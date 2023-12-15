Тур: 2. Стадион: Кинг Абдулла Спорт Сити.
3:1
Конец матча
0'
1:0
21' ПенальтиМаалул Али
1:0
45' Не забитый пенальтиБензема Карим
2:0
59' ГолЭль-Шахат Хуссейн
3:0
62' ГолАшур Имам
90' Красная карточкаМодест Антони
3:1
90' ГолБензема Карим
90'+5
Ход матча
21'
1:0
45'
1:0
59'
62'
3:0
72'
90'
90'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
30
Хани
Мохамед
21
Маалул
Али
22
Ашур
Имам
13
Аттия
Марван
10
Тау
Перси
7
Кахраба
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Хани МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Маалул АлиЗащитник
-
22 Ашур ИмамПолузащитник
-
13 Аттия МарванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тау ПерсиНападающий
-
7 КахрабаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Алаа ХамзаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Фуад КаримЗащитник
- Защитник
-
15 Дьенг АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хегази АхмедЗащитник
-
15 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гроэ МарселоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жота СерранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Аль-Ахли Каир
Аль-Иттихад Джидда
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Шахат Хуссейн
|1
|1
|Ашур Имам
|1
|1
|Маалул Али
|1 (1)
|1
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|2
|1
|Канте Н'Голо
|1
|0.5
|Ромариньо Рикардо
|1
|0.5
Карточки
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модест Антони
|0
|1
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Аль-Ахли Каир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Аль-Ахли Каир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аль-Ахли Каир - Белуиздад 0:0 Янг Африканс - Аль-Ахли Каир 1:1 Аль-Ахли Каир - Смуха 0:0 Аль-Ахли Каир - Медеама 3:0
Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 1:1 Керамика Клеопатра - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Ахли Каир - Исмаили 3:1 Аль-Ахли Каир - ФК Сент-Джордж 4:0 ФК Сент-Джордж - Аль-Ахли Каир 0:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:0 Аль-Ахли Каир - ЮСМ Алжир 0:1 Эль-Масри - Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс - Аль-Ахли Каир 3:0 Аль-Ахли Каир - Харас Эль-Ходуд 1:1 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:4 Аль-Ахли Каир - Замалек 4:1 Аль-Иттихад Аль-Cакандари - Аль-Ахли Каир 0:2 Аль-Ахли Каир - Исмаили 1:0 Фьюче ФК - Аль-Ахли Каир 0:0
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2
АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1
Результаты матчей
Аль-Ахли Каир
Аль-Иттихад Джидда
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Ахли Каир
Аль-Иттихад Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|2
|Урава Ред
|Схалк Алекс
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Канте Н'Голо
|1
|Аль-Ахли Каир
|Эль-Шахат Хуссейн
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Ромариньо Рикардо
|1
|Аль-Ахли Каир
|Модест Антони
|1
|Леон
|Тесильо Вильям
|1