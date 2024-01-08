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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
ОФИ
1:1
Конец матча
Ламия
0'
0:1
3' Гол
Matias Acuna I
9' Желтая карточка
Цандарис Фанис
13' Желтая карточка
Harold Mosquera
16' Желтая карточка
Бакич Марко
16' Желтая карточка
Matias Acuna I
1:1
38' Пенальти
Нейра Хуан
56' Желтая карточка
Абанда Леруа
86' Желтая карточка
Глазер Дан
90' Желтая карточка
Станко Калеб
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Matias Acuna I
(Пападопулос Кирьякос)
9'
 
Цандарис Фанис
13'
Harold Mosquera
 
16'
Бакич Марко
 
16'
 
Matias Acuna I
38'
Нейра Хуан
1:1
46'
 
Сидклей Феррейра
Мартинес Рубен
56'
Абанда Леруа
 
57'
Нуха Дико
Нейра Хуан
 
62'
 
Тошич Зоран
Цилулис Сотирис
62'
 
Станко Калеб
Нуньес Кристофер
62'
 
Flosard Malci
Matias Acuna I
63'
Риера Адриан
Harold Mosquera
 
73'
Giannis Apostolakis
Тораль Хон
 
73'
Глазер Дан
Феллипе Луис
 
82'
 
Мула Алекс
Сливка Выкинтас
86'
Глазер Дан
 
90'
 
Станко Калеб

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 22 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
99
Абанда
Леруа
8
Luis
Gallegos
88
Бакич
Марко
21
Тораль
Хон
10
Нейра
Хуан
30
Harold
Mosquera
28
Феллипе
Луис
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
33
Корнезос
Гиоргос
24
Амарал
Педру
23
Цилулис
Сотирис
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
14
Сливка
Выкинтас
29
Matias
Acuna
I
11
Мартинес
Рубен
II
ОФИ
4-2-3-1
Ламия
4-4-2

История личных встреч

ОФИ
Ламия

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:2
С
4:1
С
1:4
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
2:0
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
1:3
С
1:1
ФЛ
1:1
ФЛ
1:2

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.57
1.78

Среднее время на гол

57
50

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.86

Среднее время на гол

73
105

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.18
Феллипе Луис 3 0.18
Тораринссон Гудмундур 2 0.12
Нейра Хуан 2 (1) 0.12
Абанда Леруа 1 0.06
Маринакис Никос 1 0.06
Luis Gallegos 1 0.06
Риера Адриан 1 0.06
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 5 (1) 0.29
Сливка Выкинтас 3 0.18
Matias Acuna I 3 0.18
Цилулис Сотирис 2 0.12
Мартинес Рубен II 2 0.12
Лонго Самуэле 1 0.06
Сидклей Феррейра 1 0.06
Flosard Malci 1 0.06
Давид Симон 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Тошич Зоран 0 0
Амарал Педру 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 6 0
Абанда Леруа 6 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Бакич Марко 4 0
Мельядо Мигель 4 0
Каро Андреас 4 0
Маринакис Никос 3 0
Нейра Хуан 3 0
Luis Gallegos 3 0
Глазер Дан 3 0
Тораль Хон 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Феллипе Луис 1 0
Бауман Ноам 1 0
Harold Mosquera 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 5 1
Пападопулос Кирьякос 6 0
Matias Acuna I 5 0
Сливка Выкинтас 3 0
Цандарис Фанис 3 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Станко Калеб 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Амарал Педру 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Тошич Зоран 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0

Результаты матчей

ОФИ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Ламия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
ОФИ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

4
9
ОФИ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ламия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 8
0
0%
4
36%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
2
14%
4
22%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Пропущено

25
27
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
12%
3
11%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
7
28%
4
15%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
3
12%
6
22%
61-75
7
28%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1
Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1
Ламия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0
Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0

Результаты матчей

ОФИ
Ламия

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 17 12 2 3 44 - 13 38
3.
АЕК
 17 11 5 1 32 - 14 38
4.
Олимпиакос
 17 10 3 4 35 - 15 32
5.
Арис Салоники
 17 8 3 6 25 - 21 27
6.
Астерас
 17 7 2 8 22 - 28 23
7.
Атромитос
 17 5 7 5 23 - 28 22
8.
Ламия
 17 5 6 6 19 - 28 21
9.
ОФИ
 17 3 7 7 14 - 27 16
10.
Пансерраикос
 17 3 6 8 19 - 32 15
11.
Панетоликос
 17 3 5 9 17 - 29 14
12.
Волос
 17 3 5 9 16 - 32 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 17 2 6 9 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Ламия
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Атромитос
 8 3 5 0 12 - 7 14
8.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 10 13
9.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
3.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
8.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
9.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
10.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
11.
ОФИ
 8 0 3 5 4 - 17 3
12.
Пансерраикос
 10 0 3 7 8 - 24 3
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
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Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Ламия Давид Симон 1 5
Олимпиакос Рецос Панайотис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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