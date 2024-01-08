Тур: 17. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
0'
0:1
3' ГолMatias Acuna I
9' Желтая карточкаЦандарис Фанис
13' Желтая карточкаHarold Mosquera
16' Желтая карточкаБакич Марко
16' Желтая карточкаMatias Acuna I
1:1
38' ПенальтиНейра Хуан
56' Желтая карточкаАбанда Леруа
86' Желтая карточкаГлазер Дан
90' Желтая карточкаСтанко Калеб
90'+5
Ход матча
3'
13'
16'
16'
38'
1:1
56'
57'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бауман
Ноам
99
Абанда
Леруа
88
Бакич
Марко
21
Тораль
Хон
10
Нейра
Хуан
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
ОФИ
Ламия
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.57
1.78
Среднее время на гол
57
50
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.86
Среднее время на гол
73
105
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.18
|Феллипе Луис
|3
|0.18
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.12
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.12
|Абанда Леруа
|1
|0.06
|Маринакис Никос
|1
|0.06
|Luis Gallegos
|1
|0.06
|Риера Адриан
|1
|0.06
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|5 (1)
|0.29
|Сливка Выкинтас
|3
|0.18
|Matias Acuna I
|3
|0.18
|Цилулис Сотирис
|2
|0.12
|Мартинес Рубен II
|2
|0.12
|Лонго Самуэле
|1
|0.06
|Сидклей Феррейра
|1
|0.06
|Flosard Malci
|1
|0.06
|Давид Симон
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Тошич Зоран
|0
|0
|Амарал Педру
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|6
|0
|Абанда Леруа
|6
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Бакич Марко
|4
|0
|Мельядо Мигель
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Нейра Хуан
|3
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Глазер Дан
|3
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|5
|1
|Пападопулос Кирьякос
|6
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|Цандарис Фанис
|3
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Амарал Педру
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Тошич Зоран
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Ламия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
ОФИ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
4
9
ОФИ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ламия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 8
0
0%
4
36%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
31%
2
18%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
2
14%
4
22%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Пропущено
25
27
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
12%
3
11%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
7
28%
4
15%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
3
12%
6
22%
61-75
7
28%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1
Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1
Ламия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0
Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0
Результаты матчей
ОФИ
Ламия
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
313
511
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|1 5