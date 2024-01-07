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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 18.
Неа Саламина
3:2
Конец матча
Отеллос
0'
1:0
24' Гол
Мигелито
45' Желтая карточка
Христодулу Георгиос
53' Желтая карточка
Стамулис Костас
1:1
63' Гол
Habib Oueslati
70' Желтая карточка
Попеску Кэлин
2:1
76' Гол
Andreas Fragkou
2:2
82' Гол
Дюриш Михал
3:2
84' Гол
Andreas Fragkou
86' Желтая карточка
Takis Panagiotou
90' Желтая карточка
Дюриш Михал
90'+7
Неа Саламина
Отеллос

История личных встреч

Неа Саламина
Отеллос

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
2:3
ТМК
2:0
ВД
4:1
ВД
1:4
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:1
КК
1:2

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.4
2.33

Среднее время на гол

64
38

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.4

Среднее время на гол

135
225

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

90
61

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.39
Дурмишай Фиорин 6 0.33
Abdelaye Diakite 4 0.22
Мигелито 2 0.11
Andreas Fragkou 2 0.11
Antonis Katsiaris 2 0.11
Нарсинг Лусиано 1 0.06
Даткович Нико 1 0.06
Бехарано Данни 1 0.06
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.06
Kialy Abdoul Kone 1 0.06
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.22
Habib Oueslati 2 0.11
Eduardo Nardini 2 0.11
Дюриш Михал 1 0.06
Кастанас Костас 1 0.06
Христодулу Георгиос 1 0.06
Янсен Квинт 1 0.06
Н'Диайе Мамаду 1 0.06
Marijan Suto 1 0.06
Ibrahim Sangare II 1 0.06
Lukas Brambilla 1 0.06
Перес Хосе 1 0.06

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 1
Тчаха Серж 6 1
Карлитуш Тавареш 5 0
Diego Dorregaray 4 0
Abdelaye Diakite 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Папагеоргиу Гиоргос 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Osman Koroma 1 0
Giorgos Viktoros 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Habib Oueslati 5 1
Eduardo Nardini 6 0
Ананг Бенсон 4 1
Рамос Лукас 5 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Lukas Brambilla 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Кастанас Костас 2 0
Христодулу Георгиос 2 0
Marijan Suto 2 0
Дюриш Михал 1 0
Takis Panagiotou 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Отеллос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
8
Неа Саламина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Отеллос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

14
4
Неа Саламина
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Отеллос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
4
40%
61-75
6
43%
2
20%
76-90

Пропущено

11
15
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
14%
16-30
2
12%
2
29%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
24%
3
43%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Забито

31
17
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
3
10%
0
0%
1-15
7
23%
2
12%
16-30
3
10%
4
24%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
3
10%
5
29%
29%
61-75
10
32%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
29
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
3
13%
4
14%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
5
21%
5
17%
46-60
5
21%
2
7%
61-75
6
25%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2
Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1
Отеллос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1
Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0

Результаты матчей

Неа Саламина
Отеллос

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
7
10
8
1.5
6
12
4
14
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 18 13 3 2 34 - 10 42
2.
Анортосис
 18 11 4 3 29 - 13 37
3.
Пафос
 17 11 2 4 32 - 11 35
4.
Арис Лимасол
 18 11 2 5 30 - 17 35
5.
Омония Никосия
 18 10 5 3 34 - 21 35
6.
АЕК Ларнака
 17 8 6 3 28 - 18 30
7.
Аполлон
 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 18 8 4 6 28 - 27 28
9.
АЕЛ Лимасол
 18 6 1 11 21 - 33 19
10.
Этникос Ахна
 18 3 5 10 23 - 41 14
11.
Отеллос
 18 3 4 11 17 - 29 13
12.
Закакиу
 17 2 6 9 22 - 41 12
13.
Кармиотисса
 18 2 5 11 20 - 37 11
14.
Докса Катокопия
 17 1 2 14 9 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
4.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
5.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
6.
Неа Саламина
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
8.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 13 - 17 13
9.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 12 - 14 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Отеллос
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 9 5 2 2 13 - 7 17
4.
Пафос
 8 5 1 2 17 - 7 16
5.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
7.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 7 - 5 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
10.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
11.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
Этникос Ахна
 9 0 3 6 11 - 27 3
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 9 0 1 8 3 - 24 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Аполлон Маркеш Педру 7
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Техера Серхио 1 7
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
Кармиотисса Ковачевич Боян 1 6
Весь список
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    • 46'
      Тчаха Серж уходит с поля. Конате Па выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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