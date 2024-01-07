Тур: 18.
3:2
Конец матча
0'
1:0
24' ГолМигелито
45' Желтая карточкаХристодулу Георгиос
53' Желтая карточкаСтамулис Костас
1:1
63' ГолHabib Oueslati
70' Желтая карточкаПопеску Кэлин
2:1
76' ГолAndreas Fragkou
2:2
82' ГолДюриш Михал
3:2
84' ГолAndreas Fragkou
86' Желтая карточкаTakis Panagiotou
90' Желтая карточкаДюриш Михал
90'+7
Ход матча
24'
1:0
46'
53'
63'
1:1
68'
70'
76'
2:1
82'
2:2
84'
3:2
86'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
99 Osman Koroma
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Пих РобертНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Перес ХосеНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Неа Саламина
Отеллос
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1.4
2.33
Среднее время на гол
64
38
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.4
Среднее время на гол
135
225
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
90
61
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.39
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.33
|Abdelaye Diakite
|4
|0.22
|Мигелито
|2
|0.11
|Andreas Fragkou
|2
|0.11
|Antonis Katsiaris
|2
|0.11
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.06
|Даткович Нико
|1
|0.06
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.06
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.06
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.22
|Habib Oueslati
|2
|0.11
|Eduardo Nardini
|2
|0.11
|Дюриш Михал
|1
|0.06
|Кастанас Костас
|1
|0.06
|Христодулу Георгиос
|1
|0.06
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.06
|Marijan Suto
|1
|0.06
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.06
|Lukas Brambilla
|1
|0.06
|Перес Хосе
|1
|0.06
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|1
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|5
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Abdelaye Diakite
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Osman Koroma
|1
|0
|Giorgos Viktoros
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Habib Oueslati
|5
|1
|Eduardo Nardini
|6
|0
|Ананг Бенсон
|4
|1
|Рамос Лукас
|5
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Lukas Brambilla
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Кастанас Костас
|2
|0
|Христодулу Георгиос
|2
|0
|Marijan Suto
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Отеллос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
8
Неа Саламина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Отеллос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
14
4
Неа Саламина
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Отеллос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
4
40%
61-75
6
43%
2
20%
76-90
Пропущено
11
15
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
14%
16-30
2
12%
2
29%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
24%
3
43%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Забито
31
17
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
3
10%
0
0%
1-15
7
23%
2
12%
16-30
3
10%
4
24%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
3
10%
5
29%
29%
61-75
10
32%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
29
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
3
13%
4
14%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
5
21%
5
17%
46-60
5
21%
2
7%
61-75
6
25%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2
Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1
Отеллос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1
Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0
Результаты матчей
Неа Саламина
Отеллос
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
54
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
117
108
612
414
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Аполлон
|Маркеш Педру
|7
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6