15
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
0
0%
3
20%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
7
47%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
7
32%
3
20%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
3
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
5
31%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
32
31
13 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
2 Не забивали 2
1
3%
4
13%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
7
22%
12
39%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
7
22%
2
6%
61-75
9
28%
7
23%
76-90
Пропущено
17
15
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
4
27%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
1
6%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2
Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1
АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1
Результаты матчей
Олимпиакос
АЕК
Точный счет
4:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
4
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
4:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
53
54
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
44
63
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
116
116
611
512
413
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|1 5