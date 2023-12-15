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Тур: 2. Стадион: .
Аль-Ахли Каир
3:1
Конец матча
Аль-Иттихад Джидда
0'
1:0
21' Пенальти
Маалул Али
1:0
45' Не забитый пенальти
Бензема Карим
2:0
59' Гол
Эль-Шахат Хуссейн
3:0
62' Гол
Ашур Имам
90' Красная карточка
Модест Антони
3:1
90' Гол
Бензема Карим
90'+5
1
Эль-Шенави
Мохамед
30
Хани
Мохамед
6
Эль-Ханафи
Яссер
24
Абдель
Монем
Мохамед
21
Маалул
Али
22
Ашур
Имам
13
Аттия
Марван
36
Кока
Ахмед
Хассан
10
Тау
Перси
7
Кахраба
14
Эль-Шахат
Хуссейн
1
Аль-Маюф
Абдулла
13
Аль-Шанкити
Муханнад
26
Хегази
Ахмед
15
Кадеш
Хасан
12
Аль-Хавсави
Закария
8
Фабиньо
Энрике
7
Канте
Н'Голо
16
Аль-Гамди
Файсал
90
Ромариньо
Рикардо
9
Бензема
Карим
10
Коронадо
Игор
Аль-Ахли Каир
Аль-Иттихад Джидда

История личных встреч

Аль-Ахли Каир
Аль-Иттихад Джидда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Каир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Шахат Хуссейн 1 1
Ашур Имам 1 1
Маалул Али 1 (1) 1
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 2 1
Канте Н'Голо 1 0.5
Ромариньо Рикардо 1 0.5

Карточки

Аль-Ахли Каир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модест Антони 0 1
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аль-Ахли Каир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Аль-Ахли Каир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аль-Ахли Каир - Белуиздад 0:0 Янг Африканс - Аль-Ахли Каир 1:1 Аль-Ахли Каир - Смуха 0:0 Аль-Ахли Каир - Медеама 3:0
Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 1:1 Керамика Клеопатра - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Ахли Каир - Исмаили 3:1 Аль-Ахли Каир - ФК Сент-Джордж 4:0 ФК Сент-Джордж - Аль-Ахли Каир 0:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:0 Аль-Ахли Каир - ЮСМ Алжир 0:1 Эль-Масри - Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс - Аль-Ахли Каир 3:0 Аль-Ахли Каир - Харас Эль-Ходуд 1:1 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:4 Аль-Ахли Каир - Замалек 4:1 Аль-Иттихад Аль-Cакандари - Аль-Ахли Каир 0:2 Аль-Ахли Каир - Исмаили 1:0 Фьюче ФК - Аль-Ахли Каир 0:0
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2
АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1

Результаты матчей

Аль-Ахли Каир
Аль-Иттихад Джидда

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Ахли Каир
Аль-Иттихад Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 2
Урава Ред Схалк Алекс 1
Аль-Иттихад Джидда Канте Н'Голо 1
Аль-Ахли Каир Эль-Шахат Хуссейн 1
Аль-Иттихад Джидда Ромариньо Рикардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Каир Модест Антони 1
Леон Тесильо Вильям 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бензема Карим пробил пенальти, но не смог забить!
    • 36'
      Ашур Имам получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Маалул Али из команды Аль-Ахли Каир забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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